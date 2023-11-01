Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana’dan çıkış yok hissiyatını verdik!
Giriş Tarihi: 1.11.2023

Adana’dan çıkış yok hissiyatını verdik!

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Adana’dan çıkış yok hissiyatını verdik!
"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok büyük takımlar. Dürüst olmak gerekirse bu seviyede değiliz ama kulüp olarak onlara karşı mücadele edebilen konumda olmak değerli."

"Sahamızda taraftarımızı görmek bizim için inanılmaz. Evimizde her maçı kazandık. Bu gurur duyulması gereken bir şey. Gelecek olan takımlara bu hissiyatı verebilmek önemli."

"Galatasaray ve Fenerbahçe bence de iyi transferler yaptılar. Fakat yapılan iyi transferler, sizin önemli bir şey elde etmenize her zaman güvence değildir."


90'lı yıllarda Hollanda futbolunda fırtına gibi esen, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olan, Ajax'ta kariyerinin en parlak günlerini yaşayan ve Barcelona forması giyen Patrick Kluivert, bugün teknik direktör olarak Adana Demirspor'un başında… Evinde oynadığı 9 maçı da kazanma başarısı gösterirken, Süper Lig'in yenilgisiz takımları Fenerbahçe ile Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda. SABAH Spor olarak Adana'ya gittik ve 47 yaşındaki hocaya tüm merak ettiklerimizi sorduk.
Sizi Adana Demir'e teknik adam olarak getiren neydi?
Seyahatteydim, menajerim aradı. Türkiye'den bir takımın ilgisi olduğunu söyledi. Projeden bahsetti. İlk senesinde Süper Lig'de 9, ikinci senesinde 4. olduğunu gördüm. Projenin çok iyi olması yanında beni tetikleyen tekrardan bir hoca olarak futbola dönüş sağlamaktı. Çünkü PSG'de teknik ekipteydim. Barcelona'da genç akademinin başındaydım. Fakat hoca olarak tekrar başlayabilmek beni asıl tetikleyen şeydi.




Adana sizin için fırsat mı? Buradaki kariyeriniz sizi nerelere taşıyacak?
Evet, Adana benim için büyük bir şans diyebilirim. Burada mutluyum, ekibim de mutlu. Çalışabiliyorum. Baktığınız zaman F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş çok büyük takımlar. Dürüst olmak gerekirse, bu seviyede değiliz ama kulüp olarak onlara karşı mücadele edebilen, gücünü gösteren bir konumda olmak benim için değerli.
Adana'ya alışabildiniz mi?
Adaptasyonumu gayet iyi geçirdim. Aslında çok da hızlı oldu. Çünkü Konferans Ligi mücadelelerimiz vardı. Normalde Süper Lig'de zaman aralığımız daha fazla olacaktı. Fakat Konferans Ligi'nden dolayı erken başladık ve hızlı bir adaptasyon süreci geçirdik. Burada her şey gayet iyi diyebilirim.
Evde kaybınız yok. Rakipler için 'Adana'dan çıkış yok' diyebilir miyiz?
Sahamızda taraftarımızı görmek bizim için inanılmaz. Evimizde hiç yenilmedik, hepsini kazandık. Bu da gurur duyulması gereken bir şey. Bundan dolayı çok mutluyuz. Gelecek olan takımlara bu hissiyatı verebilmek çok önemli. Bunu da şimdiye kadar sağladığımıza inanıyorum. Fakat evimizdeki maçlar dışında da galip gelmeliyiz.
G.Saray ve F.Bahçe'nin ciddi transferleri oldu. Lig, iki büyük ve diğer takımlar arasında mı geçer sizce?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok iyi transferler yaptıklarına ben de inanıyorum. Fakat bu transferlerin sizi tamamıyla güvenli duruma soktuğunu söyleyemem. Biri Şampiyonlar Ligi'nde, diğeri de Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Bu belki onların gelecek haftalarda biraz daha Avrupa'ya yüklenmelerine neden olacak. Oradaki hedefleri de onlar için çok önemli. Çok iyi oyuncuları var fakat yapılan iyi transferler, sizin bir şeyler elde etmenize her zaman için güvence değildir.




MONTELLA DA BENİM GİBİ FORVET OLARAK DÜŞÜNÜYOR

Pozisyon zenginliği olan bir Adana Demirspor var. Sizin için 'Montella'nın sistemine devam ediyor' yorumları mevcut. Ne dersiniz?
Bu yorumlar çok normal fakat ben Montella'yı kişisel olarak tanımıyorum. Nasıl bir antrenman veya taktik gösteriyor bunu bilmiyorum. Birbirimizden tamamen farklıyız. Ayrıca Montella bir forvet oyuncusuydu, ben de forvettim. Belki bu yüzden aynı mantalitede olabiliriz. İkimiz de ofansif oyun tarzını düşünüyor olabiliriz.

BAŞKAN ÖZEL BİRİ

Başkan Murat Sancak ile ilişkiniz nasıl?
Kendisiyle çok iyi bir diyaloğum ve ilişkim var. Kendisi çok özel birisi.
Saha sonuçlarına göre ilişki değişebilir mi? Bu aslında bütün başkanlar için geçerli. Sonuçlar değiştiği sürece tabi ki o sorunları yaşayabilirsiniz ama umarız sonuçlar ve skorlar hep böyle kalır ve ilişkimiz de böyle devam eder




YUSUF BANA ÇOK GOL ATTIRIRDI

Bu Adana Demirspor'da oynamış olsanız kaç gol atardınız?
Bu takımda en az 20 gol atardım. (Kahkaha atarak cevap verdi.)
Size en fazla asisti kim yapardı?
Bence Yusuf (Sarı) yapar.

