Pro-lisans almadan hocalık yapılmaz!

"Top oynarken hemen kenara geçmek olmaz. Pro-Lisans diye bir şey var. O zaman onu niye veriyorsunuz. Emek verenler ne olacak?"YILDIZ olacaksaİcardi ve Dzekogibi olsa keşke.Takımlarına nasılkatkı verdiklerinigörüyoruz.. Gollerini atıyor,asistini yapıyor. Tam birlider.Menajervasıtası, arkadaşolduklarıiçin telefonlakaliteli isimleriikna edebiliyorlar.YUNUS Akgün (LeicesterCity) de geldi. İnşallah devameder. Bizim kaliteli futbolcularımızvar.ÇOK beğendiğim isimler var.Takımda görmek istediklerim de varama alması biraz zor.ESKİ futbolcularımla her zamanbağlantım var. Salih de onlardan biri.O noktada iş bitiyor. Salih deBeşiktaş'ta kalmak istiyor.Salih,Beşiktaş'ta uzun yıllar kalacaktır.GENÇ hocalar iyi çalıştıklarınıgösteriyorlar.İyi teknikdirektör olacaksan ekibinide iyi yapacaksın.ONLARI kastetmedim amaşunu da söylemek gerekKurallar ikigünde değiştiriliyor,yabancılara lisansveriliyor. Özel kişilereveriliyor.Kriterlerden geçilmesilazım. A lisansı ya da başkasınınlisansı ile hocalıkyapılıyor. Ben 5 sene yardımcılıkyaptım.Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'nın antrenörlük lisansıdır. Lisans, mevcut en yüksek antrenörlük sertifikasyonudur ve sırasıyla UEFA'nın 'B' ve 'A' lisanslarının elde edilmesi sonucunda kazanılır.Hakemler yüzünden ikimaçta puan kaybettik.Burada VAR yok, eski sistemledevam ediliyor.Ofsayttanyediğim golle maçı kaybettim.Bir metreofsaytı görmedi.VAR olsa iptalolurdu.CARDIFF 3 yıl önce gelmişti.Alanyaspor'un başında olduğum sezon sonundaaralarında İtalya'nın da olduğu birkaç teklifalmıştım.Orada 4 sene oynamıştım. Hedefde şampiyonluktu ve Fenerbahçe'yi seçmiştim.3 yıl sonra Cardiff'ten yeni bir teklif gelincekabul ettim. Şu an için her şey iyi gidiyor.CHAMPIONSHIP'TE tüm takımlar birbirineçok yakın. O yüzden burası daha zor.Türkiye'de büyükler dışında bir-iki takımvar zorlayan ama genele baktığımızda alt ligolsa da Championship biraz daha üstün.F.BAHÇE ile G.Saray çok iddialı.İkisi de iyi takımlar kurdu.Onun dakarşılığını alıyor. Daha ligin çokbaşı. Bir şey söylemek için erkenolduğunu düşünüyorum amaböyle devam ederse Fenerbahçeve Galatasaray'ın arasında oynanacakderbiler sonucu belirler.Elimde öyle bir kadro yoktu ama…KONUŞACAK çok şey var ama geçmiş geçmişte kaldı.Önümüze bakmamız gerek. Daha farklı düşünceler ve isteklervardı ancak gerçekleşmedi.Doğru iş yapıldığını düşünüyorum.F.BAHÇE'YI kimse kalbimizden sökemez.Formasını giydim, teknik direktörlüğünü yaptım.Maalesef 30. haftada ayrıldık.Ama o dönemki yönetim(Ali Koç yönetimi) o şekilde olmasına karar verdi.Eşim ve çocuklarımı.Okulları devam ettiği içinonları getiremedim.Burada Türkyemekleriniaramıyorum.Çünkü çokfazla Türkrestoranıvar.Hatay, Antepsofraları var.Orada gayet güzelyemekler.İnternet üzerinden takip ediyorumher şeyi. İzlediğimdiziler var.Burada öyle bir sorun yok.. Onun için de bizim kendi hocalarımızadaha fazla güvenmemiz gerektiğinidüşünüyorum. İlla ki çok iyi yabancıteknik direktörler var ama her zaman yerlihocalarımıza güvenilmesi gerekiyor. Dil bilmekçok önemli.İngiltere'de genellikle tercüman kullanılmıyor.Okul dönemlerinde İngilizcemi geliştirdiğimiçin zorlanmıyorum. Yavaş yavaş dabaşka dilleri öğrenmeye çalışıyorum.Çok gurur duydum. Bizim ülkemizdebu çok fazla dillendirilmiyor.Burada iyi işler yapacağız ki kendi hocalarımızaörnek olalım,Bunlar benim için önemli.Bu ligde 46 maç var. Onun dışında 4 maçüst üste kazanırken birden her şey kötüyegidebiliyor. Pozisyonlar değişebiliyor. Şu ançok erken.TARAFTAR baskısı fazla, hedefler çok yüksek olduğu için doğal olarak hocaya patlıyor. İlk giden kişi o oluyor. 4-5 futbolcu gönderilemeyeceğine göre tek kişiyi göndermek daha kolay. Ama iş hocada bitmiyor. Sorun orada. Bu bir ekip işi. Ekip iyi olmadığı zaman, sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu kaçınılmaz.BEN kulüp başkanımızla telefonda tanıştım. Gelmeden önce hiç el sıkışmışlığım yok. Kulüp başkanımız Mehmet Dalman gelebildiği kadar maçlara geliyor. Türkiye'de baskı farklı olduğu için başkanlar zaman zaman soyunma odasına inebiliyorlar. Benim öyle bir sıkıntım olmadı.AVRUPA Şampiyonası'na gidiyoruz diye seviniyoruz ama olması gereken o. Abartmaya gerek yok. Seviyemiz ve kalitemiz hep orası olmalı. İtalya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok yerinde oyuncularımız oynuyor. Bundan sonra her turnuvada olma sorumluluğumuz var. Takımımızı küçümsemeyelim. İyi bir sistem oturtup ilerlememiz gerek. Kuntz çok eleştirilse de takımı bir seviyeye getirdi. Yollar doğru zamanda ayrıldı. Evet zor bir karardı, ters de tepebilirdi ama bir karar verilmesi gerekirken doğru karar verildi. Kendimizi niye küçümsüyoruz.GELENEKLERİMİZİ bilen, milletini tanıyan teknik adam avantajdır. Yabancı hoca şu an her şey iyi giderken doğru ama bir iki sene sonra kötü gidince yine 'Yerli olması gerek' denecek. O zaman niye Kuntz'u aldınız, U21 teknik direktörünü niye getirdiniz. Zamanında getirmeseydiniz. İşler kötü gidince yerin dibine batırmamak gerek. Kuntz iyi işler yaptı. Futbolcularla anlaşamadı. Sonra eleştiriler başladı.A Takıma çıkaran bizdik.Farklı yere de geldi.Daha da iyi yerlere gelecek.Orada Türk bayrağını dalgalandıracak.Arda gençyaşta profesyonel oldu. RealMadrid'deki antrenmanlarıniçeriği çok önemli.