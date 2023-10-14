Fatura Livakovic’e kesildi

Türkiye yenilgisiyle şoka giren Hırvat basını, Barış Alper’in golünde hata yapan Fenerbahçeli kaleciye çok sert eleştirilerde bulundu
A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek D Grubu'nda liderlik koltuğuna kurulması geceye damga vurdu. Hırvat basını, yenilginin sorumlusu olarak gördükleri Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için sert eleştirilerde bulundu. İşte yapılan yorumlar: VINKULJA: Livakovic beceriksizce davrandı. Gereksiz yere kalesini terk etmesinden faydalanarak Türkiye öne geçti. Futbolu ikna edici olmayan Hırvatistan, oyunun sonuna kadar beraberliğe bile ulaşmayı başaramadı. HRT: Maçın kaderi Livakovic'in kalesini terk ederek büyük bir hata yapmasıyla çizildi. Montella ilk maçındamüthiş bir galibiyetle görevinebaşlamış oldu. Türkler hak etti. INDEX: Livakovic'in feci hatası karşılaşmanın sonucunu belirledi. Bu, Hırvatistan'ınelemelerde oynadığıen kötü maçı oldu. 24 SATA: Üst üste iki Dünya Kupası'nda madalya kazanan milli takımın seviyesinin çok altında performans izledik. DBEVNIK: Yenilgi çok ağır oldu! Modric, Kovacic ve Brozovic orta sahası şimdiye kadarki en zayıf maçlarından birini oynadı.