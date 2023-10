Murat Özbostan: "Bu perde kapanmaz!"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un A Spor'da benim de sorularımla katıldığım programdaki iddiaları 2 haftadır Türkiye'nin gündeminde.. Timur, bu programda eski MHK Başkanı Lale Orta'nın, Adana Demirspor- Fenerbahçe maçındaki (2 Şubat 2023) görüntüleri VAR odasından çıkardığını ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiğini iddia etmişti. Aradan geçen zamanda Fenerbahçe Başkanı Koç, "İftira ve yalan" açıklamasını yaparken, sarı-lacivertli takımın yöneticisi Selahattin Baki ise Timur'u hem yalancılık hem de sahtekârlık ile suçlamış ve alzheimer hastası imasında bulunmuştu.







Bu ağır yorumlar havada uçuşurken SABAH Spor sayfalarına zaman zaman konuk olan Fenerbahçe ve TFF'nin eski yöneticisi, efsane futbolcu Selim Soydan'ın dünkü yorumları ise ortalığı bir kez daha toz duman etti.



'GÖRÜNTÜLER YÜZÜNDEN ORTA GİTMİŞ'

SABAH Spor'daki bu röportaj sosyal medyanın zirvesine taşınırken, Soydan'a destek de vardı tepki de. Peki Selim Bey ne demişti: "Erden Timur'un iddialarını soruşturdum. Doğruları söylemiş. MHK eski Başkanı Lale Orta sahiden Adana Demir- Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR odasından çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, "Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim" demiş.







Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş. Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes!. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. TFF de Orta'yı bu hareketleri yüzünden göndermiş, bence onlar bu görüntü çıkarma işini biliyorlardı. Bakın Orta, 10 gündür sesini çıkaramadı. TFF uyanıklık edip işi tuza batırdı, başka ne yapabilir ki zaten… Orta'yı da göndermiş. Yalnız, Timur'da başka bilgiler de var duyduğum kadarıyla. Onların da açıklamasını bekliyorum. Futbolda temizlik için her şeyin ortaya çıkması şart



GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİNE KADAR AÇIKLANMALI!

BUNLARI söyleyen kişi bir Fenerbahçeli de olunca her satır daha dikkat çekici oluyor. Selim Ağabey'i mertliği ve yaptığı gazetecilik adına kutluyorum. Peki ne olacak bu iş? TFF de diyor ki "Belge getirin."







Orta, o odaya girmişse zaten kayıtları vardır. Sayın TFF yönetiminin en kısa zamanda tüm detayları kanımca saatleri ile bir bir açıklaması gerekir, kimsenin zan altında kalmaması için. Yoksa daha çok söylenecek bu iddialar üzerine.