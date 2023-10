Kantar şaştı!

BELİRSİZLİK ORTAMINDA ATEŞ TOPU YILMAZ'A KALDI!

GADDARLARA MÜSAADE EDİYORLAR

HAKEMLER 'CANIMIZ SIKILMASIN' MODUNDA

AVCI TRABZON'U

AYAĞA KALDIRIR

Bu tür tartışmalar sezon başlarında her zaman oluyor. Çünkü gerçek anlamda yarış, sezonun ikinci yarısında başlar.Düşme ve şampiyonluk stresi yaşanmaya başladığı anlardan itibaren gerçek mücadele ortaya çıkar. Geçen sezon da Dünya Kupası'na kadar muhteşem bir F.Bahçe'yi konuşuyorduk.G.Saray ve F.Bahçe kaliteli oyuncular transfer etti. Bu iki takımın geçen sezon da güçlü kadroları vardı. Galatasaray, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet; F.Bahçe de 5 beraberlik, 6 mağlubiyet almıştı.Çünkü çoğunun bir başarısı yok. Rakibianaliz etme ve rakibe göre sistem belirleme konusunda bilgileri yeterli değil. Volkan Demirel'in nasıl kendini geliştirdiğinigörüyoruz. Eğer kulüpler doğru hocaları getirirseyarış, G.Saray ve F.Bahçe adına bu kadar kolay olmaz.Aslında dört takımı (F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Adana Demir) bir kenara aldığımızda, müthiş bir denge var.Trabzonspor'u katamıyorum bu dörtlüye.16 takım kendi aralarında bir lig oynayacaklar, 'Beşincilik ve üstü en iyi sonuç' diyerek.İspanya, Fransa ve Almanya'da da durum böyle. Süper ve normal olarak iki ligimiz var. Büyük camialar kendi finansmanlarıyla, kaliteli oyunculara bütçe ayırdılar. Aralarındaki rekabet bu kadrolaşmayı üst düzeye de taşıdı. Sadece yayın geliriyle yaşayanların da ne benzini kaldı ne de lastiği.Yayın gelirlerinin ve galibiyet gelirlerinin kur artışıyla değer kaybetmesi Anadolu kulüplerini vurdu. G.Saray ve F.Bahçe, sponsorluk gelirleri ve inşaat ekonomisiyle bu türbülansa cevap verdi.Çıkış yolu ne derseniz; ya inşaat ekonomisiyle gelir kaynaklarını artıracaklar ya da ekonomik açıdan güçlü insanlara bu işi teslim edecekler.20 takımlı bir ligde 8 İstanbul takımının ekonomik olarak karş-ı lığı yok. İstanbulspor, Pendik ve Karagümrük büyük paralar harcayamaz. Başakşehir kimliğini kaybetti. Kasımpaşa zaten her sezona kötü başlar. Konya ve Kayserispor'un da isimlerinin karşılığını vermedikleri sezonda, Alanya bile eski günlerini arıyor. Trabzon'daki sancıyı, Beşiktaş'taki sıkıntıları da bir kenara alırsak ilk 3 sıradaki takımın neden o podyumda olduğunu anlarız.Almanya'da Bayern Münih 12 yıldır şampiyon oluyor, bütün maçlarda tribünler dolu. Biz ise berbat zeminlerde oynanan maçlarda 900 liraya deplasman bileti satıyoruz.Trabzonspor için Avcı doğru seçim olur. Çünkü daha Abdullah hocanın izleri çok sıcak. Takımı, camiayı yakından tanıyor. En çabuk teşhisleri koyabilecek teknik adam konumunda.Çok erken ateşin üstüne oturdu diyebiliriz. Devam etme konusunda bu kararı almanın şöyle bir zorluğu var; yönetimin görev süresi aralıkta bitecek. Fakat aralık ayına kadar Beşiktaş'ın ligde alması gereken bir mesafe var. Yönetim doğal olarak bunun da sorumlusu.'Burak Yılmaz ile yola devam edilir mi?' sorusuna cevap verebilmem için orta yolun olması lazım.