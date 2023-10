İsmail Kartal: Bu sene hiç kimse bir yere gidemez! 4 kupaya da talibiz

"İRFAN CAN ŞU ANDA İYİ GİDİYOR"

İrfan Can Kahveci'nin iyi bir performans sergilediğini kaydeden Kartal, "Futbolcular, benim onlara karşı ne kadar samimi olduğumu biliyor. İrfan Can konusu da bu şekilde. Bazı oyunculara ekstra çalışman lazım diyorum. İrfan Can şu anda iyi gidiyor ve böyle gitsin. 8 ve 10 numarada da oynuyor. Cengiz Ünder ve Emre Mor sakatlığını atlatıp gelsin, takımı zorlasın ondan sonra İrfan Can'ın nerede oynayacağına bakalım. Burada ben zorlanacağım. Keşke hepsi sağlıklı olsa da ben zorlansam" diye konuştu.



"LİGDE DAHA ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Tecrübeli teknik adam, dünyada hiçbir takımın sürekli yukarı yönlü performansa imza atamayacağını belirterek şunları söyledi:



"Her zaman dalgalanmalar olur. İnşallah bize olmaz ama rakiplerde mutlaka olacaktır. Şampiyonluk yolunda Galatasaray dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor var. Trabzonspor'a Abdullah Avcı geldi, ivme yakalayabilir. Beşiktaş ivme yakalayabilir. Adana Demirspor çok iyi bir takım. Galatasaray'ın kadro kalitesi iyi, bizim kadromuz takım olgusunda çok iyi. Ligde daha çok şey değişebilir. Rekorlara takılmıyorum ve maç maç düşünüyorum. Ekibimde yer alan arkadaşlarımı özel olarak yetiştirdim ve hepsine çok güveniyorum."



"ÇOK HAZIRLIKLI GELDİK"

İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye çok hazırlıklı bir şekilde geldiklerini ifade ederek, sarı-lacivertlilerle ikinci döneminin ardından 1 yıl çalışmadığını hatırlattı. Kartal, bu süreçte teknik ekibiyle beraber kendilerini geliştirmek için uğraştıklarını dile getirerek, "Takıma her zaman bir şeyler katmamız lazım. Bazen 'Dzeko'ya şurada duracaksın, Fred'e burada top alacaksın' diyoruz. Burada yapmış olduğumuz antrenmanların futbolcular tarafından geri bildirimleri pozitif olunca karşılıklı bir antrenman başarısı geliyor. Çalışmanın doğru ve karşılık bulduğu ortaya çıkıyor. Antrenmanın temposu, felsefesi ve amacı çok önemli. Sahayı süslersin ama antrenmanın içeriği ne, takımınıza ne anlatıyorsunuz, oyuncunuza ne vereceksiniz bunlar çok önemli. Öğrenmenin yaşı yok. Tamamen bilime dayalı antrenmanlar ve doğru iletişim kurmanız lazım. Futbolcular sizin ne kadar ekibinizle olaya hakim olduğunu gördükten sonra, ona inandıktan sonra size saygı duyuyorlar. Elimizden geldiği kadar adaletli olmaya ve herkese şans vermeye çalışıyoruz. Dengeleri korumak ve rekabeti artırmak için takım içinde oyunculara ve maçlara göre organizasyonlar yapıyoruz" diye konuştu.