Mert Hakan Yandaş: 16’da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi





"YAŞLARI KAÇ OLURSA OLSUN BAŞARIYA AÇ BİR EKİP TOPLANDI"

Takıma katılan oyuncularla başarıya aç bir ekip kurulduğunu ifade eden Mert Hakan Yandaş, "Zaten gelen oyuncuların hepsi inanılmaz kariyerli ve başarıya aç lider karakterler. Zaten camiayı bilerek gelmişlerdi. Biz ona çok hayran kaldık. Dzeko, Tadic, ben ve İrfan ilk yemeğe çıktığımızda sadece 5 saat futbol konuştuk. Onların camiayla ilgili bildikleri şeyler bizleri açıkçası şaşırtmıştı. Ne kadar sahiplenip geldikleri o gün belliydi. Bu, bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Hocanın ne istediğini takıma çabuk aktarması… Gerçekten yaşları kaç olursa olsun başarıya aç bir ekip toplandı" şeklinde konuştu.



"İÇERİDE OYNADIĞIMIZ MAÇLARIN TEMPOSU BAMBAŞKA BİR SEVİYEYE ÇIKIYOR"

Bu sezon iç sahada Fenerbahçe taraftarının çok etkili olduğunu söyleyen Yandaş, "Bu sezon inanılmazlar. Bundan önceki sezonlarda da genelde bize destek olmaya çalıştılar. Zaman zaman kopukluklar yaşadık onlarla. Bu sezon başladığından beri stadyum atmosferi bizim rakipken buraya geldiğimiz o atmosfere dönmeye başladı. Gelmek istemezdik. Oyun 3-0, 4-0 olduktan sonra takımın bir gardı düşer. Ama öyle coşkulular ki oyuna giren oyuncu da bir şeyler vermek istiyor. Dakika 89-90, oyuncular 5-6 kişi ceza sahası içine giriyor. Bu tamamen o statta oluşan coşkuyla, oyunun gücüyle alakalı bir durum. yüzde 80-90 bu coşkuyu bize taraftar veriyor. Bu çok önemli bir konu. Bizi öne doğru inanılmaz itiyorlar" ifadelerini kullandı.



"GÜZEL BİR ORTAMIMIZ VAR"

Takım içinde güzel bir atmosfer olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Oyuncu grubu olarak eğlenceli bir grup var. Tesis içinde oynadığımız oyunları taraftarımız görmese de şurada masa tenisi oynarken 7-8 kişi sıra bekliyor. Bir araya geliyoruz, orada makara dönüyor. Tabii ki disiplin bu işin olmazsa olmazı. Suistimal edilmediği sürece ki futbolcuya tesiste verilen rahatlık bence çok önemli. Hocamız da bunu suistimal edilmediği sürece çok iyi ayarlıyor iletişimi, takımın rahatlığını. Herkesi birbirine bağlayan özel konulardan biri bu bence. Güzel bir ortamımız var. Tesiste aldığımız keyif, maça giderken otobüste aldığımız keyif, yurt dışında birlikte yaptığımız sohbetler, burada 10-15 kişilik gruplar halinde maç izlemeler… Bunlar çok rastladığımız şeyler değildi" diye konuştu.