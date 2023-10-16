İsmail Kartal: Bu sene hiç kimse bir yere gidemez! 4 kupaya da talibiz





"OYUNCU KALİTEMİZ GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

Sezon başında Rusya'da gerçekleştirilen kampta oyunculara oynadıkları oyundan keyif alacakları sözünü verdiğini belirten Kartal, şöyle konuştu:

"Sezon başında oyuncularıma 'hem takım hem oyuncular gelişecek' demiştim. Çok şükür oralara doğru geliyoruz. Oyuncu kalitemiz gerçekten çok iyi. Oyuncularımız hem kalitelisi hem karakterli olmaları ekibimizi rahatlatıyor ve beni memnun ediyor. Mesela Fred ile oturup her şeyi konuşuyorum, çok uç noktalara kadar her şeyi konuşuyoruz. Teknik taktik konuşuyoruz mesela. Açık açık konuşuyorum, bir şey yaparken herkesin içine sinmesi lazım, herkesin kabul etmesi lazım. Onlar da çok memnun. Geriye bir tek takım içinde dengeyi sağlamak kalıyor. Açık söyleyeyim çok zorlanıyorum. Çünkü herkes çalışıyor, herkes oynamayı hak ediyor. Türkiye ligi statü gereği bir sürü matematik gerektiriyor, bunlar bizi çok zorluyor. Böyle olunca bazı oyuncuları oynatamıyorsun. Almadığım ya da alamayacağım oyuncularla konuşuyorum. 4 gün sonra maç var ilk 11 oynayacaksın ya da orada kadroda olacaksın diyorum. Onlar bakıyor hoca adaletli olmaya çalışıyor diyorlar. Açık net olacağız benim en büyük şeyim çok açık net olmam. Bunun nedenini anlatıyorum onlar da anlayışla karşılıyorlar."



"SAKATLIK ÖNLEYİCİ PROGRAM KULLANIYORUZ"

Oyuncuların sakatlanmaması için teknolojiden yardım aldıklarını belirten Kartal, "Sakatlık önleyici bir program kullanıyoruz. Bununla ilgili özel bir odamız var, oyuncuları orada yürütüyoruz, diz çek, hafif sıçra gibi kas grubunda nerede yorgunluk varsa bunları görüyoruz. Antrenmanı planlarken oyuncu bu antrenmanı kaldırabilir mi gibi durumları doktor ve fizikçilerimizle konuşuyoruz. Her antrenmanı 1 gün önceden ayarlıyoruz" dedi.



"SEZON BAŞINDA SAKATLIKLARIMIZ OLDU AMA İŞLERİ YOLUNA KOYDUK, DÜZENE SOKTUK"

Kartal, şu anda 15 milli oyuncularının bulunduğunu ifade ederek, "Geçen sene 12 ay futbol oynandı. Deprem ve seçimlerle aşırı bir yıpranmışlık vardı. Bir oyuncunun bu kadar yüksek yoğunlukla geçirdiği sezon sonrasında en az 4 hafta dinlenmesi lazım. Bizim oyuncularımız ise 12 gün dinlenebildi. Sezon başında sakatlıklarımız oldu ama işleri yoluna koyduk, düzene soktuk. Bunlarla ilgili çizelgemiz var. Geçen seneye göre yüzde 40 daha az sakat verdik. Geçmiş dönemde de geldiğimde az sakatlık veren yine bizim takımımızdı. Bu tempoda gidersek hemen hemen 55-60 maç oynayacak bir oyuncu ve bu çok yüksek. Avrupa'da dünya çapında hocalar da bundan şikayetçi" diye konuştu.



"İNSANLAR, ÇOCUKLAR ÇARESİZ. HALİMİZE ÇOK ŞÜKÜR"

İsmail Kartal, sözlerini Filistin'de yaşananlara ilişkin şu ifadelerle tamamladı:



"Filistin'de yaşananlar bir müslüman olarak beni çok üzüyor. Allah oradakilere yardım etsin. İnsanlar, çocuklar çaresiz. Halimize çok şükür. İnsani olarak orada olanlar beni çok üzüyor. Orada insanın insana saygısının kalmadığı bir ortam var ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Maalesef güçlü olan 'gücüm var ezerim geçerim' diyebiliyor."