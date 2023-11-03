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Giriş Tarihi: 3.11.2023

SABAH Spor yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını masaya yatırdı

SABAH Spor yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını masaya yatırdı

SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç ve İskender Günen, yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını masaya yatırdı

SORULAR
1- Bir tarafta 19'da 19 yapan Fenerbahçe, diğer tarafta 8. haftada hocasını değiştiren bir Trabzonspor var. Nasıl bir maç ve sonuç bekliyorsunuz?
2- F.Bahçe'nin defans hattı çöktü. Djiku, Serdar Aziz, Becao yok. Fred oynayamayacak. Trabzon'da Trezeguet ve Bakasetas sakatlıktan yeni çıktı. Sonuca nasıl yansır?
3- İçeride-dışarıda kaybetmeyen Fenerbahçe'ye karşı, bu sezon deplasmanda yüzü gülmeyen bir Trabzonspor var. Kadıköy'de ne olur?
4- Bir tarafta Türk Milli Takım kalecisi Uğurcan, diğer tarafta Hırvatistan Milli Takım kalesini koruyan Livakovic... Bu maçın kilit adamları olabilirler mi?
5- Hakem Zorbay Küçük oldu. Sizce doğru bir seçim mi?

GÜRCAN BİLGİÇ
FENERBAHÇE TEK KALE OYNAR
"Savunma çöktü ama Ferdi hâlâ duruyor. Öne çıkaran temel özelliği 'Oyun gücü'. Beraberlik hatta gol atması Trabzonspor için başarı olur."

1- KAZANMAYA DAHA YAKINLAR
Fenerbahçe'yi öne çıkaran temel özellik "oyun gücü"… Aynı neden, Trabzonspor'daki kötü sezonu yarattı, bir oyunları olmadı. Teknik adamın gönderilmesi ve bir sistem hocası Abdullah Avcı'nın getirilmesi de bu yüzden. Her şey bir anda değişmeyecek. Fenerbahçe neredeyse tek kale oynayacak. Kazanmaya yakın taraf Fenerbahçe, beraberlik, hatta gol atması bile Trabzonspor için başarı olur. Fenerbahçe maçlarının önemini iyi biliyor Avcı… Bu nedenle stratejini 'Yenilmemek' üzerine kuracaktır. Geçen sene de aynısını yaptı. Bu durum karşımıza tek taraflı bir maç çıkartabilir. Trabzonspor rakip kadar tribün baskısıyla da mücadele edecek. İşleri bu nedenle çok zor.

2- HOCA SÜRPRİZ YAPABİLİR
İlk madde geçerli; oyun gücü. Fenerbahçe, futbolcuya bağlı bir takım değil. Alternatiflerini üretiyor ve sistemi ile tehdit ediyor. Evet, neredeyse duvar çöktü. Ama en önemli oyuncu Ferdi, hâlâ duruyor. Sakatlandığında milli takım bile etkilendi. Bu maçta İsmail hocadan bir sürpriz de bekleniyor. Ferdi'yi orta sahada da görebiliriz. Trabzonspor ise oyuncuların performansına ihtiyaç duyuyor. Büyük maçların büyük oyuncuları vardır. Bakasetas da bunlardan bir tanesi. Şampiyonluk senesinde takımını nasıl taşıdığını hatırlayın. Trabzonspor bir kahraman yaratamazsa hayal kırıklığı yaşayabilir. Fenerbahçe'nin silahı çok. Hepsi de formda

3- GOLÜN DAKİKASI ÖNEMLİ!
Abdullah Avcı, geçen sezon Jesus'un sistemini ilk çözen hoca oldu. Kadıköy'de de duvarı örecek, merkezi kalabalık tutacak ve Visca ile atak deneyecek. Eğer Fenerbahçe orta sahası, topu geri kapma özelliğini korursa, iş sadece golün hangi dakikada geleceğine kalacak. Tribünde takımının her maç 4-5 gol atmasını bekleyenler var. Bu öyle bir maç olmayacak.

