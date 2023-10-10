Son dakika Beşiktaş haberi: Başkanlık için kritik hafta! Ahmet Nur Çebi ile Tevfik Yamantürk görüşecek

Seçim kararı sonrasında Beşiktaş'ta temaslar başlıyor. İlk kritik görüşme bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında olacak. İkilinin toplantısında kongre tarihi ve adaylık masaya yatırılacak. İki ismin seçimde karşı karşıya gelmeyi düşünmediği, dolayısıyla Ahmet Nur Çebi'nin aday olması halinde Yamantürk'ün seçime girmeyeceği belirtildi.
Aksi durumda ise Çebi'nin aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Çebi'nin aday olmaması halinde ise Asbaşkan Emre Kocadağ'ın kongrede adaylığını açıklayacağı ifade edildi. Çebi'nin olmadığı denklemde; Kocadağ, Yamantürk ve Hasan Arat'ın seçime girmesi bekleniyor. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi yola devam ederse sadece Hasan Arat'ın adaylığı kesin olacak.