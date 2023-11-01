Adana’dan çıkış yok hissiyatını verdik!

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok büyük takımlar. Dürüst olmak gerekirse bu seviyede değiliz ama kulüp olarak onlara karşı mücadele edebilen konumda olmak değerli."
"Sahamızda taraftarımızı görmek bizim için inanılmaz. Evimizde her maçı kazandık. Bu gurur duyulması gereken bir şey. Gelecek olan takımlara bu hissiyatı verebilmek önemli."
"Galatasaray ve Fenerbahçe bence de iyi transferler yaptılar. Fakat yapılan iyi transferler, sizin önemli bir şey elde etmenize her zaman güvence değildir."
90'lı yıllarda Hollanda futbolunda fırtına gibi esen, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olan, Ajax'ta kariyerinin en parlak günlerini yaşayan ve Barcelona forması giyen Patrick Kluivert, bugün teknik direktör olarak Adana Demirspor'un başında… Evindeoynadığı 9 maçı da kazanmabaşarısı gösterirken,SüperLig'in yenilgisiztakımları Fenerbahçe ile Galatasaray'ınen yakın takipçisi konumunda.SABAH Spor olarak Adana'ya gittik ve 47 yaşındaki hocaya tüm merak ettiklerimizi sorduk. Sizi Adana Demir'e teknikadam olarak getiren neydi?
Seyahatteydim, menajerim aradı. Türkiye'den bir takımın ilgisi olduğunu söyledi. Projeden bahsetti. İlk senesindeSüper Lig'de 9, ikinci senesinde4. olduğunu gördüm.Projenin çok iyi olması yanındabeni tetikleyen tekrardanbir hoca olarak futboladönüş sağlamaktı. Çünkü PSG'de teknik ekipteydim. Barcelona'da genç akademinin başındaydım. Fakat hoca olarak tekrar başlayabilmek beni asıl tetikleyen şeydi.
Adana sizin için fırsat mı? Buradakikariyeriniz sizi nerelere taşıyacak?
Evet, Adana benim için büyük bir şans diyebilirim. Burada mutluyum, ekibim de mutlu. Çalışabiliyorum. Baktığınız zamanF.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş çok büyük takımlar.Dürüst olmak gerekirse, bu seviyededeğiliz ama kulüp olarak onlara karşımücadele edebilen, gücünü gösteren birkonumda olmak benim için değerli. Adana'ya alışabildiniz mi?
Adaptasyonumu gayet iyi geçirdim. Aslında çok da hızlı oldu. Çünkü Konferans Ligi mücadelelerimiz vardı. Normalde Süper Lig'de zaman aralığımız daha fazla olacaktı. Fakat Konferans Ligi'nden dolayı erken başladık ve hızlı bir adaptasyon süreci geçirdik. Burada her şey gayet iyi diyebilirim. Evde kaybınız yok. Rakipler için'Adana'dan çıkış yok' diyebilir miyiz?
Sahamızda taraftarımızı görmek bizim için inanılmaz. Evimizde hiç yenilmedik, hepsini kazandık. Bu da gurur duyulması gereken bir şey. Bundan dolayı çok mutluyuz. Gelecek olan takımlara bu hissiyatı verebilmek çok önemli. Bunu da şimdiye kadar sağladığımıza inanıyorum. Fakat evimizdekimaçlar dışında da galip gelmeliyiz. G.Saray ve F.Bahçe'nin ciddi transferlerioldu. Lig, iki büyük ve diğer takımlararasında mı geçer sizce?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok iyi transferler yaptıklarına ben de inanıyorum. Fakat bu transferlerin sizi tamamıyla güvenli duruma soktuğunu söyleyemem. BiriŞampiyonlar Ligi'nde, diğeri de KonferansLigi'nde mücadele ediyor. Bu belkionların gelecek haftalarda biraz dahaAvrupa'ya yüklenmelerine neden olacak. Oradaki hedefleri de onlar için çok önemli. Çok iyi oyuncuları var fakat yapılan iyitransferler, sizin bir şeyler elde etmenizeher zaman için güvence değildir.
MONTELLA DA BENİM GİBİ FORVET OLARAK DÜŞÜNÜYOR
Pozisyon zenginliği olan bir Adana Demirspor var. Sizin için'Montella'nın sistemine devam ediyor' yorumları mevcut. Ne dersiniz?
Bu yorumlar çok normal fakat ben Montella'yı kişisel olarak tanımıyorum.Nasıl bir antrenman veya taktik gösteriyor bunu bilmiyorum.Birbirimizden tamamen farklıyız. Ayrıca Montella bir forvet oyuncusuydu,ben de forvettim. Belki bu yüzden aynı mantalitede olabiliriz.İkimiz de ofansif oyun tarzını düşünüyor olabiliriz.
BAŞKAN ÖZEL BİRİ
Başkan Murat Sancak ile ilişkiniz nasıl?
Kendisiyle çok iyi bir diyaloğum veilişkim var. Kendisi çok özel birisi. Saha sonuçlarına göre ilişkideğişebilir mi?Bu aslında bütün başkanlar içingeçerli. Sonuçlar değiştiği sürecetabi ki o sorunları yaşayabilirsinizama umarız sonuçlar ve skorlar hep böyle kalırve ilişkimiz de böyle devam eder
YUSUF BANA ÇOK GOL ATTIRIRDI
Bu Adana Demirspor'daoynamış olsanız kaç golatardınız?
