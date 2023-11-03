Son dakika: Nani’den Manchester United eleştirisi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un tecrürbeli oyuncusu Luis Nani, eski takımı Manchester United'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Portekiz'de yayın yapan 1 Para 1 isimli podcast yayınına katılan Nani, Manchester United'ın mevcut durumunu eleştirdi.

Manchester United'da kalilteli oyuncular olmasına rağmen mücadele ruhunun olmadığını aktaran Nani, "Manchester United'ın maçlarını izlerken çok fazla yetenekli futbolcu olduğunu görüyorsunuz, belki de bizim dönemimizden daha fazla yetenekli isim var. Ama fedakarlık ve mücadele ruhu yok. Bir oyuncu, yıldız bir isim kilidi açmak zorunda, eğer bunu yapamazlarsa hiçbir işe yaramaz." açıklamasında bulundu.

Nani, Bruno Fernandes'ten övgüyle bahsederek, "Manchester United'da harika oyuncular var. Takımda Bruno Fernandes var. Bruno kötü oynasaydı ben de onu eleştirirdim ama oyuna gösterdiği fedakarlığı ve çabayı herkes görüyor. Çok çalışıyor ve elinden geleni yapıyor, katkıda bulunuyor. Pek çok kişi buna ayak uyduramıyor." dedi.

ManU'da 12 kupa kazandı

Manchester United'da 7 sezon forma giyen Nani, 230 maçta sahaya çıkarken 41 gol ve 71 asist kaydetti.

Portekizli oyuncu Manchester United'da Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig (4), İngiltere Lig Kupası (2) ve Community Shield (4) kazandı.

Nani, Adana Demirspor'dan önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti. (Kaynak:NTVSpor)