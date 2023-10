Nicolas Pepe: Trabzonspor’un ilgisi beni çok etkiledi

"GLOBAL AÇIDAN TÜRK TARAFTARI FARKLI BİR SEVİYEDE, ÇOK TUTKULULAR"

Trabzonspor taraftarı ile çok fazla vakit geçirmediğini ancak kısa sürede gösterdikleri sevgiden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Nicolas Pepe, "Üstelik kulübüm için henüz bir şey yapamamama rağmen. Bir oyuncuyu karşılamaktan mutlu olan taraftarları daha önce görmemiştim çünkü. Global açıdan Türk taraftarı farklı bir seviyede, çok tutkulular. Trabzon taraftarıysanız futbolla uyuyup, futbolla yiyor, içiyorsunuz sanki. Dünyada ise Marsilya taraftarı çok ayrı, Velodrome Stadındaki ambiyans beni her zaman çok etkilemiştir. Ayrıca, Afrika taraftarı da Trabzon'daki gibi futbolu yaşar" şeklinde konuştu.



Sakatlığın fiziksel ve mental olarak çok zorlayan bir durum olduğunu anlatan Pepe, "Bu anlarda vazgeçmeyi düşünen çok insan oldu ama kendi adıma mücadeleden asla vazgeçmem. Hatta uzak kaldığım o dönem bana, daha kuvvetli geri dönebilmem için bir güç oldu. Kesinlikle hiçbir şekilde pes etmem" diye konuştu.



"HER GÜN GELİŞMEYE ÇALIŞIYORUM"

Dünden daha iyi olmak için çok çalışmak gerektiğinin altını çizen 28 yaşındaki futbolcu, "Her zaman gelişmeyi istersiniz ve ideal olanı, mükemmeliyeti ararsınız. Bu her gün, uğruna çabalamanız gereken bir şeydir. Her zaman daha fazla gol atmak, asist yapmak ve daha iyi performans sergilemek istersiniz. Bu da düzenli gelişim gerektirir ve benim hedefim de her seferinde kendimi bu konularda geliştirmektir. Günümüz futbolunda ise takıma yardımcı olmak, savunmaya gelmek ya da taktik gibi konularda değişim göstermemiz gereken birçok şey var. Bu gibi konularda gelişmek her zaman istenen bir şeydir. Dolayısıyla ben de her gün gelişmeye çalışıyorum. Dünden daha iyi olmak için çok çalışmak gerekir. Şu an iyi olduğunuzu düşündüğünüz bir özelliğiniz yarın yeterli olmayabilir. Bunun için çalışmak zorundasınız" değerlendirmesinde bulundu.