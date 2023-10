Metin Öztürk: "Süper Kupa'yı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayalım"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor karşılaşacak. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, deplasmanda oynayacakları bu maç için Rize'ye giderken, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Rizespor maçı hakkında konuşan Öztürk, "Lige tekrar döndü. İlginç sonuçlar alıyor. Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Aynen Karadeniz'in dalgaları gibi. Biz her zaman söylüyoruz, böyle futbol şehri olan takımlarla oynamayı çok seviyoruz. Sadece puan değil, oradaki düzen, bu tip takımlar şehrin tanıtımına da katkı sağlıyor. Önümüzde zorlu bir periyot vardı. Rize'den döndükten sonra Kasımpaşa maçı var. Arkasından salı günü Münih'e gideceğiz. Büyük ihtimal oradan Hatay deplasmanı için İstanbul'a gelemeden oraya gideceğiz. İyi oynayan kazansın, hiç hakem konuşmayalım. Sonuçta Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene inandık, taraftarlarımız bayrakları hazırlasın dedik. Bugün de aynı düşüncedeyiz. Bir maç ve iddia varsa her zaman iddialı olan takım Galatasaray'dır. Biz zaten kadroyu kurarken hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar almak için geçen seneden daha geniş bir kadro kurduk. Okan hocamıza, teknik heyete, oyunculara çok güveniyoruz. Biz 3 puan için gidiyoruz. Göreceksiniz Münih'e de 3 puan için gideceğiz. Biz her yere 3 puan için gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAYERN MÜNİH MAÇINDA ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, RAMS Park'ta Alman ekibi Bayern Münih ile oynadıkları mücadeleyi değerlendiren Metin Öztürk, "60 dakika, 70 dakika iyi oynadık diye bakmamak lazım. Dünyada da görüyoruz, bazen topla oynama oranları 72-28 oluyor, yüzde 28'lik oynama oranına sahip takım yenebiliyor. Ben orada kısmetsizdik diye görüyorum. Futbolcularımız büyük bir özveriyle davrandılar. Şans bizden yana değildi. Yoksa 90 dakika değil, 190 dakika da olsa birisi sorsa Galatasaray yener derdim. Maçın hiçbir anında rakip takımın bir üstünlüğü yoktu" şeklinde konuştu.

"ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNAYALIM"

Fenerbahçe ile 30 Aralık'ta oynayacakları TFF Süper Kupa karşılaşmasının Suudi Arabistan'da yapılacak olmasını eleştiren Öztürk, "Taraftarlardan 2-3 gündür yoğun telefon arıyorum. Aralık ayında ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağız. Akabinde de 4-5 gün sonra da federasyonumuz Süper Kupa finalini söyledi. Biz Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız, her zaman oynarız. Şartlar eşit olduğu sürece yüzlerce kere oynadık. Bu bizi hiçbir zaman rahatsız etmez. Taraftarımızı da şahsen beni de rahatsız eden Cumhuriyetimizin 100. yılında sadece bu yıl için söylüyorum, yoksa federasyonumuz Londra derse orada oynarız, Madrid derse Madrid'de oynarız. Bu gösteri işi, yurt dışında da oynamak lazım. Hatta Süper Kupa bunların arasında yurt dışında oynanabilecek en son şey. Ben şahsen, Galatasaray İkinci Başkanı olarak değil, Metin Öztürk olarak söylüyorum, kesinlikle Süper Kupa finalinin Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum. 30 milyon taraftarın da görüşü bu. Eminim ki Fenerbahçe taraftarının görüşü de bu. Daha karar verilmiş bir şey değil. Federasyon yanlıştan hemen dönsün, Ankara'da mı, Erzurum'da mı, Samsun'da mı oynarız, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Stadı'nda mı oynarız her yere varız. Aklıma gelmişken yer de önereyim, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayalım. 60-70 bin kişi gelsin. Cumhuriyet'in reisi Cumhurbaşkanımız da gelsin, kazanan takıma kupayı orada versin. Umarım federasyon bu yanlıştan acilen döner. Artık federasyon konuşmaktan bıktık. Bari bunu düzeltsinler. Başkanımız, federasyon başkanı ile görüşecek. Konuya Suudi Arabistan diye bakmıyoruz, konuya Londra diye bakmıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı. Seneye nerede yapmak istiyorlarsa varız. Bizim için günü önemli değil, arka arka olmuş olması önemli değil. 24 saat geçer, biz alemin kralı ile oynarız. Biz Cumhuriyet'in 100. yılında, Cumhuriyet'in yüzü olan Galatasaray'ın, Süper Kupa'yı Türkiye'de oynamasını istiyoruz. Tabii ki federasyonumuz özerk, tabii ki Cumhurbaşkanımızın konusu değil ama şahsen bir taraftar olarak Cumhurbaşkanımızın da bu konuya el atmasını istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.