SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Av mevsimi başlıyor

Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Bugün saat 14.00'te Trabzon'a gelecek olan deneyimli hoca, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak ve takımla ilk antrenmanına çıkacak.

2020-21 sezonunda da takımın başına 8. hafta sonrasında geçen Avcı; önünde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyetlik tablo bulmuş, sonrasında üst üste 6 maçta hiç yenilgi yüzü görmeden 14 puan toplamıştı. Yine aynı başarıyı yakalamak isteyen tecrübeli teknik adamın işbaşı yapar yapmaz, savunma organizasyonları üzerinde durması bekleniyor. Abdullah Avcı, ilk döneminde de benzer bir yol izlemiş, 2021-22 sezonunda ise Trabzon'u şampiyonluğa taşımıştı.

MEHMET CAN ŞOKU

Bu arada Trabzonspor'un genç sağ beki Mehmet Can Aydın şanssız bir sakatlık yaşadı. Türkiye U21 Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan ve Ay-Yıldızlı formayı ilk kez giymeye hazırlanan Mehmet Can, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. 21 yaşındaki futbolcunun durumu kulüp doktorlarının yapacağı kontrollerin ardından netlik kazanacak.