Şapkadan tavşan çıkardı

URO 2024 elemelerinde son dünya üçüncüsü Hırvatistan'ı güçlü bir oyunla 1-0 yenerek grupta liderliğe yükselen Ay-Yıldızlılar'da Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğe gelişi takımı ayağa kaldırdı. Sadece 4 gün geçirdiği oyunculara verdiği pozitif enerji ve yaptığı dokunuşlar, Türkiye'ye Almanya yolunu büyük ölçüde açtı.2-0 yenildiğimiz ilk maça göre daha efektif bir görüntü çizen Milliler;(%53.5),(%44.4),(%283) ve(%400) değerlerinde gözle görülür bir artış gösterdi.önünde ilk 11'i Süper Lig'den bildiği ve tanıdığı isimlerden oluşturdu. Avrupa'dan sadece Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Cenk Özkaçar'ı tercih etti.gözden düşen eski öğrencisistoperi teslim etti. Hocasının yüzünü kara çıkarmayan oyuncu, en çok ikili mücadele kazanan (7) ve top kapan ikinci isim (3) olurken top uzaklaştırma (6) ve şut engelleme (4) değerlerinde de zirvedeydi.tarafından fazla tercih edilmeyenşans verdi.orta sahada duvar olan İsmail Yüksek, Milli Takım'da en uzun süresini (86) oynadı.duran toptan en çok gol atan (3) Hırvatistan'a karşı savunmayı ve önünü uzun boylu oyunculardan kurdu. Samet (1.90 cm), Abdülkerim (1.85 cm), Cenk (1.90 cm), Salih (1.85 cm) ve İsmail (1.83 cm) tam 9 hava topu kazandı.kanatta oynatılan Barış Alper Yılmaz'ın hızına ve kuvvetine güvenen teknik direktör Montella, genç oyuncuyu santrforda kullanmanın meyvesini de galibiyet golüyle aldı.HIRVATISTAN galibiyetinin hemen ardından Letonya maçı için Konya'ya gitmek üzere havalimanına hareket giden Milli Takım kafilesinde büyük coşku vardı. Otobüste yol boyunca zafer şarkıları ile Erkin Koray'ın 'Fesuphanallah' şarkısını söyleyen Ay-Yıldızlılar, Osijek'ten havalanan uçakla 04.15 sıralarında Konya'ya geldi ve kalacakları otele geçti. Bugün 16.15'te teknik direktör Montella ve bir oyuncu, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Bu aradaHIRVATISTAN'I deplasmanda 1-0 yenen A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmesi için Letonya karşısında galibiyet alması yetiyor.Galler'in yarınki maçta Hırvatistan'a kaybetmesi durumunda ise Türkiye, Letonya maçından beraberlikle ayrılması durumunda bile EURO 2024 biletini alacak.Milli Takımımız'ın Hırvatistan'ı 1-0 yendiği karşılaşmada ev sahibi ekibin yıldızı Luka Modric, kendisine hiç yakışmayan bir olaya imza attı. Hırvat basınına göre; 38 yaşındaki futbolcu, maçın 88. dakikasında yaşanan bir pozisyonda İngiliz hakem Anthony Taylor'a ağır bir küfür etti. Modric'in, "Kör anneni s…. o…. ç….. dediği belirtildi.A MİLLİ TAKIM, STEFAN KUNTZ İLE GEÇEN ZAMANA YANMALI MI? VINCENZO MONTELLA'NIN YÖNETİMİNDE HIRVATİSTAN İLE OYNANAN MAÇTA NELERİ FARKLI GÖRDÜNÜZ, NELER DEĞİŞTİ?Güzel başladı ama istikrar sağlanmalıteknik direktörler göreve başladığı zaman takımlara her zaman moral, motivasyon ve güven aşılar. Ay- Yıldızlı ekipte de bunu gördük. Montella son derece tecrübeli, ne istediğini bilen, pozitif bir teknik adam. Adana Demirspor'da iken hem