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Giriş Tarihi: 1.11.2023

Kadın milliler gücünü gösterdi

Kadın milliler gücünü gösterdi

Milli Futbol Takımımız, Uluslar C Ligi 2. Grup’ta Lüksemburg’u devirip 4’te 4 yaptı ve B Ligi’ne çıkmayı başardı

Türk kadını, gücünü futbolda da dünyaya gösteriyor… A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde Çorum'da Lüksemburg ile karşılaştı. Rakibini 1-0 mağlup eden ekibimiz, grubundaki 4. karşılaşmasını da gol yemeden kazanıp 4'te 4 yaptı ve B Ligi'ne yükselmeyi başardı. Türkiye'yi galibiyete taşıyan golü 14. dakikada Birgül Sadıkoğlu, klas bir plase vuruşla attı. Maçın ardından Milliler, tek tek tribünleri dolaşıp üçlü çektirdi ve zaferi kutladı.

'YÜKSELIŞIMIZ SÜRÜYOR'
KADIN A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, maçtan sonra çocuklarıyla galibiyeti kutladı. Yüksek milli duygularla son iki haftayı geçirdiklerini söyleyen Kıragası, "Kadın futbolunun yakaladığı güçlü ivme, Milli Takımlar bazında da yükselerek sürdüğü için çok mutluyuz. TFF büyük bir atılım içinde. Bize son derece müthiş imkânlar sunuluyor" ifadelerini kullandı.

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Kadın milliler gücünü gösterdi
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