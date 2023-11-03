Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Bakasetas, Fenerbahçe maçı için forma istedi! Avcı'ya 'Hazırım' mesajı
Giriş Tarihi: 3.11.2023 09:27 Son Güncelleme: 3.11.2023 09:27

SON DAKİKA: Bakasetas, Fenerbahçe maçı için forma istedi! Avcı'ya 'Hazırım' mesajı

SON DAKİKA: Bakasetas, Fenerbahçe maçı için forma istedi! Avcı’ya ’Hazırım’ mesajı

Son dakika Trabzonspor haberleri: BakasetasFenerbahçe maçı için Avcı’dan forma istedi. Kasık sakatlığı nedeniyle dört hafta sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli golcü, dün takımla çalışırken Abdullah Avcı'ya 'Hazırım' mesajı verdi. İşte detaylar.

Trabzonsporlu futbolcular, Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olmak için yoğun çaba gösteriyor. Yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle Alanya ve Karagümrük maçlarını kaçıran Bakasetas, yarın formasını giymek için salı gününden itibaren takımla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya 'Hazırım' mesajı veren ve forma isteyen Yunan yıldızın durumu bugün netlik kazanacak. Bakasetas'ın takıma dönmesi en çok taraftarı mutlu edecek. Tecrübeli oyuncu bu sezon 8 resmi maçta 3 gol-1 asistlik performans sergilemişti.

PEPE 11'E YAKIN
Trabzonspor'da Bakasetas dışında gözler Pepe'de... 8 Eylül'de bordo-mavili takıma imza atan ancak antrenman eksiği nedeniyle Beşiktaş, Hatay, Pendik ve Adana Demirspor karşılaşmalarının kadrosuna alınmayan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Avcı ile birlikte Alanya ve Karagümrük maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Bu sezon kanat oyuncularından istediği verimi bir türlü alamayan Trabzonspor'da Pepe'nin, Abdullah Avcı'nın dikkatini çektiği ve Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de değerlendirilmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu dün tedbir amaçlı salonda çalıştı.

YÖNETİM JEST HAZIRLIĞINDA
Trabzonspor yönetim kurulu da Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi özel bir prim belirlemeyi düşünmeyen yönetim, Kadıköy'den galibiyetle dönülmesi halinde bir değerlendirme yapıp, rakamı açıklayacak. Normal şartlarda büyük maçlar ile diğer karşılaşmalar arasında önemli bir prim farklılığı bulunmuyor.

26 YILDIR KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR
En son 23 Ağustos 1997'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, rakibi karşısında ligde dış sahada oynadığı 26 karşılaşmada galip gelemedi. Fırtına, 14 mağlubiyet, 12 beraberlik aldı. Bordo-mavililer bu sezon ise ligde dışarıda oynadığı 5 mücadelenin sadece 1'ini (Kasımpaşa 5-1) kazandı. 3 yenilgi, (G.Saray, Hatay, A.Demir), bir beraberlik (Karagümrük) elde etti. Bordo-mavili takımın başında F.Bahçe'ye karşı oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Avcı, yeniden döndüğü takımın başında Alanya'yı 1-0 yenip, geçen hafta Karagümrük ile eşitliği bozamamıştı.

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SON DAKİKA: Bakasetas, Fenerbahçe maçı için forma istedi! Avcı'ya 'Hazırım' mesajı
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