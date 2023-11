Türkiye’deki atmosfer beni hep motive etti

İlk aklıma gelen şey kesinlikle atmosfer. Türkiye'de oynamayıp da İstanbul'daki takımların sahasını, atmosferini görenlerin zaten direkt etkilendiğini , o atmosferin beni motive ettiğini söyleyebilirim. Çünkü futbolcu olarak hayaliniz,Bunukarşınızda gördüğünüzdekesinliklemotive ediyor.yaşında kendi yaşadığım bölgedeki bir takımla başladım. 8 yaşında Ajax Akademisi'ne gittim ve birinci takıma çıkana kadar hep Ajax'taydım.Pek çok hocadan etkilendim ve ders çıkardım. Her hocadan ayrı ayrı şeyler seçip, kendimi inşa etmeye çalıştım ama Luis Van Gaal'i söyleyebilirim. Beni genç akademiden A takıma çıkarmıştı. Rijkaard, Guus Hiddink, Bobby Robson... Bunların da bende çok etkisi olmuştur.ama kişilerden aldıklarınızı yaşadıklarınızla oyuncularınıza aktarmanız önemli.Gerçekten fantastik bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir insandı. Yanlış hatırlamıyorsam kendisiyle bir veya iki sene beraberdik.Barcelona'da oynayan ender, nadir Türkler'den birisiydi. Kesinlikle çok iyi bir insandı.Hiçbir şekilde kendilerine direktif vermiyorum. Bir tavsiyeye ihtiyaç duyarlarsa tabii ki babalarına gelebilirler. Aslında bu onlar için kolay değil. Sahaya çıktıkları zaman arkada yazan isimden kaynaklı bir durum.Adana, kebabıyla bilinen bir yer. Ben de normalde et yiyen birisi değilim fakat böyle bir yere gelince denedim. Farklı tatları da denedim, gayet güzel yemekler var burada.Yaşadığınız yere biraz adapte olmanız gerekiyor. Davulu da bir anda verdiler bana. Evet ritmi yakaladım.Geçen seneki durumunu bilmiyorum ama Yusuf kesinlikle konuşulandan daha büyük bir oyuncu. Sol ayağı inanılmaz iyi, çok çabuk, bire birde adam geçişleri çok iyi. Yüzde yüz fit olduğu zaman her takımın isteyebileceği ve kesinlikle ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu. Kendi oyun tarzıyla ve fit olduğu sürece, Avrupa'da her ligde oynayabilir.Genç oyuncuların iyi performans gösterdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Ve skor da el verdiği zaman onlara bu şansı vermek istiyorum. Belirttiğiniz gibi ben de İzzet'te kendimi gördüm.Hepsini bire bir tanıyorum. Hepsi de çok iyi hocalar aslında. Fakat sonuçlar iyi olmadığı zaman insanlar beklentileri karşılayamadığını söyleyebiliyor. Bana gelecek olursak,Ama şu ana kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bunu da bu seviyede korumak ve tutmak istiyorum.Diğer oyuncularıma nasıl direktif veriyorsam onlara da o şekilde veriyorum. Tabii bireysel olarak çok önemli futbolcular. Oynayabilecekleri en yüksek seviyede mücadele ettiler. Onların benim takıma olan bağımda önemli etkileri var.1994'te başlayan profesyonel kariyeri 2009'da sona eren Patrick Kluivert'tan, oynadığı futbolcular arasında en iyi 11'i seçmesini istedik. Hemen kağıt ve kalemi eline alarak bir döneme damga vurmuş yıldızları sıraladı.