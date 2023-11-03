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Giriş Tarihi: 3.11.2023 13:48

UEFA'dan Sırbistan'a bir maç seyircisiz, Karadağ'a deplasman yasağı

AA
UEFA’dan Sırbistan’a bir maç seyircisiz, Karadağ’a deplasman yasağı

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Karadağ'a karşı evinde oynadığı maçtaki olaylar nedeniyle Sırbistan'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024 Elemeleri'nde Sırbistan'ın 17 Ekim'de Karadağ'ı konuk ettiği maçta stadyumda yaşanan "ırkçı davranışlar" ve çeşitli saha olayları nedeniyle ev sahibi ekibe bir maç seyircisiz oynama cezası ile toplamda 89 bin 250 avro para cezası verildiği belirtildi.

Karara göre; Sırbistan, 19 Kasım'da Bulgaristan'ı konuk edeceği Euro 2024 eleme maçını taraftarsız oynayacak. Karadağ taraftarlarının aynı maçta ırkçı davranışları, stadyuma zarar verme ve nesne fırlatmaları nedeniyle de Karadağ Futbol Federasyonun bir sonraki UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmasının yasaklanması yönünde karar alındığı vurgulandı. UEFA, ayrıca Karadağ'a 20 bin avro para cezası verdi.

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UEFA'dan Sırbistan'a bir maç seyircisiz, Karadağ'a deplasman yasağı
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