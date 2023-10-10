Son dakika Beşiktaş haberi: Başkanlık için kritik hafta! Ahmet Nur Çebi ile Tevfik Yamantürk görüşecek

Aksi durumda ise Çebi'nin aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Çebi'nin aday olmaması halinde ise Asbaşkan Emre Kocadağ'ın kongrede adaylığını açıklayacağı ifade edildi. Çebi'nin olmadığı denklemde; Kocadağ, Yamantürk ve Hasan Arat'ın seçime girmesi bekleniyor. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi yola devam ederse sadece Hasan Arat'ın adaylığı kesin olacak.