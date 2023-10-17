Türkiye’ye 100 yıl hediyemiz olsun

"Üzerimizden çok büyük bir yük kalktı. Türkiye her şeyin en güzeline layık. Mutlu ve gururluyuz.""İnandık ve bunu hep birlikte başardık. Türkiye'nin 100. yılına bizim bir hediyemiz olsun."ırvatistan'ı deplasmanda yenen, Letonya'yı Konya'da farklı mağlup eden A Milli Takım, son maçları beklemeden Almanya vizesini cebine koydu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile statta büyük coşku vardı. Özellikle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sevinci yüzüne yansımıştı.yanında en büyük destekçisi eşi de vardı.olarak kendilerine, finalle sonuçlanan zorlu yolculukla ilgili duygularını sorduk.Mehmet Büyükekşi, eşinin kendisi için yaptığı yorumları gülümseyerek karşılarken,Son Hırvatistan ve Letonya maçı çok önemliydi. İkisinden de kazasız çıktığımız için mutluyuz, sevinçliyiz. En zorlu kararı değişim döneminde yaşadık. Montella ile güzel sonuçlanması mutluluk verici. Futbol adına her şeyin daha da güzel olmasını istiyoruz.dedi.Zaman zaman çok stresli ve zorlu süreçler yaşandığını hatırlattığımızda"Onun bütün düşüncelerine destek olup, sakinleştiriyorum. Başka yapacak bir şey yok.Büyükekşi'ye Mehmet Başkan'ınsözlerini hatırlatıyoruz, devam etmesini ister misiniz" diyoruz. Yanıtı, "Yok istemem, çok yorucu. Son seçimi kendisi istedi, destekledik. O istemiyorsa ben de istemem" oldu.Zehra Büyükekşi, A Milli Takım'a EURO 2024'te hedefi gösterdi,dediFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin eşi Zehra Büyükekşi, yaşanan zorlu süreç sonrası kazanılan başarıda hissettiklerini anlattı. 'Üzerinizden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyor musunuz?' dediğimizde "dedi. Milli maçlarda eşini yalnız bırakmayan Zehra Hanım'a Almanya'da da tribünde olup olmayacağını sorduk.şeklinde konuştu.Milli maçta Büyükekşi ailesinin yanında yer alan, Ay-Yıldızlılara destek olan ve coşkuyu yaşayan bir diğer isim de TFF'nin eski Başkanı merhum Hasan Doğan'ın eşi Aysel Doğan'dı. Eşinin başkanlığında yaşanan ve 3.'lükle sonuçlanan EURO 2008'i hatırlattığımız Doğan,Mehmet Bey ve eşiyle birlikte o günlere döndüm.İnşallah Almanya'da da güzel işlere imza atacaklar. Onlara güveniyoruz" diye konuştu.