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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Fatura Livakovic’e kesildi

Fatura Livakovic’e kesildi

Türkiye yenilgisiyle şoka giren Hırvat basını, Barış Alper’in golünde hata yapan Fenerbahçeli kaleciye çok sert eleştirilerde bulundu

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek D Grubu'nda liderlik koltuğuna kurulması geceye damga vurdu. Hırvat basını, yenilginin sorumlusu olarak gördükleri Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için sert eleştirilerde bulundu.
İşte yapılan yorumlar:
VINKULJA: Livakovic beceriksizce davrandı. Gereksiz yere kalesini terk etmesinden faydalanarak Türkiye öne geçti. Futbolu ikna edici olmayan Hırvatistan, oyunun sonuna kadar beraberliğe bile ulaşmayı başaramadı.
HRT: Maçın kaderi Livakovic'in kalesini terk ederek büyük bir hata yapmasıyla çizildi. Montella ilk maçında müthiş bir galibiyetle görevine başlamış oldu. Türkler hak etti.
INDEX: Livakovic'in feci hatası karşılaşmanın sonucunu belirledi. Bu, Hırvatistan'ın elemelerde oynadığı en kötü maçı oldu.
24 SATA: Üst üste iki Dünya Kupası'nda madalya kazanan milli takımın seviyesinin çok altında performans izledik.
DBEVNIK: Yenilgi çok ağır oldu! Modric, Kovacic ve Brozovic orta sahası şimdiye kadarki en zayıf maçlarından birini oynadı.

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Fatura Livakovic’e kesildi
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