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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Büyük hayallerim var

Büyük hayallerim var

“Sezon sonu futbolcularımız hazır durumda olursa, ayaklarımız yere basarak büyük düşünmeye başlayabiliriz. Hayallere ulaşmak için hayaliniz olması gerek. Önce çalışacağız, sonra sahada göstereceğiz.”

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, görev yaptığı iki maçı da (Hırvatistan, Letonya) kazanarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası vizesini almıştı. Almanya için hazırlıklara başlayan İtalyan hoca, son olarak Arda Güler (Real Madrid), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid) ve Enes Ünal (Getafe) ile görüşmek için İspanya'daydı. Montella, çalışmaları ve EURO 2024 hedefi için şunları anlattı: "Adım adım ilerlemek lazım. Önemli bir hedefi gerçekleştirdik. Şimdi hazırlanmak için önümüzde bir zaman var. Sezon sonunda birçok futbolcu hazır durumda olursa, ayaklarımız yere basarak büyük düşünmeye başlayabiliriz. İlk önce çalışacağız, sonrasında bunu sahada göstereceğiz. Hayallere ulaşmak için hayaliniz olması gerek. Ne kadar büyük hayal kurarsak o kadar çok fazla çalışmak gerekir."

BATIL INANCIM YOK
İtalyanların efsane teknik direktörlerinden Giovanni Trapattoni'nin şans getirdiği için sahaya "kutsal su" dökmesi hatırlatılan Montella, "Ben batıl inançlara inanmıyorum. Çalışır ve inanırsan doğaüstü güçler senin için bir şeyler yapabilir" dedi.

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Büyük hayallerim var
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