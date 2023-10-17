Türkiye’ye 100 yıl hediyemiz olsun

ZEHRA BÜYÜKEKŞİ: "Üzerimizden çok büyük bir yük kalktı. Türkiye her şeyin en güzeline layık. Mutlu ve gururluyuz." MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "İnandık ve bunu hep birlikte başardık. Türkiye'nin 100. yılına bizim bir hediyemiz olsun."
Hırvatistan'ı deplasmanda yenen, Letonya'yı Konya'da farklı mağlup eden A Milli Takım, son maçları beklemeden Almanya vizesini cebine koydu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile statta büyük coşku vardı. Özellikle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sevinci yüzüne yansımıştı. Saha içine iniptakımla ve tüm çalışanlarla başarınınkeyfini yaşayan Başkan'ın yanında en büyük destekçisi eşi de vardı. SABAH SPOR olarak kendilerine, finalle sonuçlanan zorlu yolculukla ilgili duygularını sorduk.
DEĞIŞİM GÜZEL SONUÇ VERDİ
Mehmet Büyükekşi, eşinin kendisi için yaptığı yorumları gülümseyerek karşılarken, "Bunuhep birlikte başardık. Bu zaferhepimizin, EURO 2032'yi aldıktansonra EURO 2024 de olmalıydı.Bununbir kazaya kurban gitmesini istemiyorduk. Son Hırvatistan ve Letonya maçı çok önemliydi. İkisinden de kazasız çıktığımız için mutluyuz, sevinçliyiz. En zorlu kararı değişim döneminde yaşadık. Montella ile güzel sonuçlanması mutluluk verici. Futbol adına her şeyin daha da güzel olmasını istiyoruz. TFF olarak100. yılını kutlayan ülkemizehediyemiz olsun'' dedi.
HER ZAMAN ARKASINDAYIZ
Zaman zaman çok stresli ve zorlu süreçler yaşandığını hatırlattığımızda 'Her başarılı erkeğin arkasında birkadın vardır' sözünü doğrulayan bircevap alıyoruz Zehra Hanım'dan: "Onun bütün düşüncelerine destek olup, sakinleştiriyorum. Başka yapacak bir şey yok. Bireş olarak sadece sırtını sıvazlıyoruz. Onunkendi bildikleri her zaman doğru veönemlidir. Yaptığının her zaman arkasındayız.Her zaman doğrucu bir kişidir,herkes kıymetini bilsin.
ÇOK YORUCU
Zehra Büyükekşi'ye Mehmet Başkan'ın "Buartık son görev dönemim" sözlerini hatırlatıyoruz, devam etmesini ister misiniz" diyoruz. Yanıtı, "Yok istemem, çok yorucu. Son seçimi kendisi istedi, destekledik. O istemiyorsa ben de istemem" oldu.
ALMANYA'DA BİRİNCİLİK İSTİYORUZ
Zehra Büyükekşi, A Milli Takım'a EURO 2024'te hedefi gösterdi, "Avrupa'da dabirincilik istiyoruz. Allahnasip etsin inşallah" dedi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin eşi Zehra Büyükekşi, yaşanan zorlu süreç sonrası kazanılan başarıda hissettiklerini anlattı. 'Üzerinizden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyor musunuz?' dediğimizde "Çok büyük bir yük kalktı. Türkiyemizçok güzel ve her şeyin en iyisine layık.İnşallah Avrupa'da da birinci oluruz. Bizbirincilik istiyoruz, Allah nasip etsininşallah" dedi. Milli maçlarda eşini yalnız bırakmayan Zehra Hanım'a Almanya'da da tribünde olup olmayacağını sorduk. "Mehmet Bey yanımdaol diyor, ben de keyifle destek olmakadına geliyorum. İnşallah Almanya'dada olacağız" şeklinde konuştu.
2008'DEKİ DUYGULARI TEKRAR YAŞADIM
Milli maçta Büyükekşi ailesinin yanında yer alan, Ay-Yıldızlılara destek olan ve coşkuyu yaşayan bir diğer isim de TFF'nin eski Başkanı merhum Hasan Doğan'ın eşi Aysel Doğan'dı. Eşinin başkanlığında yaşanan ve 3.'lükle sonuçlanan EURO 2008'i hatırlattığımız Doğan, "Bugün de 2008'deki o coşkuyuyaşadım. O gün ne hissettiysemyine aynı his ve duygulariçindeyim. Mehmet Bey ve eşiyle birlikte o günlere döndüm. Futbolcularımızaçok teşekkür ediyorum.Çocuklar ikincigolü Hasan Bey içinatın dedim. Attılarhatta dört yaptılar. İnşallah Almanya'da da güzel işlere imza atacaklar. Onlara güveniyoruz" diye konuştu.