medya, hem futbolcular hem de Adana taraftarıyla ilişkilerini başarıyla yürütmüştü.Bunun en bariz örneği Barış Alper'in gol attıktan sonra kulübeye koşup Montella'ya sarılmasıydı. İtalyan hocanın da Hırvatistan zaferinin ardından soyunma odasında takımını pizza ile ödüllendirmesi Milli Takım'ı ne kadar sahiplendiğinin güzel bir göstergesiydi. Oyun olarak sahadaki dokunuşları da takdire şayan. Bugün sayfalarımızda yaptığımız analizlerde de bunu görebiliyoruz.Bu takımın potansiyeli çok yüksek ve bu birliktelik gelecek adına bizi umutlandırıyor.Artık söylenecek çok şey olduğunu biliyoruzfutbolcu grubu, kariyerine saygı duyduğu bir teknik adamın taktiğine, oyun planına daha çok güvenip çıkar sahaya. Kuntz, büyük maçları kaybetmeyi problem etmeyen, finallere gitmeyi riske ettiğimizde, "Türkler çok karamsar" diyen ve o günlerde benim satırlarımda 'Hayır, endişeliyiz' yanıtını alan teknik adamdı.Karşımızda Brozovic, Modric ve Kovacic'li orta saha, dünyanın en iyi üçlülerinden biriydi. Bu bölgeyi İsmail'in muhteşem oyunu, Salih'in büyük katkılarıyla imha ederken oyunu beklerin üzerinden kurup iki kanat oyuncusunu da ikinci kulvara soktuğunda son yılların en iyi Milli Takım performansını izledik. Montella sayesinde Milli Takım, futbolseverlerle barıştı.Bu havayla kalan iki maçı da kazanıp haziranda Almanya'da olmalıyız, olacağız da.Oyuncularımız tekrar ekip ruhunu yakaladıTakım için Kuntz tercih edildiğinde doğru bulmamıştım. Ama Alman hocayı yıpratmamak için eleştirilerimde yapıcı davrandım. Ancak Portekiz ile oynanan play-off maçından sonra Kuntz'un yaptığı inanılmaz teknik adam yanlışları üzerine gazetemdeki yazımın başlığı, "Kuntz'a artık güvenmiyorum" idi. Hırvatistan ile gruptaki kaderimizi belirleyen maçta tarihi bir zafer elde ettik.Montella'nın futbolculara kısa sürede bu motivasyonu sağlaması önemliydi. Ayrıca taktik planı da doğruydu. Takım presiyle rakibi 18'imize çok az yaklaştırdık. Defansın arkasına attığımız toplarla da iki sprinter oyuncumuzla pozisyonlara girdik. Montella ile görüşümüz bir maçlık olmaz. Daha bekleyeceğiz. Senelerdir zayıf rakipler karşısında hediye ettiğimiz puanlarla yaralar aldık. Bize de ters gelen Letonya'ya da dikkat etmeliyiz.Stefan Kuntz ile geçen onca zamana yazık!Milli Takım'a kattığı ne var derseniz, çok şey söyleyemem. Belki Ferdi ve Salih'in Milli Takım'ı seçmesi onun hanesine yazılabilir. O yüzden geçen zamana üzülebiliriz.1-Oyuncu havuzunu 23'ten 29'a çıkarması, tartışmaların azalması açısından önemli bir karardı. 2-Maç sonu coşkulu sevinç, motivasyon yüklemesini iyi yaptığının göstergesi. 3-İsmail Yüksek maçın yıldızıydı. Çaldığı toplar, kestiği pozisyonlarla alkış aldı. İsmail'i ön liberoyu koyup yanına Salih'i monte ederek, Hakan Çalhanoğlu'nu daha verimli olduğu öne aldı. Ferdi'nin sağ bekte kullanılması, hareketli kontralar düşünerek ileriye Barış'ı koyması önemli değişikliklerdi. Doğru 11 tercihleri, yüksek motivasyon bize yeniden EURO 2024'ün kapısını açtı.