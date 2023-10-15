Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konya’da büyük heyecan
Giriş Tarihi: 15.10.2023

Konya’da büyük heyecan

Konya’da büyük heyecan
Ay-yıldızlı ekibin Almanya bileti için bugün Konya'da Letonya ile oynayacağı kritik karşılaşma için tüm hazırlıklar tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda son düzenlemeler yapılırken, mücadele öncesi stadyumun yanında kurulacak taraftar alanı da hazırlandı. Biletleri tükenen karşılaşma için belediye tarafından toplu ulaşım seferlerine de ek yapıldı. Dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılan şehirde futbolseverler nefeslerini tutmuş durumda.

GOL UMUDUMUZ BARIŞ ALPER
Hırvatistan karşısında attığı golle galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, elemelerde 1 gol-1 asistlik katkı verdi. Bugün Letonya karşısında A Milli Takım'ın yine gol umudu olacak 23 yaşındaki futbolcu, Ay-Yıldızlı formayla bir kez daha ağları sarsıp takımı Almanya'ya götürmeyi hedefliyor.

MERİH'İN CEZASI BİTTİ
Kart cezası nedeniyle Hırvatistan maçının kadrosunda yer almayan Merih Demiral, cezasını tamamladı. Milli futbolcu oynayabilecek durumda ancak teknik direktör Montella'nın bugün stoper tandemini bozmayarak Samet Akaydın ve Abdülkerim Bardakcı'ya forma vermesi bekleniyor.

KEMERLERİ BAĞLAYIN!
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı deplasmanda yenerek liderliğe yükselen A Milli Takım, bugün Konya'da Almanya bileti için Letonya'nın karşısına çıkıyor. Türkiye, rakibini mağlup ettiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca bugün grupta Galler'in Hırvatistan'a kaybetmesi durumunda Ay-Yıldızlı ekip, Letonya maçından beraberlikle ayrılsa bile EURO 2024'e gidecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Bunun adı sorumsuzluk! İzmir Büyükşehir’in çevre katliamına Çevre Bakanlığından suçüstü
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı
SON DAKİKA | DSÖ İsrail'in hastanelere yönelik baskısını şiddetle kınadı: Bu bir ölüm cezasıdır!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
O kadınla boşuna yarışmasın
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da büyük heyecan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA