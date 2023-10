Mert Hakan Yandaş: 16’da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kulübün resmi televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananlara değinerek sözlerine başlayan Mert Hakan Yandaş, "Öncelikle canımızın yandığı, üzüntümüzün tarifsiz olduğu bir konuya dair birkaç cümle söyleyeceğim. Masum bebeklerin, çocukların, insanların, suçsuz binlerce kişinin katledilmesine sessiz ve tepkisiz kalmayı kabul edemiyorum. Bu süreç ve yaşananların bir an önce son bulması adına sorumluluğu olan herkesi göreve davet ediyorum. Bu konuda vicdanlarımız yıllardır yaralı! Ancak son yaşananlar artık tüm dünyayı harekete geçirmeli" diye konuştu.



"MİLLİ TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden A Milli Takımı tebrik eden Yandaş, "Milli ara milli takımımız için çok iyi geçti. Öncelikle milli takımda bulunan arkadaşlarımızı, milli takımımızı tebrik ediyorum. Orada da çok güzel ortam var. İnşallah aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da devam ettirirler. Bu konuda ülke olarak çok mutluyuz. Hepsi çok iyi oynadı. Takımımızdaki arkadaşlarımız da müthiş oynadı. En çok mutlu olduğum, oradaki ortamın çok iyi seviyeye gelmiş olması. Kısa bir periyotta da olsa gerçekten dışarıya, bizlere inanılmaz yansıdı onların birlikteliği. İnşallah böyle başarılı olmaya devam ederler. Kendi takım arkadaşlarım için de çok mutluyum. Özellikle Samet için, çok iyi oynadı. İsmail zaten -Allah nazardan saklasın- başka bir seviyeye doğru devam ediyor. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.



"CAMİA OLARAK YENİDEN LİGE KONSANTRE OLMALIYIZ"

Önemli olanın kazanmaya devam etmek olduğunu ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Çok oyuncu gelmesine rağmen birden oluşan takım havası, gelen oyuncuların da buraya birden adapte olması, bunların çabuk olması beni biraz şaşırttı. Sancılı bir dönem olabileceğini düşünüyordum ama gelen oyuncuların karakterleri, lider özellikleri ve kalite olarak başka bir seviyede olmaları bizim bu yapıyı bir an önce kurmamızı sağladı. Tabii ki hocanın da katkısı bu konuda inanılmaz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. 16'da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi. Onlar geride kaldı. Milli takımı da tebrik ettik o da geride kaldı. Bir an önce camia olarak yeniden lige konsantre olmalıyız" dedi.