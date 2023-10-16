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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Montella mesajı verdi: Bizim takımda tutku&aşk var

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Montella mesajı verdi: Bizim takımda tutku&aşk var

“Futbolcular 1 haftadır her şeyi bana teslim etti. Burada bir birliktelik yaratmaya çalıştık, sonucunu da aldık. Kilidi çok daha erken de açabilirdik. Şimdi grup birinciliğini düşüneceğiz. Coşkulu olacağız, mutlu olacağız. Çünkü hepimiz bunu hak ettik.”

A Milli Takım'ın başında ikinci maçını da kazanan Vincenzo Montella, Almanya biletini aldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Türk Milli Takımı'nda olduğu için gurur duyduğunu kaydeden İtalyan hoca, "Futbolcular 1 haftadır her şeyi bana teslim etti! Çok mutluyum. Kilidi erken de açabilirdik. Şimdi grup birinciliğini düşüneceğiz. Yıllar geçtikçe hoca olarak da geliştiğimi düşünüyorum. Biz burada bir birliktelik yaratmaya çalıştık, sonucunu da futbolcularımız getirdi. Bu takımda tutku ve aşk var" şeklinde konuştu.

ÇALIŞTIKÇA SORUNLARI ÇÖZECEĞIZ
Şu anda dünyanın en mutlu teknik direktörü olduğunu vurgulayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Maça gelirsek performanslar iyiydi. Ancak düzeltmemiz gereken bir şey var; golü bulduktan sonra biraz fazla geriye çekildik. Beraber çalıştıkça bu sorunu da çözeceğiz. Coşkulu olacağız, mutlu olacağız. Hepimiz hak ettik bunu" ifadesini kullandı.




ZAFER ÜÇLÜSÜ MONTELLA'DAN
Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonunda elinden tutup tribünlere götürdüğü Vincenzo Montella, taraftarlara üçlü çektirdi. Bu sırada Ay-Yıldızlı futbolcular, İtalyan teknik direktörün üstüne atlayarak büyük sevinç yaşadı. Sahadaki coşku ve takımın bütünleşmesi, görülmeye değerdi.




30 BİN BAYRAKLA DEV DESTEK
A MILLI Takım'ın Letonya maçına ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Stadı'nda müthiş bir ambiyans vardı. TFF'nin dağıttığı Türk bayrakları, tribünleri gelincik tarlasına çevirdi. Ay-Yıldızlı takım ısınmak için sahaya Plevne Marşı ile çıktı. Bu sırada tribünlerde bayrak şov vardı. Ardından Mehter Marşı ile taraftarlar büyük coşku yaşadı.




ESKİ YILDIZLAR TARAFTARLA BULUŞTU
Milli maçların gittiği şehirlerde karşılaşma öncesi eğlence alanları kuran TFF, Konya'da da eski yıldızlarla halkı buluşturdu. Şu an Sakaryaspor Teknik Direktörü olan Tuncay Şanlı, Fenerbahçe altyapısında görev yapan Semih Şentürk'ün yanı sıra Hakan Ünsal ve Aurelio eğlence alanındaydı. Onlara TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da eşlik etti.

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Montella mesajı verdi: Bizim takımda tutku&aşk var
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