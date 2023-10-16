Montella mesajı verdi: Bizim takımda tutku&aşk var

A Milli Takım'ın başında ikinci maçını da kazanan Vincenzo Montella, Almanya biletini aldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Türk Milli Takımı'nda olduğu için gurur duyduğunu kaydeden İtalyan hoca, "Futbolcular 1 haftadır her şeyi bana teslim etti! Çok mutluyum.Şimdi grup birinciliğini düşüneceğiz.Biz burada bir birliktelik yaratmaya çalıştık, sonucunu da futbolcularımız getirdi." şeklinde konuştu.Şu anda dünyanın en mutlu teknik direktörü olduğunu vurgulayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Maça gelirsek performanslar iyiydi.Beraber çalıştıkça bu sorunu da çözeceğiz. Coşkulu olacağız, mutlu olacağız." ifadesini kullandı.Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonunda elinden tutup tribünlere götürdüğü Vincenzo Montella, taraftarlara üçlü çektirdi. Bu sırada Ay-Yıldızlı futbolcular, İtalyan teknik direktörün üstüne atlayarak büyük sevinç yaşadı. Sahadaki coşku ve takımın bütünleşmesi, görülmeye değerdi.A MILLI Takım'ın Letonya maçına ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Stadı'nda müthiş bir ambiyans vardı. TFF'nin dağıttığı Türk bayrakları, tribünleri gelincik tarlasına çevirdi. Ay-Yıldızlı takım ısınmak için sahaya Plevne Marşı ile çıktı. Bu sırada tribünlerde bayrak şov vardı. Ardından Mehter Marşı ile taraftarlar büyük coşku yaşadı.Milli maçların gittiği şehirlerde karşılaşma öncesi eğlence alanları kuran TFF, Konya'da da eski yıldızlarla halkı buluşturdu. Şu an Sakaryaspor Teknik Direktörü olan Tuncay Şanlı, Fenerbahçe altyapısında görev yapan Semih Şentürk'ün yanı sıra Hakan Ünsal ve Aurelio eğlence alanındaydı. Onlara TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da eşlik etti.