Şapkadan tavşan çıkardı

Hırvatistan’ı yenerek Türkiye’ye büyük bir zafer yaşatan İtalyan hoca; İsmail, Samet ve Barış Alper tercihleriyle farkını ortaya koydu. Rakibinin duran top kozunu kazandığı hava toplarıyla kıran başarılı teknik adam, takımı hedefe yeniden motive etti
EURO 2024 elemelerinde son dünya üçüncüsü Hırvatistan'ı güçlü bir oyunla 1-0 yenerek grupta liderliğe yükselen Ay-Yıldızlılar'da Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğe gelişi takımı ayağa kaldırdı. Sadece 4 gün geçirdiği oyunculara verdiği pozitif enerji ve yaptığı dokunuşlar, Türkiye'ye Almanya yolunu büyük ölçüde açtı. Maçsonundaki coşkulu sevinç veoyuncuların birlik duygusuylaözlenen ruhu geri getiren veilk maçta sınıfı geçen İtalyanteknik adamın hamlelerininsonuçlarını, madde madde mercekaltına aldık:
STOPERDE SAMET AKAYDIN TERCİHİ TUTTU
HIRVATISTAN'A 2-0 yenildiğimiz ilk maça göre daha efektif bir görüntü çizen Milliler; şut isabet oranı (%53.5), top çalma (%44.4), tehlike engelleme (%283) ve gol fırsatı (%400) değerlerinde gözle görülür bir artış gösterdi. Ayrıca %22.5 daha aztop kaybı gerçekleştirdi. HIRVATISTAN önünde ilk 11'i Süper Lig'den bildiği ve tanıdığı isimlerden oluşturdu. Avrupa'dan sadece Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Cenk Özkaçar'ı tercih etti. F.BAHÇE'DE gözden düşen eski öğrencisi Samet Akaydın'a stoperi teslim etti. Hocasının yüzünü kara çıkarmayan oyuncu, en çok ikili mücadele kazanan (7) ve top kapan ikinci isim (3) olurken top uzaklaştırma (6) ve şut engelleme (4) değerlerinde de zirvedeydi. KUNTZ tarafından fazla tercih edilmeyen Abdülkerim'e şans verdi. 29 yaşındakistoper; 3 hava topu kazanırken 1 topuçizgiden çıkardı ve 11 başarılı savunmaaksiyonu gösterdi.
İSMAİL, SÜPER ÜÇLÜYÜ DAĞITTI
RAKIBINE orta sahada duvar olan İsmail Yüksek, Milli Takım'da en uzun süresini (86) oynadı. Hırvatlar'ıntamamından (7) fazlatop kaparken (8), aynızamanda değerleri 73 milyonEuro'yu bulan Modric-Brozovic-Kovacic üçlüsününtoplamından (13) dahafazla ikili mücadeledengalip çıktı (16). GRUPTA duran toptan en çok gol atan (3) Hırvatistan'a karşı savunmayı ve önünü uzun boylu oyunculardan kurdu. Samet (1.90 cm), Abdülkerim (1.85 cm), Cenk (1.90 cm), Salih (1.85 cm) ve İsmail (1.83 cm) tam 9 hava topu kazandı. G.SARAY'DA kanatta oynatılan Barış Alper Yılmaz'ın hızına ve kuvvetine güvenen teknik direktör Montella, genç oyuncuyu santrforda kullanmanın meyvesini de galibiyet golüyle aldı.
ZAFER ŞARKILARIYLA KONYA'YA GELDILER
HIRVATISTAN galibiyetinin hemen ardından Letonya maçı için Konya'ya gitmek üzere havalimanına hareket giden Milli Takım kafilesinde büyük coşku vardı. Otobüste yol boyunca zafer şarkıları ile Erkin Koray'ın 'Fesuphanallah' şarkısını söyleyen Ay-Yıldızlılar, Osijek'ten havalanan uçakla 04.15 sıralarında Konya'ya geldi ve kalacakları otele geçti. Bugün 16.15'te teknik direktör Montella ve bir oyuncu, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Bu arada A MilliTakım kampından ayrılan DoğanAlemdar'ın, Ümitler'in kadrosunakatılacağı bildirildi.
LETONYA'YI DEVİR, İŞİ BİTİR!
HIRVATISTAN'I deplasmanda 1-0 yenen A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmesi için Letonya karşısında galibiyet alması yetiyor. Ay-Yıldızlılar,yarın akşam oynanacakmücadelede Letonya'yıdevirmesi durumundaAlmanya yolunu tutacak. Galler'in yarınki maçta Hırvatistan'a kaybetmesi durumunda ise Türkiye, Letonya maçından beraberlikle ayrılması durumunda bile EURO 2024 biletini alacak. Türkiye, grup maçlarını 21Kasım'da Galler ile deplasmandaoynayacağı müsabakaile tamamlayacak.
YAKIŞMADI MODRIC!
Milli Takımımız'ın Hırvatistan'ı 1-0 yendiği karşılaşmada ev sahibi ekibin yıldızı Luka Modric, kendisine hiç yakışmayan bir olaya imza attı. Hırvat basınına göre; 38 yaşındaki futbolcu, maçın 88. dakikasında yaşanan bir pozisyonda İngiliz hakem Anthony Taylor'a ağır bir küfür etti. Modric'in, "Kör anneni s…. o…. ç….. dediği belirtildi.
GÜNÜN SORUSU
A MİLLİ TAKIM, STEFAN KUNTZ İLE GEÇEN ZAMANA YANMALI MI? VINCENZO MONTELLA'NIN YÖNETİMİNDE HIRVATİSTAN İLE OYNANAN MAÇTA NELERİ FARKLI GÖRDÜNÜZ, NELER DEĞİŞTİ?
