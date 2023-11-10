Büyük hayallerim var

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, görev yaptığı iki maçı da (Hırvatistan, Letonya) kazanarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası vizesini almıştı. Almanya için hazırlıklara başlayan İtalyan hoca, son olarakMontella, çalışmaları ve EURO 2024 hedefi için şunları anlattı:Şimdi hazırlanmak için önümüzde bir zaman var.. İlk önce çalışacağız, sonrasında bunu sahada göstereceğiz. Hayallere ulaşmak için hayaliniz olması gerek. Ne kadar büyük hayal kurarsak o kadar çok fazla çalışmak gerekir."İtalyanların efsane teknik direktörlerinden Giovanni Trapattoni'nin şans getirdiği için sahaya "kutsal su" dökmesi hatırlatılan Montella, "Ben batıl inançlara inanmıyorum. Çalışır ve inanırsan doğaüstü güçler senin için bir şeyler yapabilir" dedi.