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Giriş Tarihi: 10.11.2023

TFF’ye destek vereceğiz

BERKAY TURAN
TFF’ye destek vereceğiz

Kulüpler Birliği dün toplandı, 4 saatlik zirvenin ardından Ali Koç açıklamalar yaptı

Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofiste dün bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Vakıf Başkanı Ali Koç'un satır başları şöyle: "Gündem maddelerimizde e-bilet ihalesinin yapılması vardı. İhalenin bir an evvel yapılmasını konuştuk. Yayın gelirlerinin dağılımıyla ilgili daha modern, Avrupa'daki sisteme uygun ne yapılabilir diye bakıldı. Önümüzdeki sezonun yayın gelirlerinin nasıl dağıtılacağını mart, nisan gibi belirleyeceğiz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 1 senede iyi mücadele edince nereden nereye gelindiğini gördük geçen sene. Galatasaray, müthiş mücadele etti. Yapay zekanın işleyişinde sıkıntılar var. Çünkü, yapay zeka manipüle ediliyor. TFF'de tereddüt var ki yeni bir sistem geleceği söyleniyor. Masadaki herkesin fikir birliği var; MHK'ler, federasyonlar değişiyor ama değişmeyen hakemler. Sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Hakemler de değişmeli. Tüm kulüpler aynı noktada. Sorunların çözülmesi için TFF'ye destek vermeye hazırız."

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TFF’ye destek vereceğiz
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