Vincenzo Montella: İştahı aç, çalışkan ve dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok farklı bir maça çıkacaklarını ifade eden Vincenzo Montella, "Karşımızdaki rakip takımda aslında çok genç bir takım yaş ortalaması itibariyle. Biraz daha fiziksel geçebilecek bir maç var yarın bizler için. Rakibimiz ilk maçta belki farklı yenildi ama sonrasındaki maçlarında hep birer farkla yenildi ya da berabere kaldı. Onun akabinde de çok sabırlı oynayacağımız bir maç ve çok hızlı da topu çevirmemiz gereken bir maç. Taraftarımızın da desteğini bekliyorum bu konuda. Zaten Konya halkının ve genel olarak Türkiye'deki taraftarların bu kadar duygulu ve tutkulu olduklarını biliyoruz. O yüzden bu konuda şüphem yok" dedi.

Yusuf Sarı'nın forma şansı alıp almayacağı ile ilgili soruya Montella, "Yusuf'u çok iyi tanırım ama şunun bir gerçeği de var. Bir haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün itibariyle antrenmanda olacağını düşünüyoruz ve bugün gördükten sonra da bütün kararlarımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.



"FUTBOLCULAR BU KADAR İSTEKLİYKEN BAŞARININ GELMESİ ÇOK NORMAL"

Futbolcularla arasında kısa sürede oluşan sinerji hakkında da konuşan İtalyan teknik direktör, "İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahı çok aç ve çalışkan, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde oldu bu gördükleriniz. Geldiğimiz günden itibaren tabiri caizse toplantı yağmuruna tuttuk futbolcularımızı. Hem bireysel hem grup halinde hem de takım olarak. O yüzden kendileri bu kadar istekliyken bütün bunların olması çok normal. O yüzden yarın da inşallah en iyi şekilde kendimizi göstereceğiz. Ne kadar değerli olduklarını bir önceki maçta gördük. Tabii ki de tamamıyla onları görebilmemiz ve devamlılığı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her maç devamlı bir şekilde kendinizi en iyi şekilde göstermeniz gerekiyor. Hem bireysel olarak hem de bir takım olarak sahada performans vermek zorundasınız. Bu devamlılığı getirdiğimizde zaten değerleri ortaya çıkacak. Zaten kendileri çok değerli futbolcular. O yüzden devamlılığı getirdiğimiz takdirde rakip üstünken ya da rakip daha az üstünlük gösterdiğinde bütün o maç enstantanelerinde biz nasıl sahaya duruş sergiliyoruz? Onlar çok önemli bizim için. O yüzden devamlılığı getirdiğimizde muhakkak ki ne kadar yararlı olduklarını tekrardan göreceksiniz" diye konuştu.