Aslan yere serildi

G.Saray, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Hatayspor'dan aldı. 14'te Rivas ile öne geçen ev sahibine Zaha 28'de yanıt verdi. 38'de Kerem'in kafa vuruşu direkten dönerken 55'te Lamkel, cezayı kesip Hatayspor'a 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi. F.Bahçe bugün Adana Demir'den puanla dönerse zirve el değiştirecek
İCARDİ GOLÜ UNUTTU
Sakatlığı nedeniyle iğnelerle sahaya çıkan Mauro İcardi'nin suskunluğu sürüyor. Arjantinli oyuncu son 3 Süper Lig maçında gol katkısı veremedi. Yıldız isim daha önce Mart-Nisan 2023'deyaşadığı 3 maçlık golsüzlük serisini bir kez maruz kaldı.
LAMKEL COŞTU
Hatayspor'a galibiyeti getiren Didier Lamkel maçın da yıldızıydı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu, takımının ligde attığı son 3 golde (2 gol-1 asist) payı olan isimdi. Ayrıca Lamkel bu sezon ilk kez bir lig maçında hem gol hem asist üretti.
PENALTI İSYANI!
G.Saray'ın90+7'de penaltı itirazı vardı. Korner atışında ceza sahası içinde Massanga,İcardi'nin ayağına basarken hakemBahattin Şimşek ile VAR'da Emre Malok pozisyonues geçti ve oyun devam etti. G.Saraylı oyuncular penaltı isterken taraftar da sosyal medyada tepki gösterdi.
ÖZTÜRK: VAR NİYE VAR!
Maçın ardından hakemleri eleştiren G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk şunları söyledi: "Uzun bir serinin ardından kaybettik. Ama iki tane netpenaltımız verilmedi. 81. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yapılanı defalarca izledik, pozisyon penaltı. 90+6'da İcardi'ye yapılan da netpenaltı. Bunları görüp uyarmıyorlarsaVAR niye var,kaldırsınlar... O zaman biz hakemin insafı ve iyi niyetiyle oynayalım. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatay şehrine ve halkına destek olmayı unutmayın."
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Hatay maçına kadar oynadığı 11 karşılaşmanın da ilk yarılarında gol yemeyen G.Saray'ın bu serisi dün sona erdi. Aslan 14. Dakikada Rivas'a engel olamadı.