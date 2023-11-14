Darıca Gençlerbirliği’nden silahlı saldırı iddiası!

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, ligin 10'uncu haftasında Tepecikspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Tepecikspor 1-0 kazanırken, Darıca cephesinden flaş bir açıklama geldi. Kulüp, maç sonunda silahlı saldırıya uğradıklarını duyurdu.

'3 FUTBOLCUYA SALDIRILDI' İDDİASI

Darıca Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada maç kadrosunda bulunmayan 3 futbolcunun mücadeleyi tribünden takip ettiği, maç sonunda soyunma odasına inmek isteyen oyunculara organize suç örgütü mensuplarının saldırdığı iddia edildi. Darıca Gençlerbirliği, futbolcularına silah çekildiğini ve çıkan arbede sonucu çoğu oyuncunun yaralandığını kaydetti. Ayrıca açıklamada, organize suç örgütü mensuplarının yaklaşık 100 kişi olduğu belirtildi.

İŞTE DARICA GENÇLERBİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

"Bugün oynanan Büyükçekmece Tepecikspor müsabakamız sonrasında ev sahibi kulübün içinde barındırdığı organize suç örgütünün kafilemize düzenlediği alçak, hain korkak ve aşağılık saldırıyla ilgili kamuoyu aydınlatma zorlunluluğu doğmuştur. Maç kadrosunda bulunmayan futbolcularımız Mehmet Emir Danış, Emre Nasuh, Mert Ilıman, Enes Aydın ve Eren Kazancı müsabakayı tribünde takip etmişlerdir. Müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isteyen oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır. Genç futbolculara silah ile saldırmak kimin haddinedir? Bu şahıslar tribüne silah ile nasıl girmişlerdir?

Bu mafyatik yapının çocuklarımıza düzenlediği alçak silahlı saldırı sonucunda başkanlarımız başta olmak üzere tüm takım mensuplarımız futbolcularımızı kurtarmak için yardım etmiş, yaşanan arbede sonucunda çoğu futbolcumuz yaralanmıştır. Buradan bir kez daha soruyoruz, tribüne silah nasıl sokuldu? Alkol ve uyuşturucu maddeler ile stadyumun yakınında müsabakayı takip eden organize suç örgütü mensupları müsabaka sonunda saldırmak üzere soyunma odası girişine nasıl girdiler? Tribün kulütüründe, spor kültüründe veya genel ahlak kuralları içerisinde yüz kişinin organize biçimde yirmi kişiye saldırması kabul gören bir durum mudur? Hiç kimseyi arkasında bırakmayarak hain saldırıya göğüs geren başkanlarımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve tüm personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatlarındaki en büyük başarısı 18 yaşında çocuklara silah çekmek olan organize suç örgütü mensuplarını lanetliyoruz. Tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, takdir Türk spor kamuoyunundur.