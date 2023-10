Selim Soydan’la Cumartesi Sohbeti

Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğu, 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in bizi nasıl ileriye taşıdığını şu günlerde çevre ülkelerde yaşananlara bakarak çok daha iyi anlıyoruz. Allah, Atatürk'ten razı olsun, ne mutlu Türküm diyene. Ayrıca İsrail'in Filistin'e yaptığı katliamın da bir an önce son bulmasını diliyorum.Sevgili Murat, 5 kupa olsa 5'ini de alabilir F.Bahçe. Bunun tek ön şartı var; 24 Aralık'ta Kadıköy'de oynayacağı G.Saray derbisini kazanması.. O galibiyet bütün sezonun lokomotifi olur. Ligde açılan puan farkı kapanmaz. Gösterilecekduruş, G.Saray'ı darmadağın eder, bunun morali de bütün organizasyonlara yansır. Burada beraberlik, "dedirtir. Ama yenilgi bütün hesapları altüst eder. Sezonun maçı 24 Aralık'ta..Öncelikle Erden Timur'un iddialarını soruşturdum.MHK eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demir- Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere,demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş. Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Bu noktada Koç,diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar.TFF de Orta'yı bu hareketleri yüzünden göndermiş, bence onlar bu görüntü çıkarma işini biliyorlardı. Bakın Orta 10 gündür sesini çıkaramadı. TFF uyanıklık edip işi tuza batırdı, başka ne yapabilir ki zaten… Orta'yı da göndermiş. Anafikir şu: Timur boşunademiyormuş. Bir konuştu, 15 gündür kimse işin içinden çıkamadı. Yalnız Timur'da başka bilgiler de var duyduğum kadarıyla. Onları da açıklamasını bekliyorum. Futbolda temizlik için her şeyin ortaya çıkması şart..Milli Takım'da Burak Yılmaz'ı yakından tanıma fırsatı buldum. Burak, sürekli kendini geliştiren, akıllı bir oyuncuydu. 4 büyük kulüpte de oynayan, 38 yaşına kadar forma giymiş bir topçu, hem zeki hem de yeteneklidir. Beşiktaş, maalesef Burak'ı kendi çukuruna çekiyor. Burak'tan önce Şenol Güneş'i de kurban ettiler ki, Türkiye'de bu işten en iyi anlayan hocadır. Beşiktaş feci bir kadro mühendisliği yaptı, kötü oyuncuları topladı, paraları ödeyemedi, yönetim krizi yaşadı. Bu tablonun sorumlusu da Burak veya takım değil, Ahmet Nur Çebi'dir. Çebi; önce Fikret Orman'ı yedi, sonra kendisini şampiyon yapan Sergen'i.. Bu işlerde vefasız olursan sana da kimse vefa göstermez. Beşiktaş'ta takımı kongre atmosferi ve kaostan çıkarmazlarsa sonu felaket olur. Burak'a güvenmekten başka çare göremiyorum.Balık baştan kokar. Milli Takım'dan Şenol Güneş'i kovup Kuntz gibi bir köylü getirirsen diğer kulüpler de senin arkandan gelir işte. Montella şimdilik iyi gibi gözüküyor ama bana göre tablo şöyle: Şenol Güneş istifa etmese biz gene Almanya'daki finallere gitmiştik. Şenol yerine Fatih Terim de gelse, Sergen de gelse, Aykut da gelse yine gitmiştik. Çünkü elimizdeki kadro bunu vadediyor. Biz Montella diye bir keşifte bulunduk nedense. Türk oyuncular, Türk hocayla daha iyi performans verir. F.Bahçe, G.Saray, Trabzon ve Beşiktaş Türk hocayla çalışıyor. Diğerleri yanlış yolda.G.Saray'ın geçen sezon kendini kanıtlamış, başarıya ulaşmış bir kadrosu vardı. Başarı her kadronun çimentosudur. Dolayısıyla hiçbir akıllı oyuncu o kadronun dışında kalmak istemez. Kerem, Barış Alper ve Kaan Ayhan, biraz da 8+3 kararının avantajını kullanarak sürpriz bir performans sergiledi.Ama yeni gelenler az buz adamlar değil. Onları oynatmak da kenarda oturtmak da maharet ister.G.Saray'ın aldığı bütün topçular klas ve enternasyonel isimler. Sadece Angelino beni hüsrana uğrattı, çok pozitif şeyler duymuştum ama intibak süresi uzun oldu. Diğerleri alınabilecek en iyi isimler. Öyle olmasa G.Saray Manchester'a ve Bayern'e karşı böyle top oynayamazdı.Bu maalesef doğru bir tespit. Maçlara bakıyorum; G.Saray-Beşiktaş derbisinde bile istatistikler çok şey anlatıyor. G.Saray, ceza sahasına Beşiktaş'tan 7-8 kat fazla girmiş. Olağanüstü bir rakam. F.Bahçe, ilk yarıda Hatay'a 5 gol atabilirdi. Beşiktaş ve Hatay ligin iyi takımları.F.Bahçe de G.Saray da bu sezon iç sahada 17'de 17 yapabilir. İki büyük belki dışarıda puan kaybedebilir. O da İnönü'de, Trabzon'da veya Adana'da. İspanya gibi iki devli bir lig olduk, bu iyiye işaret değil. Acilen bu makası kapatacak önlemler almalı TFF.