Buksa, dünyayı dolaştı Türkiye’de coştu!

Antalyaspor'un Ankaragücü'nü 4-0 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynayan Adam Buksa, 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik performansıyla kırmızı-beyazlı ekibin en skorer ismi olmayı başardı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Polonyalı yıldız, dikkat çekici bir kariyere sahip. Çocukluk ve gençlik dönemleri Krakow'da geçen 27 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Polonya'dan Amerika'ya transfer oldu. New England'daki başarılıiki sezonun ardından 6 milyonEuro'ya Fransa'nın Lenstakımına geçti. Sakatlık nedeniyle etkili olamayan deneyimli golcü, bu sezon katıldığı Antalyaspor'da patlama yaptı.