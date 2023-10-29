Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Kulübünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Giriş Tarihi: 29.10.2023 13:06

Beşiktaş Kulübünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA
Beşiktaş Kulübünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Beşiktaş Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenledi.

Siyah-Beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Mehtap Ferah, Seyit Ateş ve Umut Şenol ile sporcular, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'ın bir dönem konakladığı Akaretler 76 numaralı evin önünde bir araya geldi.

Genel sekreter Mehtap Ferah, yaptığı konuşmada, tüm taraftarların ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaşlı olması bizim için her zaman gurur vesilesi olmuştur. Atatürk'ün görevleri icabı sık sık İstanbul dışına çıktığı günlerde annesi ile kız kardeşini komşusu siyah-beyazlı sporculara ve kiracılara emanet etmesi bizim için gurur kaynağıdır. En büyük Beşiktaşlı Ulu Önder'imiz Atatürk'ün Akaretler 76 numarada tutuşturduğu Cumhuriyet ve devrim ateşi ilelebet yolumuza ışık olacaktır." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'dan dünyaya net mesaj: İsrail sen işgalcisin, örgütsün!
Elon Musk’ın Gazze kararı İsrail’i kızdırdı: Tüm bağlarını kopardılar
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
Son dakika: Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvende
DEVA'dan istifa eden Halis Kahriman Kılıçdaroğlu görüşmesini kabul etti! Babacan'a "Diktatör" dedi
Elon Musk’tan olay yaratan ABD-İran paylaşımı... Gazze için internet çağrılarına da yanıt verdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Netanyahu'dan "Kara harekatı" açıklaması! "Oy birliği ile kabul edildi"
200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
Rize’nin penaltısını çalamadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Kulübünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA