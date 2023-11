Adana’dan çıkış yok hissiyatını verdik!

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok büyük takımlar. Dürüst olmak gerekirse bu seviyede değiliz ama kulüp olarak onlara karşı mücadele edebilen konumda olmak değerli.""Sahamızda taraftarımızı görmek bizim için inanılmaz. Evimizde her maçı kazandık. Bu gurur duyulması gereken bir şey. Gelecek olan takımlara bu hissiyatı verebilmek önemli.""Galatasaray ve Fenerbahçe bence de iyi transferler yaptılar. Fakat yapılan iyi transferler, sizin önemli bir şey elde etmenize her zaman güvence değildir."90'lı yıllarda Hollanda futbolunda fırtına gibi esen, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olan, Ajax'ta kariyerinin en parlak günlerini yaşayan ve Barcelona forması giyen Patrick Kluivert, bugün teknik direktör olarak Adana Demirspor'un başında…olarak Adana'ya gittik ve 47 yaşındaki hocaya tüm merak ettiklerimizi sorduk.Seyahatteydim, menajerim aradı. Türkiye'den bir takımın ilgisi olduğunu söyledi. Projeden bahsetti.Çünkü PSG'de teknik ekipteydim. Barcelona'da genç akademinin başındaydım. Fakat hoca olarak tekrar başlayabilmek beni asıl tetikleyen şeydi.Evet, Adana benim için büyük bir şans diyebilirim. Burada mutluyum, ekibim de mutlu. Çalışabiliyorum.benim için değerli.Adaptasyonumu gayet iyi geçirdim. Aslında çok da hızlı oldu. Çünkü Konferans Ligi mücadelelerimiz vardı. Normalde Süper Lig'de zaman aralığımız daha fazla olacaktı. Fakat Konferans Ligi'nden dolayı erken başladık ve hızlı bir adaptasyon süreci geçirdik. Burada her şey gayet iyi diyebilirim.Sahamızda taraftarımızı görmek bizim için inanılmaz. Evimizde hiç yenilmedik, hepsini kazandık. Bu da gurur duyulması gereken bir şey. Bundan dolayı çok mutluyuz. Gelecek olan takımlara bu hissiyatı verebilmek çok önemli. Bunu da şimdiye kadar sağladığımıza inanıyorum.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok iyi transferler yaptıklarına ben de inanıyorum. Fakat bu transferlerin sizi tamamıyla güvenli duruma soktuğunu söyleyemem.Oradaki hedefleri de onlar için çok önemli.Bu yorumlar çok normal fakat ben Montella'yı kişisel olarak tanımıyorum.Nasıl bir antrenman veya taktik gösteriyor bunu bilmiyorum.Birbirimizden tamamen farklıyız. Ayrıca Montella bir forvet oyuncusuydu,ben de forvettim. Belki bu yüzden aynı mantalitede olabiliriz.İkimiz de ofansif oyun tarzını düşünüyor olabiliriz.Kendisiyle çok iyi bir diyaloğum veilişkim var. Kendisi çok özel birisi.Bu aslında bütün başkanlar içingeçerli. Sonuçlar değiştiği sürecetabi ki o sorunları yaşayabilirsinizama umarız sonuçlar ve skorlar hep böyle kalırve ilişkimiz de böyle devam ederBu takımda en az 20 gol atardım. (Kahkaha atarak cevap verdi.)Bence Yusuf (Sarı) yapar.Forvet olarak çok iyi oyunculara sahibiz.Söylediğiniz gibieskiden en yüksek seviyelerde oynamışbir forvet oyuncusu olarak, oyuncularımızamaçın içerisinde yapmalarıgereken ufak bilgileri, dokunuşlarıyapabilmenin onlar için çok iyi olduğunudüşünüyorum.Tabi ki en başta kendi forvetoyuncularımı çok seviyorum ve beğeniyorum.Çok iyi işler yapıyor.Galatasaray için çok değerlibir oyuncu. Onun içinsöylemeniz gereken çokbir şey yok zaten.Taktiksel bir lig. Her hocanın ayrı taktiği, düşüncesi var. Fakat aynı zamanda çok fazla duygunun yer aldığı bir lig de diyebilirim. İnsanlar futbolu kalbinde yaşıyor. Bunu taraftarlarda da görebiliyoruz, sahada oynayan futbolcularda da görebiliyoruz. Bire bir kalpten ve çok duygu içeren bir lig olduğunu söyleyebilirim.Hoca olarak uzun vadeli planlarainanmıyorum. Çünkü hocaların uzunplanlarının olabileceğini düşünmüyorum.Bunu uzatmak tamamıyla sizinelinizde.Adana'da şu an çok mutluyum.İyi çalışıyoruz ve hoca olarak daherhangi bir pişmanlığım yok.Buradaki çalışmamdan ve kulüptende çok memnunum.Çok büyük bir sevgiyle karşılandığımısöyleyebilirim. Ama belki şu an işlerin iyigidiyor olmasından kaynaklıdırTahtaya da vuralım! Allah nazarlardansaklasın. İşler her zaman böyle gitmeyebilir.Gitmediği zaman da umarım bu sevgiyi görürüm.Oyuncularımın kapasitelerini ve neyi yapabileceklerinibiliyorum. Onların da kendi kapasitelerini,neyi yapabileceklerini görmelerini istiyorum.Dördüncülükten düşük bir seviyede bitirmemek. Üzerine koymalıyız. Şampiyonluğa oynamamız gereken bir takım olduğumuza inanıyorum. Fakat oyuncu grubunuz buna inanmazsa, bu zamanı boşa harcamak anlamına gelir. Şampiyonluk çok zor bir hedef. Bunun için inançlı ve hırslı olmalıyız.Umarım inanıyorlardır. Oyuncuların her biri bireysel ve takım olarak bu vizyonu kendilerinde görmezlerse, fiziksel olarak bu sizi bloklar. Mental olarak da etkiler ve başarıya ulaşamazsınız. Takımıma güveniyorum. Zaten geçen seneki çekirdek kadroyu korumuş durumdayız.