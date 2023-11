Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı’dan özel çalışma! Ezberle, uygula ve zafere inan...

26 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek hem rakibinin 19 maçlık galibiyet serisine son veren hem de özlemi bitiren Trabzonspor'da büyük sevinç var. 3-2 kazanılan karşılaşmaya bütün hafta çok titiz ve detaylı bir çalışmayla hazırlanan teknik direktör Abdullah Avcı, sadece taktik değil motivasyon için de yoğun bir çaba harcadı. İşte madde madde galibiyetin şifreleri:



RAKİBİN MAÇ BAŞI BASKISINI KIRDILAR

Rakibin sezon başından beri tüm maçlara ilk dakikadan itibaren büyük baskı ile başladığını tespit eden Avcı, bu konunun üzerinde önemle durdu. Öncelikle bu baskıdan çıkış formülleri üzerine çalışmalar yaptı ve karşılığını aldı.



AZ TEMASLI OYUN

Fenerbahçe'nin sert ve temaslı oyununa karşı az temaslı oynanması uyarısı yapıldı. Özellikle topu daha fazla koruyabilmek adına futbolcular, verilen programa harfiyen uydu.



HER İDMAN ÖNCESİ BIR SAATLIK ÖZEL ANALİZ



Her antrenman öncesi 1 saatlik görüntülü analizlerle rakibin eksi ve artıları oyunculara anlatıldı. Öğrenci gibi dershane çalışması yapan bordomavililer, rakibin tüm planını adeta ezberledi. Ardından anlatılanlar sahada uygulama ile birleştirildi. Teknik heyet, taktik çalışmaları sık sık durdurup oynanacak oyunu aktardı.



MOTİVASYON EN GÜÇLÜ SİLAH

F.Bahçe'nin maç öncesi favori gösterilmesi, Trabzonsporlu oyuncuları ekstra motive etti. Kaptanlar Uğurcan, Denswil, Visca ve Bakasetas, uzun zamandır alınamayan galibiyeti örnek göstererek takımı hedefe kilitledi. Sakatlıktan yeni çıkanlar da dahil her bir oyuncu sahada olmak için can attı.



TAKTİK DİSİPLİNE TAM BAĞLILIK



Abdullah Avcı, galibiyet için taktik disipline bağlılığın en önemli unsur olduğunu sürekli vurguladı. Futbolcular da skor 3-0'ken ve 3-2'ye gelse de bu disiplinden hiç taviz vermedi.



YÖNETİM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI TRABZONSPOR



Yönetimi, dev maç öncesi oyuncu ve personelin maaş ödemelerini günü gelmeden yatırdı. Bu hamle takımda moralleri yükseltti. Ayrıca karşılaşmaya özel bir prim koyulmasa da galibiyet sonrası oyunculara jest yapıldı.



FENER AVCISI!



Takımında ikinci döneminde önemli bir zafer elde ederek 26 yıllık Kadıköy surlarını yıkan Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda 3'üncü kez Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan etti. 2021-22 sezonunda 19 puanla lider olan Kanarya'yı 3-1 yenerek zirveye yerleşen Avcı yönetimindeki Fırtına, 2022- 23 sezonunun 15'inci haftasında 29 puanla zirvedeki rakibini 2-0 mağlup ederek koltuğundan indirmişti. Pazar gecesi de 30 puanla ilk sırada olan Fenerbahçe'yi 3-2 devirip sarı-lacivertlilere aynı hüsranı yaşattı. Bu arada Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı dönemde 3 büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer; Fenerbahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile dış sahadaki 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.



'HEPİNİZİ YENDİK!'



Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti yerel basında çarpıcı başlıklarla yer buldu. Kuzey Ekspres Gazetesi, "İster milyon dolarlar, Eurolar harca, ister yıldızları topla, istersen de TFF, MHK'ya oyna: Bu iş yürek ister koçum" başlığını attı. Son Nokta Gazetesi, "VAR'nızı YOK'unuzu, hepinizi yendik" yorumunu yaptı. Taka Gazetesi ise "26 yıllık hasret bitti, Fener'in havası söndü!" manşetiyle zaferi okuyucularına aktardı.



TAKIMA SEVGİ SELİ



Fenerbahçe maçının ardından kente dönen Trabzonspor kafilesini havalimanında çok sayıda taraftar, meşale ve marşlar eşliğinde karşıladı. Futbolcular, takıma gönül verenlerle galibiyeti kutladı.