Önce Ahmet Nur Çebi'nin 'devam mı-tamam mı' kararı görülecek, ardından kimin aday olacağı netleşecek, sonrasında da kazanan yönetim kiminle çalışacağına karar verecek.Ama sonrasında karar seçilecek yönetimindir. Şu anda bir tek Hasan Arat. Ahmet Nur Çebi, olmazsa Emre Kocadağ, Tevfik Yamantürk, Serdal Adalı, Yıldırım Demirören hatta Serdar Bilgili isimleri bile camiada konuşulurken teknik direktöre karar vermek makul ve mantıklı değil.Burak Yılmaz'ı ihtişamlı futbolculuk kariyeri ile Fen Lisesi'ni birincilikle bitiren bir öğrenci kabul edelim. Burak, tutun ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı.Daha birinci sınıf öğrencisi. Beşiktaş'ın başına ise Güneş gibi bir profesörden sonra en az bir doçent lazım. Trabzonspor, Bjelica sonrası yabancı bir hoca tercih etmezdi. Yerliler arasında 'evlat' Fatih Tekke akıllara gelmediğine göre kendi cephesinde de Milli Takım-Montella beraberliği sonrasında fazla opsiyonu olmayan Avcı'nın şampiyon yaptığı takıma dönmesi şaşırtıcı değil. Bu birliktelikten bir daha kazan-kazan hikâyesi çıkar mı, göreceğiz.F.Bahçe ve G.Saray, çokbaşarılı devam ediyor. Dolayısıyla rakipler demücadele olarak kendini ifade etmek için sertleşiyorlar.Önceki akşamki Arsenal-M.City maçındaKovacic'nin iki pozisyondaki sertliği karşısındahakemin oyundan atmamış olması bütün İngiltere'yi ayağa kaldırmışdurumda. Bu tartışmalar dünyanın her tarafında yapılıyor.Maalesef yardımcılar, 4. hakemve VAR, maçı yöneten hakeme yardımcı olmuyor.Hatta VAR, hakemin kulağına üflemeliydi. Çünkü Muslera'nıntepkisi doğruydu. Rize'de ayağı kırılmış, Trabzon maçında da tarakkemiği çatlamıştı. Hakemlerin sorumluluk almadığını görüyorum,kritik pozisyonlarda VAR ve yardımcılar, korktukları için ya dabilerek maçı yöneten hakemekarşı 3 maymunu oynuyorlar.Hakemlerincesareti ya da yetkisi yok.Öylesine baskı yaratılıyor ki her kartın,faulün, hatta korner kararınınarkasında başka bir şey aranıyor.Hakem de özellikle büyüktakımların maçlarında kararlıolamıyor. Diğer maçlardada oluyor benzer sertlikler, gayet güzelkırmızılar çıkıyor. Hakemliği bitenlerinyorumlarına bakın; gayet makulgüvenlikonuşuyorlar. Sahadaykenonlar da veremiyorlardıbu kararları.Adaletin olmadığı yerde kaos başlar, herkes kendi adaletini bulmaya çalışır. Maalesef hakemler yetersiz ve baskıyı yönetemiyorlar.Şimdi G.Saray ve F.Bahçe'ye verilen verilmeyen penaltılara, çalan çalınmayan kartlara girmek istemiyorum. İnandığım tek gerçek, 'Aman bu iki takım üzülmesin, bizim de canımız sıkılmasın' modundalar.En az iki yıldır maç kritiklerinde Serbest Kürsü'de sürekli altını çiziyorum, ligimizdeki gaddarlık Avrupa'da başka liglerde yok. Futbol, temaslı ve sert bir oyun, bunu elbette hepimiz biliyoruz. Ancak aşil tendonuna tekmeler, tarak kemiklerine basmalar, ayak bileklerinin üzerinde gezmeler, maalesef VAR odası da çoğu maçta uyuduğu için bir türlü çıkmayan kırmızı kartlar. Meslektaşlarına sezon kapattıracak kadar sert giren oyunculara cezalar 3 maçtan başlasın.Beşiktaşlı futbolcular, Burak Yılmaz'ı çok seviyor. Özellikle Aboubakar, müthiş saygı duyuyor ve destek veriyor.Ayrıca Beşiktaş'a önerim, kaptan artık Aboubakar olmalı. Çünkü tüm takım, Aboubakar'ın yaptığı hizmete büyük saygı gösteriyor ve onun etrafında sevinç yumağı oluşturuyor.Başkan Ertuğrul Doğan ile Avcı arasında müthiş bir saygısevgi iletişimi var. Türkiye Ligi'ni yakından biliyor. Dönüşü Trabzonspor'u yeniden ayağa kaldırır.Sorunları daha transferler yapılırken davet etti Beşiktaş. 8 Afrikalı oyuncuyla ocak ayındaki 6 maçı eksik oynamayı göze aldılar. Bunun üstüne yeni transferlerden bekledikleri verimi de alamadılar.Buna göre seçim yapmalılar. Abdullah Avcı, Trabzonspor'un genlerine işledi artık. Üstünde baskı olmadığında nasıl başarılı olduğunu da gösterdi.