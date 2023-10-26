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Giriş Tarihi: 27.10.2023 01:10

UEFA Avrupa Ligi’nde 3’üncü hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi’nde 3’üncü hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:

Brighton Hove Albion (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - LASK (Avusturya): 2-1

Liverpool (İngiltere) - Toulouse (Fransa): 5-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Rennes (Fransa): 1-2

Roma (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Sheriff (Moldova) - Servette (İsviçre): 1-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1

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UEFA Avrupa Ligi’nde 3’üncü hafta maçları tamamlandı
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