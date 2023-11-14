SON DAKİKA HABERİ: TFF yeni hakemler arıyor!

Türk futbolunun kanayan yarası olan hakem tartışmaları bir türlü bitmek bilmiyor. Federasyonlar değişiyor, MHK'ler değişiyor ancak hakemlerin performanslarının yetersizliğinden şikayetçi olan kulüplerin eleştiri yağmuru devam ediyor. Bu konuda harekete geçen Futbol Federasyonu, yeni isimleri havuza kazandırmak için önemli bir girişim başlattı.

TFF Hakem Akademisi, Türkiye genelinde aday hakem kurslarının açılacağını duyurdu. Başvuru süreciyle ilgili bilgilendirmede bulunan TFF, şu açıklamayı yaptı:

"Hakemlik kariyerine başlamak isteyen herkesi başvuru formunu doldurmaya davet ediyoruz. Kurslarımız, "Online İçerik Paylaşımı", "İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı" ve "Atletik Performans Testi" olmak üzere 3 aşamadan oluşacak. Başarılı olan adaylar, aday hakem olarak hakemlik kariyerine başlayacak. Aday hakemlik başvurusu için gerekli belgeler a) Geçerli Sağlık Raporu. b) Güncel Arşivli Adli Sicil Kaydı. c) Geçerli Kimlik Belgeleri."