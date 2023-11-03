Son dakika: Abdurrahim Albayrak o gençle yaşananları anlattı! İntihardan döndürmüştü...

Geçtiğimiz gün İstanbul'da bir genç intihara teşebbüs etti. Köprünün korkuluklarına çıkan genç, aşağı atlamak üzereyken yoldan geçen Galatasaray eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak olayı gördü. Aracından inerek gencin yanına gelen Albayrak, yaptığı konuşmanın ardından gencin kararını değiştirmeyi başardı. Abdurrahim Albayrak, Akşam'a verdiği röportajda yaşananları anlattı.

"POLİS VE AMBULANS GÖRÜNCE ARABADAN İNDİK"

Abdurrahim Albayrak, "Ben olayın olduğu gün karşıdan geliyordum. Rahmetli Mesut Yılmaz'ın mevlidi vardı. Köprüye geldiğimizde, kapalı olduğunu gördük. İnanılmaz bir yoğunluk ve polisler vardı. Ambulanslar falan olduğunu da görünce, biz de arabadan indik" ifadelerini kullandı.

"10 YILDIR HASTANEDE ÇALIŞIYORMUŞ... İŞTEN ÇIKARMIŞLAR"

Sözlerine devam eden Albayrak, "Sonra adamın intihar etmek üzere olduğunu görünce arabadan fırladım. Polis arkadaşlara 'İzin verin ben onu ikna edeceğim. Siz hiç merak etmeyin' dedim. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. İzin verdiler. Orada bayağı bir konuştuk. 10 yıldır bir hastanede çalışıyormuş. İşten çıkartmışlar. Eşinden de ayrıymış. Çocuğu yokmuş" dedi.

"AĞLAYARAK GELDİ BANA SARILDI"

Albayrak, "Önce beni tanımadı, sonra tanıyınca güveni arttı. Ona dedim ki, 'Yüce Allah büyüktür. Bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Bak ben senin ayağına geldim. Seni işe alıyorum. Bu sözlerimden sonra ikna oldu. Ağlayarak geldi bana sarıldı" şeklinde konuştu.

"ERTESİ GÜN ONU YEMEĞE DAVET ETTİM"

"Sonra polis memuru arkadaşlar onu ifadesini almak için karakola götürdüler" diyen Albayrak, "Kartvizitimi verdim. Ertesi gün de benim Karadeniz yemekleri günüm vardı. Katılımın bereketli olduğu bir yemekti. Onu da yemeğe davet ettim. Ona nasihatlerde bulundum. Annesi çok üzülmüş. Ara annenle konuşayım dedim. Bayağı güzel bir gün oldu" diye konuştu.

"PAZARTESİ İŞBAŞI YAPACAK"

Abdurrahim Albayrak son olarak, "Dedim ki 'Bak geldin benim odama kadar çıktın. Kendini aşağıya atsaydın bunları yaşayamayacaktın. Bu güzellikleri yaşayamayacaktın. Artık bunları düşünmeyeceksin. Şimdi Altur'un Yeni İstanbul Havaalanı ofisinde çalışacak. Pazartesi işbaşı yapacak. Önemli olan onun yaşamasıydı" ifadelerini kullandı. Kaynak:ajansspor