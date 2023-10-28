Rıza Çalımbay, SABAH Spor’a konuştu: Kongreye kadar taşın altına elimi koyarım

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

OLUŞTURDUĞUM SİSTEME İNANIYORUM

"Kongreye kadar ister ağabeylik deyin, ister elini taşın altına koyma… Seve seve göreve hazırım. Ben orada doğdum, büyüdüm. Futbolculuk hayatım, her şeyim orada geçti. Böyle bir sıkıntılı durumda tabii ki takımın başına geçerim hem de seve seve geçerim, sorun yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim Beşiktaş'a minnet borcum var. Yıllarca Beşiktaş'ta oynamışım, başka yere gitmemişim. Beşiktaş'ın sayesinde bir sürü şey elde etmişim. Tabii ki kriz yönetmek kolay değil. Ancak kriz yaşayan takımlara çok gittim. Sonuncu sırada olan takımı bile aldım. Ben kendime her açıdan güveniyorum. Bir de kendi sistemime inanıyorum. Zaten oraya geleyim, en iyisini yaparım, daha da iyi olurum."