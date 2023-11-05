Kim bu sahtekârlar?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşma sonrası çok sert konuştu: “Türk futbolunda inanılmaz işler oluyor. İnanılmaz VAR kararları görüyoruz. TFF’nin bu işe ‘dur’ demesi gerekiyor. Artık bu terbiyesizliğin, ahlaksızlığın bitmesi lazım. VAR’daki arkadaş bundan sonra Türkiye’de hakemlik yapabilecek mi?”
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından hakemleri ve TFF'yi topa tuttu. Kimsenin hakkınınyenmesine tahammülleriolmadığını belirtenBaşkan Doğan, şuifadeleri kullandı:
Türk futbolunda inanılmaz işler oluyor. İnanılmaz VAR kararları görüyoruz. Artık bu terbiyesizliğin, ahlaksızlığın bitmesi lazım. VAR'da oturanarkadaş (MeteKalkavan)bundan sonraTürkiye'dehakemlik yapabilecekmi? Adam gibi maç yönetin! İnsanlığınız yok sizin...
Artık TFF'nin bu işe 'Dur' demesi gerekiyor. Birileri bu maça bakmış, senaryo yazmış. Artık başka maçlara kaldı senaryoları.
Ben sadece Trabzonspor için konuşmuyorum. Asla Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hakkının yenmesini istemem. Hakkım olmayanbir şeyi istemem.Kim bu operasyonuyapansahtekârlar? Bizebir şey çalıyor,başkasına başkaşey çalıyor.