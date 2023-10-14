Fatura Livakovic’e kesildi

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek D Grubu'nda liderlik koltuğuna kurulması geceye damga vurdu. Hırvat basını, yenilginin sorumlusu olarak gördükleri Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için sert eleştirilerde bulundu.Livakovic beceriksizce davrandı. Gereksiz yere kalesini terk etmesinden faydalanarak Türkiye öne geçti. Futbolu ikna edici olmayan Hırvatistan, oyunun sonuna kadar beraberliğe bile ulaşmayı başaramadı.Maçın kaderi Livakovic'in kalesini terk ederek büyük bir hata yapmasıyla çizildi.Türkler hak etti.Livakovic'in feci hatası karşılaşmanın sonucunu belirledi.Üst üste iki Dünya Kupası'nda madalya kazanan milli takımın seviyesinin çok altında performans izledik.Yenilgi çok ağır oldu! Modric, Kovacic ve Brozovic orta sahası şimdiye kadarki en zayıf maçlarından birini oynadı.