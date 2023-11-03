Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Nani'den Manchester United eleştirisi
Giriş Tarihi: 3.11.2023 13:25

Son dakika: Nani'den Manchester United eleştirisi

Son dakika: Nani’den Manchester United eleştirisi

Manchester United'ın eski futbolcularından Nani, eski takımını eleştirdi. Nani, "Manchester United'ın maçlarını izlerken çok fazla yetenekli futbolcu olduğunu görüyorsunuz, belki de bizim dönemimizden daha fazla yetenekli isim var. Ama fedakarlık ve mücadele ruhu yok."dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un tecrürbeli oyuncusu Luis Nani, eski takımı Manchester United'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Portekiz'de yayın yapan 1 Para 1 isimli podcast yayınına katılan Nani, Manchester United'ın mevcut durumunu eleştirdi.

Manchester United'da kalilteli oyuncular olmasına rağmen mücadele ruhunun olmadığını aktaran Nani, "Manchester United'ın maçlarını izlerken çok fazla yetenekli futbolcu olduğunu görüyorsunuz, belki de bizim dönemimizden daha fazla yetenekli isim var. Ama fedakarlık ve mücadele ruhu yok. Bir oyuncu, yıldız bir isim kilidi açmak zorunda, eğer bunu yapamazlarsa hiçbir işe yaramaz." açıklamasında bulundu.

Nani, Bruno Fernandes'ten övgüyle bahsederek, "Manchester United'da harika oyuncular var. Takımda Bruno Fernandes var. Bruno kötü oynasaydı ben de onu eleştirirdim ama oyuna gösterdiği fedakarlığı ve çabayı herkes görüyor. Çok çalışıyor ve elinden geleni yapıyor, katkıda bulunuyor. Pek çok kişi buna ayak uyduramıyor." dedi.

ManU'da 12 kupa kazandı
Manchester United'da 7 sezon forma giyen Nani, 230 maçta sahaya çıkarken 41 gol ve 71 asist kaydetti.

Portekizli oyuncu Manchester United'da Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig (4), İngiltere Lig Kupası (2) ve Community Shield (4) kazandı.

Nani, Adana Demirspor'dan önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti. (Kaynak:NTVSpor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Benjamin Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var
Kabızlık sorununu uçuruyor! Günde 3 tane yemek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Son dakika: Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gazze'de insanlık suçu işleniyor
İYİ Parti'de "kopuş" sürüyor! Bomba açıklama: Daha ne istifalar gelecek
CHP'de Kurultay öncesi hesaplar iyice karıştı! İl Başkanları'ndan "destek" açıklaması
10 milyon lira ödülle aranıyordu…Terör örgütü elebaşısını aşk randevusu yakalattı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Fidan'dan AB'ye: Filistin gösterilerinin engellenmesi çifte standart
Kraliçeden Osman’a ziyaret
Celtic, neden inadına Filistin’i destekliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Nani'den Manchester United eleştirisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA