Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Darıca Gençlerbirliği'nden silahlı saldırı iddiası!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 11:45

Darıca Gençlerbirliği'nden silahlı saldırı iddiası!

Darıca Gençlerbirliği’nden silahlı saldırı iddiası!

TFF 3. Lig takımı Darıca Gençlerbirliği, Tepecikspor maçından sonra silahlı saldırıya uğradıklarını iddia etti. Yapılan açıklamada arbede sonucu futbolcuların yaralandığı bildirildi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, ligin 10'uncu haftasında Tepecikspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Tepecikspor 1-0 kazanırken, Darıca cephesinden flaş bir açıklama geldi. Kulüp, maç sonunda silahlı saldırıya uğradıklarını duyurdu.

'3 FUTBOLCUYA SALDIRILDI' İDDİASI
Darıca Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada maç kadrosunda bulunmayan 3 futbolcunun mücadeleyi tribünden takip ettiği, maç sonunda soyunma odasına inmek isteyen oyunculara organize suç örgütü mensuplarının saldırdığı iddia edildi. Darıca Gençlerbirliği, futbolcularına silah çekildiğini ve çıkan arbede sonucu çoğu oyuncunun yaralandığını kaydetti. Ayrıca açıklamada, organize suç örgütü mensuplarının yaklaşık 100 kişi olduğu belirtildi.

İŞTE DARICA GENÇLERBİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

"Bugün oynanan Büyükçekmece Tepecikspor müsabakamız sonrasında ev sahibi kulübün içinde barındırdığı organize suç örgütünün kafilemize düzenlediği alçak, hain korkak ve aşağılık saldırıyla ilgili kamuoyu aydınlatma zorlunluluğu doğmuştur. Maç kadrosunda bulunmayan futbolcularımız Mehmet Emir Danış, Emre Nasuh, Mert Ilıman, Enes Aydın ve Eren Kazancı müsabakayı tribünde takip etmişlerdir. Müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isteyen oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır. Genç futbolculara silah ile saldırmak kimin haddinedir? Bu şahıslar tribüne silah ile nasıl girmişlerdir?

Bu mafyatik yapının çocuklarımıza düzenlediği alçak silahlı saldırı sonucunda başkanlarımız başta olmak üzere tüm takım mensuplarımız futbolcularımızı kurtarmak için yardım etmiş, yaşanan arbede sonucunda çoğu futbolcumuz yaralanmıştır. Buradan bir kez daha soruyoruz, tribüne silah nasıl sokuldu? Alkol ve uyuşturucu maddeler ile stadyumun yakınında müsabakayı takip eden organize suç örgütü mensupları müsabaka sonunda saldırmak üzere soyunma odası girişine nasıl girdiler? Tribün kulütüründe, spor kültüründe veya genel ahlak kuralları içerisinde yüz kişinin organize biçimde yirmi kişiye saldırması kabul gören bir durum mudur? Hiç kimseyi arkasında bırakmayarak hain saldırıya göğüs geren başkanlarımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve tüm personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatlarındaki en büyük başarısı 18 yaşında çocuklara silah çekmek olan organize suç örgütü mensuplarını lanetliyoruz. Tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, takdir Türk spor kamuoyunundur.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de skandal bitmiyor! İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu
CHP'li Eren Erdem'den Özgür Özel'e: Namus sözü verdiniz çark ettiniz
SON DAKİKA | Hamas'tan 5 günlük ateşkes talebi: 70 rehineyi bırakacağız
Son dakika: Zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Remzi Avcı etkisiz hale getirildi
"Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ellerini taşın altına koydular"
Çarşı, ultrAslan ve Genç Fenerbahçeliler nerede?
İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”
İyi Parti’de istifalar ve iddialar
ARKADAŞINA GÖNDER
Darıca Gençlerbirliği'nden silahlı saldırı iddiası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA