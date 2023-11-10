TFF günlerdir futbol gündemini meşgul eden iddialara resmi sitesinden yanıt verdi: Madde madde yalanladı

SÖZ konusu iddialarda adı geçen 3 hakemealdıkları maç sayıları itibarıyla herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Yapılan iddialar asılsız ve gerçek dışıdır.HAKEM Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan tarafından ortaya atılan ve herhangi bir kanıt barındırmayan bu iddia bir gazetede (YENİ ASIR) yer almış ve boşanma davası ile yargıya taşınmıştır ve yargı süreci devam etmektedir. Sürecin hakemlik performansını olumsuz etkileme ihtimaline karşı Hakan Ceylan'a, 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren müsabakalarda görev verilmemiştir.MHK Üyesi Tolga Özkalfa ile görüşülmüş ve 1999 yılından beri diş hekimi olarak klinik işletmekte olduğu, 2013 yılında, dönemin hakem eğitmeni Uilenberg'in diş tedavisini ücreti karşılığı yaptığını, iddiaların aksine tedaviden sonraki süreçte de FIFA hakem listesinden çıkarıldığını bildirmiştir.MHK Üyesi Tolga Özkalfa ile görüşülmüş, MHK Başkan Vekili olduğu süre içerisinde hakemlerin eğitimleri ile ilgili tüm seminerlere eksiksiz olarak katıldığı öğrenilmiştir. (Seminer kayıtları ve çekilen fotoğrafları mevcut)İDDIALARDA adı geçen 3 hakem (Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler); MHK talimatına göre 30 Mayıs 2022 tarihine kadar almaları gereken hakemlik yapabileceklerine dair sağlık raporlarını almışlardır. Söz konusu hakemler, Ağustos 2022'de 11 kişilik VAR kadrolarına geçmişlerdir. Böylece Türkiye'nin sahada 7 hakem olan FIFA kotasına 3 VAR hakem kotası eklenmiştir. Bu kota ilk defa Eylül ayında oluştuğu için 3 hakemden FIFA'ya sunulmak üzere yeniden sağlık raporu alınması talep edilmiştir. İlgili raporlar MHK'nın talebi üzerine alınarak ilgili birimlere ulaştırılmıştır. Raporlar e-nabız görüntüleri ile sabittir.YAŞ sınırının dolmasına sadece iki ay kala istifa eden Kemal Yılmaz, istifasına gerekçe olarak gösterdiği 9. hafta Fenerbahçe- Hatayspor maçı sonrası, iddia ettiği gibi sadece kendisine değil, maçın tüm hakem, VAR hakemleri ve gözlemcileri ile ilgili MHK tarafından ayrıntılı bir analiz yapılarak tüm ekibe bir sonraki hafta görev verilmemiştir.MHK Başkanlığı'ndan istifa eden Serdar Tatlı, Nisan-Haziran 2022 tarihlerinde TFF Başkanlığı görevini yürüten Servet Yardımcı'ya hitaben, dönemin Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a kişiye özel bir mektup verdiği teyid edilmiştir. Kardaş mektubun; isme özel kapalı zarf içerisinde bırakılması sebebi ile zarfı açmadan ve kayda almadan doğrudan Yardımcı'ya ilettiğini beyan etmiştir. Yardımcı'dan şu ana kadar bir açıklama alınamamıştır.İddia edildiği gibi bir sezonluk (2020-21) değil bir tek maça ilişkin VAR kayıtlarının dinlendiği iddiası yer almıştır. Hukuk Müşavirliği; yaptığı incelemeler, ilgili kişilerden ve şahitlerden aldığı yazılı ve imzalı beyanlar neticesinde bu iddiayı destekler nitelikte herhangi bir bulguya rastlamamıştır. Bir TFF Genel Kurul Üyesi tarafından yeniden gündeme getirilen iddialarla ilgili 1.11.2023 tarihinde YK kararı alınmış olup, MHK'dan Tarık Ongun'la ilgili iddiaların yeniden incelenmesi talep edilmiştir.İddia edildiği gibi bir sezonluk (2020-21) değil bir tek maça ilişkin VAR kayıtlarının dinlendiği iddiası yer almıştır. Hukuk Müşavirliği; yaptığı incelemeler, ilgili kişilerden ve şahitlerden aldığı yazılı ve imzalı beyanlar neticesinde bu iddiayı destekler nitelikte herhangi bir bulguya rastlamamıştır. Bir TFF Genel Kurul Üyesi tarafından yeniden gündeme getirilen iddialarla ilgili 1.11.2023 tarihinde YK kararı alınmış olup, MHK'dan Tarık Ongun'la ilgili iddiaların yeniden incelenmesi talep edilmiştir.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi göreve geldiği ilk aylarda (2022/23 Sezonu) tüm hakemlerle, tek tek, aynı hafta içerisinde sadece bir kez görüşmüş, hakem camiasının sorunlarını ve beklentilerini kendilerinden dinlemek üzere açık bir platform yaratmıştır. Bu platformun tekrarı olmadığı gibi 2023/24 sezonu boyunca hiçbir hakemle, hiçbir sebeple özel bir görüşme yapmamıştır.