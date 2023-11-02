Türkiye’deki atmosfer beni hep motive etti

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, İstanbul'da oynadığı maçlarda nasıl hissettiğini bu sözlerle açıkladı: İstanbul takımlarının sahasını, atmosferini görenler direkt etkilenir. O atmosferin beni motive ettiğini söyleyebilirim. Her teknik direktörden ayrı ayrı şeyler seçip kendimi inşa etmeye çalıştım. Hayatımdaki en büyük dersi Van Gaal'den aldım
Barcelona forması giyerkenG.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'akarşı oynadınız. Odönemden aklınızdane kaldı?
İlk aklıma gelen şey kesinlikle atmosfer. Türkiye'de oynamayıp da İstanbul'daki takımların sahasını, atmosferini görenlerin zaten direkt etkilendiğini , o atmosferin beni motive ettiğini söyleyebilirim. Çünkü futbolcu olarak hayaliniz, hedefinizzaten bu atmosferlerde sahayaçıkmak, mücadele etmek. Bunukarşınızda gördüğünüzdekesinliklemotive ediyor. Ajax'ın rolünedir? Kariyerinizde
7yaşında kendi yaşadığım bölgedeki bir takımla başladım. 8 yaşında Ajax Akademisi'ne gittim ve birinci takıma çıkana kadar hep Ajax'taydım. Benolmamda Ajax'ın rolü ve önemibüyüktür.
RİJKAARD, HİDDİNK VE ROBSON DA ETKİLEDİ Hayatınızda en büyük dersikimden aldınız?
Pek çok hocadan etkilendim ve ders çıkardım. Her hocadan ayrı ayrı şeyler seçip, kendimi inşa etmeye çalıştım ama Luis Van Gaal'i söyleyebilirim. Beni genç akademiden A takıma çıkarmıştı. Rijkaard, Guus Hiddink, Bobby Robson... Bunların da bende çok etkisi olmuştur. Neticede robot değiliz ve karşımızdakilerde insan. Bunun için direktbir ders olarak söyleyemem ama kişilerden aldıklarınızı yaşadıklarınızla oyuncularınıza aktarmanız önemli.
RÜŞTÜ REÇBER GERÇEKTEN FANTASTİKTİ Rüştü Reçber ileBarcelona'da oynadınız, unutamadığınızbir anı var mı?
Gerçekten fantastik bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir insandı. Yanlış hatırlamıyorsam kendisiyle bir veya iki sene beraberdik. Çokiyi bir kaleciydi. Barcelona'da oynayan ender, nadir Türkler'den birisiydi. Kesinlikle çok iyi bir insandı. Çocuklarınız da futboloynuyor. 'Kluivert' soyadı onlarıbaskı altına alıyor mu?
Hiçbir şekilde kendilerine direktif vermiyorum. Bir tavsiyeye ihtiyaç duyarlarsa tabii ki babalarına gelebilirler. Aslında bu onlar için kolay değil. Sahaya çıktıkları zaman arkada yazan isimden kaynaklı bir durum. Beklentiler deo yüzden yüksek oluyor. Bununstresini ve baskısını yaşıyorlardiyebilirim.
DAVUL ÇALARKEN RİTMİ YAKALADIM En sevdiğiniz Türk yemeği?
Adana, kebabıyla bilinen bir yer. Ben de normalde et yiyen birisi değilim fakat böyle bir yere gelince denedim. Farklı tatları da denedim, gayet güzel yemekler var burada. Bir düğünde davul çalmıştınız. Yaşadığınız yerin kültürüne uyum içinnelere yapıyorsunuz?
Yaşadığınız yere biraz adapte olmanız gerekiyor. Davulu da bir anda verdiler bana. Evet ritmi yakaladım.
YUSUF KONUŞULANDAN DAHA BÜYÜK OYUNCU Hocasının gözüyle Yusuf Sarı'yı bizeanlatır mısınız?
Geçen seneki durumunu bilmiyorum ama Yusuf kesinlikle konuşulandan daha büyük bir oyuncu. Sol ayağı inanılmaz iyi, çok çabuk, bire birde adam geçişleri çok iyi. Yüzde yüz fit olduğu zaman her takımın isteyebileceği ve kesinlikle ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu. Kendi oyun tarzıyla ve fit olduğu sürece, Avrupa'da her ligde oynayabilir. Beşiktaş maçında İzzet Çelik'i oyuna alırkenkendi gençliğiniz de aklınıza geldi mi?
Genç oyuncuların iyi performans gösterdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Ve skor da el verdiği zaman onlara bu şansı vermek istiyorum. Belirttiğiniz gibi ben de İzzet'te kendimi gördüm.
ŞU ANA KADAR İYİ İŞLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM Türkiye'ye sizden önce vatandaşlarınızRijkaard, Advocaat ve Guus Hiddink gibi büyükisimler geldi ama beklentileri karşılayamadılar. SizTürkiye'de nasıl bir iz bırakmayı umuyorsunuz?
Hepsini bire bir tanıyorum. Hepsi de çok iyi hocalar aslında. Fakat sonuçlar iyi olmadığı zaman insanlar beklentileri karşılayamadığını söyleyebiliyor. Bana gelecek olursak, bendeki beklentileraz önce saymış olduğunuz hocalar kadar değil onun farkındayım. Ama şu ana kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bunu da bu seviyede korumak ve tutmak istiyorum. Takımınızda Nani, Balotelli gibi yıldızlar var. Onlarasahada ve saha dışında nasıl görevler veriyorsunuz?
Diğer oyuncularıma nasıl direktif veriyorsam onlara da o şekilde veriyorum. Tabii bireysel olarak çok önemli futbolcular. Oynayabilecekleri en yüksek seviyede mücadele ettiler. Onların benim takıma olan bağımda önemli etkileri var. Kendilerinden dahaaz tecrübeye sahip olan isimlere gereken direktiflerive bilgileri verdikleri sürece kendileri detakım da daha başarılı olur.
İŞTE EN İYİ 11'İ
1994'te başlayan profesyonel kariyeri 2009'da sona eren Patrick Kluivert'tan, oynadığı futbolcular arasında en iyi 11'i seçmesini istedik. Hemen kağıt ve kalemi eline alarak bir döneme damga vurmuş yıldızları sıraladı.