Bu takımda en az 20 gol atardım. (Kahkaha atarak cevap verdi.) Size en fazla asistikim yapardı?
Bence Yusuf (Sarı) yapar.
ABOUBAKAR'I BEĞENİYORUM İCARDİ İÇİN SÖZE GEREK YOK
Siz yıldız bir santrfordunuz. Forvethattınız için bu bir şans mı?
Forvet olarak çok iyi oyunculara sahibiz.Onlar benimle çalıştıkları içinşanslı oldukları kadar, ben de onlarlaçalışabildiğim için şanslı olduğumudüşünüyorum. Söylediğiniz gibieskiden en yüksek seviyelerde oynamışbir forvet oyuncusu olarak, oyuncularımızamaçın içerisinde yapmalarıgereken ufak bilgileri, dokunuşlarıyapabilmenin onlar için çok iyi olduğunudüşünüyorum. Sizce ligin en iyi golcüsü kim?
Tabi ki en başta kendi forvetoyuncularımı çok seviyorum ve beğeniyorum.Ama Aboubakar'ı da söyleyebilirim.Kendisiyle KamerunMilli Takımı'nda çalıştım.
Çok iyi işler yapıyor. İcardi için ne dersiniz?
Galatasaray için çok değerlibir oyuncu. Onun içinsöylemeniz gereken çokbir şey yok zaten. Geçmişteve şu an attığı gollerlekendi kalitesini gösterenbir futbolcu.
TÜRKİYE'DE FUTBOL KALPTEN OYNANIYOR
Süper Lig, teknik ve taktikolarak sizce yeterli seviyede mi?
Taktiksel bir lig. Her hocanın ayrı taktiği, düşüncesi var. Fakat aynı zamanda çok fazla duygunun yer aldığı bir lig de diyebilirim. İnsanlar futbolu kalbinde yaşıyor. Bunu taraftarlarda da görebiliyoruz, sahada oynayan futbolcularda da görebiliyoruz. Bire bir kalpten ve çok duygu içeren bir lig olduğunu söyleyebilirim.
GELECEĞİMİZ SONUÇLARA BAĞLI
Hayalleriniz ve hedefleriniz nedir?
Hoca olarak uzun vadeli planlarainanmıyorum. Çünkü hocaların uzunplanlarının olabileceğini düşünmüyorum.Kısa dönemlik hedefiniz desonuçlar olmalı. Sonuçlar geldikçebu sizin sürenizi uzatır.Bunu uzatmak tamamıyla sizinelinizde. 5 yıl sonra kendinizi neredegörüyorsunuz? Kariyer planlamalarınızdaneler var?
Adana'da şu an çok mutluyum.İyi çalışıyoruz ve hoca olarak daherhangi bir pişmanlığım yok.Buradaki çalışmamdan ve kulüptende çok memnunum. Benim buradakiasıl hedefim; oyuncularıhem bireysel olarak hemde takım olarak geliştirmek.Tabi ki kafada uzun vadeliplanlar olabilir. Ama şu aniçin tamamen buraya konsantreyim.
BAZI OYUNCULARIN DESTEK GÖRMEYE İHTİYACI OLABİLİR
Hollanda'nın efsanesisiniz.Adana'da nasıl karşılandınız?
Çok büyük bir sevgiyle karşılandığımısöyleyebilirim. Ama belki şu an işlerin iyigidiyor olmasından kaynaklıdır (Hoca gülerektahtaya vurdu). Tahtaya da vuralım! Allah nazarlardansaklasın. İşler her zaman böyle gitmeyebilir.Gitmediği zaman da umarım bu sevgiyi görürüm. Yıldız futbolcular, teknik direktör olduklarında oyuncularındankendileri gibi bir performans mı bekler?
Oyuncularımın kapasitelerini ve neyi yapabileceklerinibiliyorum. Onların da kendi kapasitelerini,neyi yapabileceklerini görmelerini istiyorum.Bir oyuncuya omuzuna vurup, sırtınısıvazlayarak, moral vererek yaklaşmanızgerekebiliyor. Bir başkasına isebağırarak konuşmanız gerekiyor.
BU TAKIM OYNAR ŞAMPİYONLUĞA
Geçen sezon 4. olan AdanaDemirspor'un sizinle hedefi ne?
Dördüncülükten düşük bir seviyede bitirmemek. Üzerine koymalıyız. Şampiyonluğa oynamamız gereken bir takım olduğumuza inanıyorum. Fakat oyuncu grubunuz buna inanmazsa, bu zamanı boşa harcamak anlamına gelir. Şampiyonluk çok zor bir hedef. Bunun için inançlı ve hırslı olmalıyız. Oyuncu grubu da şampiyonluğainanıyor mu?
Umarım inanıyorlardır. Oyuncuların her biri bireysel ve takım olarak bu vizyonu kendilerinde görmezlerse, fiziksel olarak bu sizi bloklar. Mental olarak da etkiler ve başarıya ulaşamazsınız. Takımıma güveniyorum. Zaten geçen seneki çekirdek kadroyu korumuş durumdayız.