MURAT ÖZBOSTAN
Güzel başladı ama istikrar sağlanmalı Yeni teknik direktörler göreve başladığı zaman takımlara her zaman moral, motivasyon ve güven aşılar. Ay- Yıldızlı ekipte de bunu gördük. Montella son derece tecrübeli, ne istediğini bilen, pozitif bir teknik adam. Adana Demirspor'da iken hem medya, hem futbolcular hem de Adana taraftarıyla ilişkilerini başarıyla yürütmüştü. Benim öğrendiğime göre idmanlarda vesoyunma odasında oyuncularla olan diyalogları,iletişimi ve saygınlığı oldukça iyiymiş. Bunun en bariz örneği Barış Alper'in gol attıktan sonra kulübeye koşup Montella'ya sarılmasıydı. İtalyan hocanın da Hırvatistan zaferinin ardından soyunma odasında takımını pizza ile ödüllendirmesi Milli Takım'ı ne kadar sahiplendiğinin güzel bir göstergesiydi. Oyun olarak sahadaki dokunuşları da takdire şayan. Bugün sayfalarımızda yaptığımız analizlerde de bunu görebiliyoruz. Önemli olan istikrar ve kazanma alışkanlığınındevam etmesi. Bu takımın potansiyeli çok yüksek ve bu birliktelik gelecek adına bizi umutlandırıyor.
BÜLENT TİMURLENK
Artık söylenecek çok şey olduğunu biliyoruz Bir futbolcu grubu, kariyerine saygı duyduğu bir teknik adamın taktiğine, oyun planına daha çok güvenip çıkar sahaya. Kuntz, büyük maçları kaybetmeyi problem etmeyen, finallere gitmeyi riske ettiğimizde, "Türkler çok karamsar" diyen ve o günlerde benim satırlarımda 'Hayır, endişeliyiz' yanıtını alan teknik adamdı. Her İtalyan teknik adam gibi Montella,rakibe göre taktik belirleyen, bunun üzerineuzun süre kafa yoran ve bunu futbolcularınaaktarmada mahir bir isim. Karşımızda Brozovic, Modric ve Kovacic'li orta saha, dünyanın en iyi üçlülerinden biriydi. Bu bölgeyi İsmail'in muhteşem oyunu, Salih'in büyük katkılarıyla imha ederken oyunu beklerin üzerinden kurup iki kanat oyuncusunu da ikinci kulvara soktuğunda son yılların en iyi Milli Takım performansını izledik. Montella sayesinde Milli Takım, futbolseverlerle barıştı. Artık söyleyecek çokşeyleri olduğunun farkındayız. Bu havayla kalan iki maçı da kazanıp haziranda Almanya'da olmalıyız, olacağız da.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Oyuncularımız tekrar ekip ruhunu yakaladı Milli Takım için Kuntz tercih edildiğinde doğru bulmamıştım. Ama Alman hocayı yıpratmamak için eleştirilerimde yapıcı davrandım. Ancak Portekiz ile oynanan play-off maçından sonra Kuntz'un yaptığı inanılmaz teknik adam yanlışları üzerine gazetemdeki yazımın başlığı, "Kuntz'a artık güvenmiyorum" idi. Hırvatistan ile gruptaki kaderimizi belirleyen maçta tarihi bir zafer elde ettik. En önemlisi, futbolcularımızınruhlarını sahaya yansıtarak mükemmelbir yardımlaşmayla fizik gücün sınırsızzorlandığı bir mücadele örneği sergilemesiydi. Montella'nın futbolculara kısa sürede bu motivasyonu sağlaması önemliydi. Ayrıca taktik planı da doğruydu. Takım presiyle rakibi 18'imize çok az yaklaştırdık. Defansın arkasına attığımız toplarla da iki sprinter oyuncumuzla pozisyonlara girdik. Montella ile görüşümüz bir maçlık olmaz. Daha bekleyeceğiz. Senelerdir zayıf rakipler karşısında hediye ettiğimiz puanlarla yaralar aldık. Bize de ters gelen Letonya'ya da dikkat etmeliyiz.
FATİH DOĞAN
Stefan Kuntz ile geçen onca zamana yazık! Kuntz'un Milli Takım'a kattığı ne var derseniz, çok şey söyleyemem. Belki Ferdi ve Salih'in Milli Takım'ı seçmesi onun hanesine yazılabilir. O yüzden geçen zamana üzülebiliriz. Montella gelirgelmez radikal dokunuşlar yaptı. 1-Oyuncu havuzunu 23'ten 29'a çıkarması, tartışmaların azalması açısından önemli bir karardı. 2-Maç sonu coşkulu sevinç, motivasyon yüklemesini iyi yaptığının göstergesi. 3-İsmail Yüksek maçın yıldızıydı. Çaldığı toplar, kestiği pozisyonlarla alkış aldı. İsmail'i ön liberoyu koyup yanına Salih'i monte ederek, Hakan Çalhanoğlu'nu daha verimli olduğu öne aldı. Ferdi'nin sağ bekte kullanılması, hareketli kontralar düşünerek ileriye Barış'ı koyması önemli değişikliklerdi. Doğru 11 tercihleri, yüksek motivasyon bize yeniden EURO 2024'ün kapısını açtı. Şimdi aynı ciddiyetle Letonyave Galler maçlarına hazırlanırsakönümüzde engel kalmaz. Bubaşarı da Montella'ya yazar.