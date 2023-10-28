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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Ampute Milli Takımı evlerine kavuştu

ÇAĞDAŞ HALICI
Ampute Milli Takımı evlerine kavuştu
Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına 2017 Avrupa Şampiyonluğunun ardından Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından hediye edilen evler dün teslim edildi. 13 oyuncu ve teknik direktör Osman Çakmak, evlerinin tapularını alırken Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "Millilerimiz elde ettikleri başarıyla Türkiye'nin gururu olmuştu. Onlara birer daire sözü vermiştik. Bunun da Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne denk gelmesi çok anlamlı oldu" dedi. Teknik direktör Osman Çakmak da, "Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Ampute Milli Takımı evlerine kavuştu
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