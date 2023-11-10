TFF’ye destek vereceğiz

Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofiste dün bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Vakıf Başkanı Ali Koç'un satır başları şöyle: "Gündem maddelerimizde e-bilet ihalesinin yapılması vardı. İhalenin bir an evvel yapılmasını konuştuk. Yayın gelirlerinin dağılımıyla ilgili daha modern, Avrupa'daki sisteme uygun ne yapılabilir diye bakıldı.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 1 senede iyi mücadele edince nereden nereye gelindiğini gördük geçen sene.Yapay zekanın işleyişinde sıkıntılar var.TFF'de tereddüt var ki yeni bir sistem geleceği söyleniyor. Masadaki herkesin fikir birliği var; MHK'ler, federasyonlar değişiyor ama değişmeyen hakemler. Sıkıntıyı biz yaşıyoruz.Sorunların çözülmesi için TFF'ye destek vermeye hazırız."