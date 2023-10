Podolski’den Bayern Münih’e Galatasaray ve Muslera uyarısı

Polonya kökenli Alman oyuncu ve hala futbola Polonya'nın Górnik Zabrze takımında devam eden Lukas Podolski, Galatasaray-Bayern Münih maçını değerlendirdi. Bayern Münih, internet sitesine röportaj veren 38 yaşındaki isim, Türkiye'yle özel bağı, döner kebap dükkanları, Galatasaray ve Bayern Münih günleriyle ilgili konuştu.

"RAKİP OLARAK BİLE OYNAMAK HER ZAMAN GÜZEL"

Podolski, "Harika bir maç olacak. Muhteşem bir stadyum ve muhteşem bir atmosfer var. Çok özel çünkü tüm taraftar sizinle geliyor takımını destekliyor. Orada kendi sahamızdaki her maçtan keyif aldım. Orada rakip olarak bile oynamak her zaman güzel. Çünkü Galatasaray Türkiye sınırlarının ötesinde de popüler ve İstanbul küresel bir şehir. Şu anda özellikle Manchestar'daki galibiyetten sonra Galatasaray'da büyük bir heyecan var. Güçlü bir takım kurdular ve gerçekçi bir kadroya sahipler. Grupta ilerleme şansı var, bu nedenle stadyumda canlı bir ortam olacak ve herkes harika bir atmosferi sabırsızlıkla bekleyebilir" övgüsünde bulundu.

"SON 10-15 YILIN EN İYİ GALATASARAY'I"

Galatasaray'daki oyuncuları ve yazın yapılan Ziyech ile Zaha gibi önemli isimleri değerlendirmesi istenen Podolski, "Galatasaray teknik olarak muhtemelen son 10-15 yılın en iyi takımına sahip. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kalitelerini gösteriyorlar. Takım atmosferi iyi olduğunda ve bu poztiflik devam etitğinde bu sezon çok şey başarabilirler. Kaleci Fernando Muslera, taraftarların favorisi. Çok tecrübeli bir kaptan. Tecrübesi ve aurasıyla savunmaya ve takım arkadaşlarına yön veren çok iyi bir kaleci. Duygusal bir karakter, sesi yüksek ve güçlü bir şut durdurucu. Onu yenmek kolay olmayacak" sözleriyle Bayern Münih'i uyardı.