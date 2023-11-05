Kim bu sahtekârlar?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından hakemleri ve TFF'yi topa tuttu.Türk futbolunda inanılmaz işler oluyor. İnanılmaz VAR kararları görüyoruz. Artık bu terbiyesizliğin, ahlaksızlığın bitmesi lazım.Adam gibi maç yönetin! İnsanlığınız yok sizin...Artık TFF'nin bu işe 'Dur' demesi gerekiyor. Birileri bu maça bakmış, senaryo yazmış. Artık başka maçlara kaldı senaryoları.Ben sadece Trabzonspor için konuşmuyorum. Asla Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hakkının yenmesini istemem.