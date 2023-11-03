SABAH Spor yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını masaya yatırdı

Bir tarafta 19'da 19 yapan Fenerbahçe, diğer tarafta 8. haftada hocasını değiştiren bir Trabzonspor var. Nasıl bir maç ve sonuç bekliyorsunuz?F.Bahçe'nin defans hattı çöktü. Djiku, Serdar Aziz, Becao yok. Fred oynayamayacak. Trabzon'da Trezeguet ve Bakasetas sakatlıktan yeni çıktı. Sonuca nasıl yansır?İçeride-dışarıda kaybetmeyen Fenerbahçe'ye karşı, bu sezon deplasmanda yüzü gülmeyen bir Trabzonspor var. Kadıköy'de ne olur?Bir tarafta Türk Milli Takım kalecisi Uğurcan, diğer tarafta Hırvatistan Milli Takım kalesini koruyan Livakovic... Bu maçın kilit adamları olabilirler mi?Hakem Zorbay Küçük oldu. Sizce doğru bir seçim mi?"Savunma çöktü ama Ferdi hâlâ duruyor. Öne çıkaran temel özelliği 'Oyun gücü'. Beraberlik hatta gol atması Trabzonspor için başarı olur."Fenerbahçe'yi öne çıkaran temel özellik… Aynı neden, Trabzonspor'daki kötü sezonu yarattı, bir oyunları olmadı.Her şey bir anda değişmeyecek. Fenerbahçe neredeyse tek kale oynayacak.Fenerbahçe maçlarının önemini iyi biliyor Avcı… Bu nedenle stratejiniüzerine kuracaktır. Geçen sene de aynısını yaptı. Bu durum karşımıza tek taraflı bir maç çıkartabilir. Trabzonspor rakip kadar tribün baskısıyla da mücadele edecek.İlk madde geçerli; oyun gücü. Fenerbahçe, futbolcuya bağlı bir takım değil.Evet, neredeyse duvar çöktü. Ama en önemli oyuncu Ferdi, hâlâ duruyor. Sakatlandığında milli takım bile etkilendi.Trabzonspor ise oyuncuların performansına ihtiyaç duyuyor.Bakasetas da bunlardan bir tanesi. Şampiyonluk senesinde takımını nasıl taşıdığını hatırlayın.Fenerbahçe'nin silahı çok. Hepsi de formdaAbdullah Avcı, geçen sezon Jesus'un sistemini ilk çözen hoca oldu. Kadıköy'de de duvarı örecek, merkezi kalabalık tutacak ve Visca ile atak deneyecek. Eğer Fenerbahçe orta sahası, topu geri kapma özelliğini korursa, iş sadece golün hangi dakikada geleceğine kalacak.Trabzonspor'un kazandığı maçların imzasında hep Uğurcan var. Bu müsabakada ona çok iş düşecek.Livakovic'in tecrübesinin nimetlerini yemeye başladı Fenerbahçe.. Toplam 5 gol yediler 10 maçta.Rakibin hücum setleri, Onuachu üzerine kurulacaktır. Duran toplarda 2.01'lik dev forvetlerini arayacaklar. Livakovic'e düşen takımının mümkün olduğunca Onuachu'yu ceza sahasından uzak tutmasını sağlamak.Kötülerin arasında daha az kötüyü bulmuşlar diyelim.Maçın hikâyesinde saldıran-savunan olacak. Risk almayan bir hakem olarak Zorbay Küçük'den ziyade, VAR hakeminin yorumları daha çok tartışılır"Böyle bir dönemde F.Bahçe maçı başlangıç olabilir mi? Alacakları başarılı bir sonuç hem moral kondisyon hem de güven için önemli"Fenerbahçe son yıllarda hiçbir takımın gerçekleştiremediği başarılı bir sezon başlangıcı yaptı. Trabzonspor'daysa şampiyonluktan sonra başlayan ve devam eden bir kaos görüntüsü var.Yanlışların başı, Abdullah Avcı'nın gönderilmesi. Sonrasında Bjalica ile anlaşılması. Yine eskiye dönüş.Zamana gereksinimleri var. Fenerbahçe maçı başlangıç olabilir mi?Fenerbahçe'de eksikler dezavantajolarak görülse dekadro zenginliğini düşündüğümüzdeyerleri doldurulabilir.Trabzonspor'da Bakasetasve Trezeguet olmazsa büyük bir dezavantajyaşanır. Trezeguet, rakip savunmaöne çıktığında rahatlıkla arkaya sarkabilenbir isim. Bakasetas'ın yokluğunda topüçüncü bölgeye geldiğinde sorunu çözebilecekbir başka isim yok.Bu sezon içeride ve dışarıda kaybetmeyen Fenebahçe, kendi saha ve seyircisi önünde rakip kim olursa olsun sonuca rahatlıkla gidebilen bir yapıya sahip.Trabzonspor, deplasmanda zorlanıyor. Yarın tribünü de yenmesi gerekiyor.Uğurcan şampiyonluğu getiren en önemli isimlerden biriydi. Oynadığı maçları göz önüne getirdiğimizdeSonrasındaysa önünde oynayan savunma oyuncularının değişmesi onun performansının da düşmesine neden oldu.Rakip kalede gol yemeyen ve güven veren Livakovic'i aşmak zor. Bakasetas oynarsa uzaktan şutlarla gol arayabilirler.Zorbay Küçük ya da bir başkası.Rakibe, sonuca göre maç yönetmek olmaz. VAR'daki hakemin hata yapma lüksü yok. O yüzden kuralına göre yönetmeleri gerek.