ABOUBAKAR'I BEĞENİYORUM İCARDİ İÇİN SÖZE GEREK YOK

Siz yıldız bir santrfordunuz. Forvet hattınız için bu bir şans mı?
Forvet olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Onlar benimle çalıştıkları için şanslı oldukları kadar, ben de onlarla çalışabildiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum. Söylediğiniz gibi eskiden en yüksek seviyelerde oynamış bir forvet oyuncusu olarak, oyuncularımıza maçın içerisinde yapmaları gereken ufak bilgileri, dokunuşları yapabilmenin onlar için çok iyi olduğunu düşünüyorum.
Sizce ligin en iyi golcüsü kim?
Tabi ki en başta kendi forvet oyuncularımı çok seviyorum ve beğeniyorum. Ama Aboubakar'ı da söyleyebilirim. Kendisiyle Kamerun Milli Takımı'nda çalıştım.
Çok iyi işler yapıyor.
İcardi için ne dersiniz?
Galatasaray için çok değerli bir oyuncu. Onun için söylemeniz gereken çok bir şey yok zaten. Geçmişte ve şu an attığı gollerle kendi kalitesini gösteren bir futbolcu.

TÜRKİYE'DE FUTBOL KALPTEN OYNANIYOR

Süper Lig, teknik ve taktik olarak sizce yeterli seviyede mi?
Taktiksel bir lig. Her hocanın ayrı taktiği, düşüncesi var. Fakat aynı zamanda çok fazla duygunun yer aldığı bir lig de diyebilirim. İnsanlar futbolu kalbinde yaşıyor. Bunu taraftarlarda da görebiliyoruz, sahada oynayan futbolcularda da görebiliyoruz. Bire bir kalpten ve çok duygu içeren bir lig olduğunu söyleyebilirim.

GELECEĞİMİZ SONUÇLARA BAĞLI

Hayalleriniz ve hedefleriniz nedir?
Hoca olarak uzun vadeli planlara inanmıyorum. Çünkü hocaların uzun planlarının olabileceğini düşünmüyorum. Kısa dönemlik hedefiniz de sonuçlar olmalı. Sonuçlar geldikçe bu sizin sürenizi uzatır. Bunu uzatmak tamamıyla sizin elinizde.
5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Kariyer planlamalarınızda neler var?
Adana'da şu an çok mutluyum. İyi çalışıyoruz ve hoca olarak da herhangi bir pişmanlığım yok. Buradaki çalışmamdan ve kulüpten de çok memnunum. Benim buradaki asıl hedefim; oyuncuları hem bireysel olarak hem de takım olarak geliştirmek. Tabi ki kafada uzun vadeli planlar olabilir. Ama şu an için tamamen buraya konsantreyim.

BAZI OYUNCULARIN DESTEK GÖRMEYE İHTİYACI OLABİLİR

Hollanda'nın efsanesisiniz. Adana'da nasıl karşılandınız?
Çok büyük bir sevgiyle karşılandığımı söyleyebilirim. Ama belki şu an işlerin iyi gidiyor olmasından kaynaklıdır (Hoca gülerek tahtaya vurdu). Tahtaya da vuralım! Allah nazarlardan saklasın. İşler her zaman böyle gitmeyebilir. Gitmediği zaman da umarım bu sevgiyi görürüm.
Yıldız futbolcular, teknik direktör olduklarında oyuncularından kendileri gibi bir performans mı bekler?
Oyuncularımın kapasitelerini ve neyi yapabileceklerini biliyorum. Onların da kendi kapasitelerini, neyi yapabileceklerini görmelerini istiyorum. Bir oyuncuya omuzuna vurup, sırtını sıvazlayarak, moral vererek yaklaşmanız gerekebiliyor. Bir başkasına ise bağırarak konuşmanız gerekiyor.

BU TAKIM OYNAR ŞAMPİYONLUĞA

Geçen sezon 4. olan Adana Demirspor'un sizinle hedefi ne?
Dördüncülükten düşük bir seviyede bitirmemek. Üzerine koymalıyız. Şampiyonluğa oynamamız gereken bir takım olduğumuza inanıyorum. Fakat oyuncu grubunuz buna inanmazsa, bu zamanı boşa harcamak anlamına gelir. Şampiyonluk çok zor bir hedef. Bunun için inançlı ve hırslı olmalıyız.
Oyuncu grubu da şampiyonluğa inanıyor mu?
Umarım inanıyorlardır. Oyuncuların her biri bireysel ve takım olarak bu vizyonu kendilerinde görmezlerse, fiziksel olarak bu sizi bloklar. Mental olarak da etkiler ve başarıya ulaşamazsınız. Takımıma güveniyorum. Zaten geçen seneki çekirdek kadroyu korumuş durumdayız.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Yemen'deki Husiler İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi!
İhracı iptal edildi mesleğe dönecek
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
Resepsiyona damga vuran görüntünün gizemi çözüldü... Heleva Başkan Erdoğan'a ne dedi?
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...
Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’ndan esir kararı! ‘Yakında’ diyerek dünyaya duyurdular
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
MHP lideri Bahçeli’den Müge Anlı’ya övgü dolu sözler: Gönülden destekliyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’dan çıkış yok hissiyatını verdik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA