Kadın milliler gücünü gösterdi

Türk kadını, gücünü futbolda da dünyaya gösteriyor… A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde Çorum'da Lüksemburg ile karşılaştı. Rakibini 1-0 mağlup eden ekibimiz, grubundaki 4. karşılaşmasını da gol yemeden kazanıp 4'te 4 yaptı ve B Ligi'ne yükselmeyi başardı.Maçın ardından Milliler, tek tek tribünleri dolaşıp üçlü çektirdi ve zaferi kutladı.A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, maçtan sonra çocuklarıyla galibiyeti kutladı. Yüksek milli duygularla son iki haftayı geçirdiklerini söyleyen Kıragası,TFF büyük bir atılım içinde. Bize son derece müthiş imkânlar sunuluyor" ifadelerini kullandı.