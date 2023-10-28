Ampute Milli Takımı evlerine kavuştu

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına 2017 Avrupa Şampiyonluğunun ardından Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından hediye edilen evler dün teslim edildi.evlerinin tapularını alırken Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "Millilerimiz elde ettikleri başarıyla Türkiye'nin gururu olmuştu. Onlara birer daire sözü vermiştik. Bunun da Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne denk gelmesi çok anlamlı oldu" dedi. Teknik direktör Osman Çakmak da, "Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.