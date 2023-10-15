Konya’da büyük heyecan

Ay-yıldızlı ekibin Almanya bileti için bugün Konya'da Letonya ile oynayacağı kritik karşılaşma için tüm hazırlıklar tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda son düzenlemeler yapılırken,Biletleri tükenen karşılaşma için belediye tarafından toplu ulaşım seferlerine de ek yapıldı. Dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılan şehirde futbolseverler nefeslerini tutmuş durumda.Hırvatistan karşısında attığı golle galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, elemelerde 1 gol-1 asistlik katkı verdi. Bugün Letonya karşısında A Milli Takım'ın yine gol umudu olacak 23 yaşındaki futbolcu, Ay-Yıldızlı formayla bir kez daha ağları sarsıp takımı Almanya'ya götürmeyi hedefliyor.Kart cezası nedeniyle Hırvatistan maçının kadrosunda yer almayan Merih Demiral, cezasını tamamladı. Milli futbolcu oynayabilecek durumda ancak teknik direktör Montella'nın bugün stoper tandemini bozmayarak Samet Akaydın ve Abdülkerim Bardakcı'ya forma vermesi bekleniyor.EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı deplasmanda yenerek liderliğe yükselen A Milli Takım, bugün Konya'da Almanya bileti için Letonya'nın karşısına çıkıyor.Ayrıca bugün grupta Galler'in Hırvatistan'a kaybetmesi durumunda Ay-Yıldızlı ekip, Letonya maçından beraberlikle ayrılsa bile EURO 2024'e gidecek.