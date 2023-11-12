Aslan yere serildi

Sakatlığı nedeniyle iğnelerle sahaya çıkan Mauro İcardi'nin suskunluğu sürüyor. Arjantinli oyuncu son 3 Süper Lig maçında gol katkısı veremedi.Hatayspor'a galibiyeti getiren Didier Lamkel maçın da yıldızıydı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu, takımının ligde attığı son 3 golde (2 gol-1 asist) payı olan isimdi. Ayrıca Lamkel bu sezon ilk kez bir lig maçında hem gol hem asist üretti.G.Saray'ın90+7'de penaltı itirazı vardı.G.Saraylı oyuncular penaltı isterken taraftar da sosyal medyada tepki gösterdi.Maçın ardından hakemleri eleştiren G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk şunları söyledi: "Uzun bir serinin ardından kaybettik.81. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yapılanı defalarca izledik, pozisyon penaltı. 90+6'daO zaman biz hakemin insafı ve iyi niyetiyle oynayalım. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatay şehrine ve halkına destek olmayı unutmayın."Hatay maçına kadar oynadığı 11 karşılaşmanın da ilk yarılarında gol yemeyen G.Saray'ın bu serisi dün sona erdi. Aslan 14. Dakikada Rivas'a engel olamadı.