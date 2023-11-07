Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Bayern Münih karşısında olacak mı?
Giriş Tarihi: 7.11.2023 13:17 Son Güncelleme: 7.11.2023 13:47

Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Bayern Münih karşısında olacak mı?

Galatasaray’da Muslera gelişmesi! Bayern Münih karşısında olacak mı?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kasımpaşa maçında kolundan sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Muslera da antrenmanda yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bayern Münih maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, antrenmana katıldı. Sağlık ekibinin durumunu takip ettiği Muslera'nın oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verileceği kaydedildi.

Ayak bileğinden sakatlığı olmasına rağmen iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi ise tedavisinin ardından bireysel çalışmalarına salonda devam etti.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Allianz Arena'da yapılacak maç için akşam saatlerinde Almanya'ya gidecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkçe'deki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız, ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?
Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Delege, Kemal Bey’i neden çizdi?
Helal olsun
CHP’yi Özel mi İmamoğlu mu yönetecek?
Boykot yapsak ne olur?
Son dakika | Siirt'te devrilen LPG'li otomobilde yangın faciası: 6 kişi hayatını kaybetti
İsrailli gazeteci Gideon Levy’den sert sözler! Ülkesine açık açık işgalci dedi: Daha önce hiçbiri...
Topraktan 285 milyar dolarlık altın çıkarılacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Bayern Münih karşısında olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA