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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Kim bu sahtekârlar?

YUNUS EMRE SEL
Kim bu sahtekârlar?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşma sonrası çok sert konuştu: “Türk futbolunda inanılmaz işler oluyor. İnanılmaz VAR kararları görüyoruz. TFF’nin bu işe ‘dur’ demesi gerekiyor. Artık bu terbiyesizliğin, ahlaksızlığın bitmesi lazım. VAR’daki arkadaş bundan sonra Türkiye’de hakemlik yapabilecek mi?”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından hakemleri ve TFF'yi topa tuttu. Kimsenin hakkının yenmesine tahammülleri olmadığını belirten Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı:
Türk futbolunda inanılmaz işler oluyor. İnanılmaz VAR kararları görüyoruz. Artık bu terbiyesizliğin, ahlaksızlığın bitmesi lazım. VAR'da oturan arkadaş (Mete Kalkavan) bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi? Adam gibi maç yönetin! İnsanlığınız yok sizin...
Artık TFF'nin bu işe 'Dur' demesi gerekiyor. Birileri bu maça bakmış, senaryo yazmış. Artık başka maçlara kaldı senaryoları.
Ben sadece Trabzonspor için konuşmuyorum. Asla Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hakkının yenmesini istemem. Hakkım olmayan bir şeyi istemem. Kim bu operasyonu yapan sahtekârlar? Bize bir şey çalıyor, başkasına başka şey çalıyor.

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Kim bu sahtekârlar?
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