4- ONUACHU'YU UZAK TUTMALI
Trabzonspor'un kazandığı maçların imzasında hep Uğurcan var. Bu müsabakada ona çok iş düşecek. Önündeki defansı hep uyanık tutmak zorunda. İyi başlarsa, iyi gider. Livakovic'in tecrübesinin nimetlerini yemeye başladı Fenerbahçe.. Toplam 5 gol yediler 10 maçta. Önündeki dörtlüde değişimler olacak, bu yüzden ona da çok iş düşecek. Rakibin hücum setleri, Onuachu üzerine kurulacaktır. Duran toplarda 2.01'lik dev forvetlerini arayacaklar. Livakovic'e düşen takımının mümkün olduğunca Onuachu'yu ceza sahasından uzak tutmasını sağlamak.

5- KÖTÜNÜN İYİSİNİ VERMİŞLER
Kötülerin arasında daha az kötüyü bulmuşlar diyelim. Çok sarı kart gösterdiği için, yönettiği maçların hep kırmızı karta açık olduğunu da söylemeliyiz. Maçın hikâyesinde saldıran-savunan olacak. Risk almayan bir hakem olarak Zorbay Küçük'den ziyade, VAR hakeminin yorumları daha çok tartışılır

İSKENDER GÜNEN
BİR GALİBİYET KAOSU BİTİRİR
"Böyle bir dönemde F.Bahçe maçı başlangıç olabilir mi? Alacakları başarılı bir sonuç hem moral kondisyon hem de güven için önemli"

1- GİDECEĞİ YÖNÜ BİLMİYOR
Fenerbahçe son yıllarda hiçbir takımın gerçekleştiremediği başarılı bir sezon başlangıcı yaptı. Trabzonspor'daysa şampiyonluktan sonra başlayan ve devam eden bir kaos görüntüsü var. Gideceği yönü bilmeyen bir gemi gibi rüzgârdan medet umuyor. Yanlışların başı, Abdullah Avcı'nın gönderilmesi. Sonrasında Bjalica ile anlaşılması. Yine eskiye dönüş. Şu an değişim içindeler ama oyuncu kadrosunu düşündüğümüzde işleri hiç de kolay değil. Zamana gereksinimleri var. Fenerbahçe maçı başlangıç olabilir mi? Alacakları başarılı bir sonuç hem takımın moral kondisyonunu hem de oyuncuların güvenlerini tekrar kazanmaları için önemli.

2- KADROSU ÇOK ZENGİN
Fenerbahçe'de eksikler dezavantaj olarak görülse de kadro zenginliğini düşündüğümüzde yerleri doldurulabilir. Savunmada Samet ile Oosterwolde'nin ilk kez oynayacak olması sorun yaratabilir. Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet olmazsa büyük bir dezavantaj yaşanır. Trezeguet, rakip savunma öne çıktığında rahatlıkla arkaya sarkabilen bir isim. Bakasetas'ın yokluğunda top üçüncü bölgeye geldiğinde sorunu çözebilecek bir başka isim yok. Abdülkadir, yetenekli ama beklenenin uzağında.

3- TRİBÜNÜ YENEBİLMELİ!
Bu sezon içeride ve dışarıda kaybetmeyen Fenebahçe, kendi saha ve seyircisi önünde rakip kim olursa olsun sonuca rahatlıkla gidebilen bir yapıya sahip. Bunda alınan sonuçların da etkisiyle takıma her zamankinden daha fazla destek veren taraftarının etkisi büyük. Trabzonspor, deplasmanda zorlanıyor. Yarın tribünü de yenmesi gerekiyor.

4- UĞURCAN EN KRİTİK İSİM
Uğurcan şampiyonluğu getiren en önemli isimlerden biriydi. Oynadığı maçları göz önüne getirdiğimizde çok kritik puanların alınmasında büyük pay sahibiydi. Sonrasındaysa önünde oynayan savunma oyuncularının değişmesi onun performansının da düşmesine neden oldu. Fenerbahçe maçında rakibin hücum hattını düşündüğümüzde Uğurcan'ın ortaya koyacağı performans sonuca direkt etki edecek. Rakip kalede gol yemeyen ve güven veren Livakovic'i aşmak zor. Bakasetas oynarsa uzaktan şutlarla gol arayabilirler.

5- KURALLARA UYSUN YETER
Zorbay Küçük ya da bir başkası. Hakemler bu sezon güvenin yitirilmesine neden oldu. Rakibe, sonuca göre maç yönetmek olmaz. VAR'daki hakemin hata yapma lüksü yok. O yüzden kuralına göre yönetmeleri gerek. Kurala göre yönetilirse ismin de bir önemi olmaz.

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SABAH Spor yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını masaya yatırdı
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