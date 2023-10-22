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Giriş Tarihi: 22.10.2023 13:00 Son Güncelleme: 22.10.2023 13:12

Mario Balotelli'den "One Minute" paylaşımı!

Mario Balotelli’den One Minute paylaşımı!

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki 'One Munite' çıkışını paylaşarak İsrail'e mesaj yolladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, Filistin'e desteğini gösterdi.

Gana asıllı İtalyan yıldız, Filistin'e yönelik katliamlarını artıran işgalci İsrail'e mesaj olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'taki 'One Munite' çıkışını sosyal medya hesabından yayınladı.

12.2 milyon takipçisi olan Balotelli'nin paylaşımı büyük beğeni aldı.

"ONE MINUTE" ÇIKIŞI

2009'da Başbakan olarak Davos'a katılan Erdoğan, "Gazze: Ortadoğu'da Barış" konulu oturumda zamanın İsrail'in Cumhurbaşkanı Simon Peres'in sözlerinin ardından konuşma sürelerinin adil ayarlamadığı gerekçesiyle moderatör David Ignatius'a 'One Minute' diyerek tepki göstermişti. Oturumda Peres'e hitap eden Erdoğan, "Peres, sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, çok iyi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Mario Balotelli'den "One Minute" paylaşımı!
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