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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Pro-lisans almadan hocalık yapılmaz!

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Pro-lisans almadan hocalık yapılmaz!

"Dzeko 37 yaşında ama 'kalite kalitedir' dedirtiyor. Oynuyor, oynatıyor. Tam bir lider. İcardi de öyle. Onlar gelince kaliteli isimleri almak da kolaylaşıyor." "Ben İngiltere'de diğer Türk hocaları da temsil ediyorum. Neler yapabileceğimizi herkese kabul ettirelim ki başkalarına da kapılar açabilelim."

"Top oynarken hemen kenara geçmek olmaz. Pro-Lisans diye bir şey var. O zaman onu niye veriyorsunuz. Emek verenler ne olacak?"

Türkiye'de en çok tartıştığımız konulardan biri de yabancı futbolcu sayısı. Ama bu sezon yabancı yıldızların takımlarına büyük etkisi var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
YILDIZ olacaksa İcardi ve Dzeko gibi olsa keşke. Takımlarına nasıl katkı verdiklerini görüyoruz. Dzeko 37 yaşında da olsa 'kalite kalitedir' dedirtiyor. Hem oynuyor hem oynatıyor. Gollerini atıyor, asistini yapıyor. Tam bir lider. İcardi aynı şekilde. Tüm yabancılar onlar gibi olsa keşke. Böyle isimler geldiğinde başka kaliteli yabancıları getirmek de kolaylaşıyor. Menajer vasıtası, arkadaş oldukları için telefonla kaliteli isimleri ikna edebiliyorlar.




SALİH UÇAN'I TRANSFER EDECEK PARAMIZ YOK!

Hocam orada nüfus artıyor. Ozan Tufan Hull City'de, Altay Bayındır Manchester United'a geldi. Görüşme fırsatınız oluyor mu?
YUNUS Akgün (Leicester City) de geldi. İnşallah devam eder. Bizim kaliteli futbolcularımız var. Her gelen oyuncu yeni geleceklere kapı açacaktır.
Performansını beğendiğiniz ve yanımda olsa ne güzel olur dediğiniz isimler var mı? ÇOK beğendiğim isimler var. Takımda görmek istediklerim de var ama alması biraz zor.
Salih Uçan ismi son dönemde Cardiff ile çok yan yana yazılıyor. Birinci ağızdan cevabını alabilir miyiz?
ESKİ futbolcularımla her zaman bağlantım var. Salih de onlardan biri. Alanya'da başarılı işler yaptık birlikte. Salih'i alacak maddi gücümüz yok. O noktada iş bitiyor. Salih de Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Menajerler tarafından bu haberler olabilir. Salih, Beşiktaş'ta uzun yıllar kalacaktır.

BURAK YILMAZ İÇİN ÇOK ERKENDİ

Teknik adam camiasında genç jenerasyonun hakimiyeti var. Kimler gelecekte iyi işler yapar?
GENÇ hocalar iyi çalıştıklarını gösteriyorlar. Futbolu bırakıp hemen sahaya çıkanların doğru olmadığını düşünüyorum. Bir yardımcılık döneminden geçmesi gerekiyor. İyi teknik direktör olacaksan ekibini de iyi yapacaksın.
Sahadan hemen kenara gelenler deyince benim aklıma sizin yerinize Fenerbahçe'de göreve gelen Emre Belözoğlu geliyor. Nuri Şahin aynı şekilde. Burak Yılmaz bunun son örneği. Yaptıkları yanlış mıydı?
ONLARI kastetmedim ama şunu da söylemek gerek Nuri Şahin iyi bir ekip yaptı. Prolisans diye bir şey var. O zaman onu niye veriyorsunuz. Herkes futbolculuktan hocalığa geçsin. Emek verenler ne olacak. Kurallar iki günde değiştiriliyor, yabancılara lisans veriliyor. Özel kişilere veriliyor. O zaman çalışıp, emek vermenin ne anlamı var. Kriterlerden geçilmesi lazım. A lisansı ya da başkasının lisansı ile hocalık yapılıyor. Ben 5 sene yardımcılık yaptım. 2012'de bıraktım futbolu, 5 yıl sonra teknik direktör oldum. Çok erken olduğunda hatalar da fazla olabiliyor. Burak Yılmaz iyi bir hoca olabilir ama çok erken. Bu iş o kadar da kolay değil.




PRO-LİSANS NEDİR?

Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'nın antrenörlük lisansıdır. Lisans, mevcut en yüksek antrenörlük sertifikasyonudur ve sırasıyla UEFA'nın 'B' ve 'A' lisanslarının elde edilmesi sonucunda kazanılır.

BURAYA VAR'IN GELMESİ ŞART

İngiltere'de hakemler bizdeki gibi tartışılıyor mu?
Hakemler yüzünden iki maçta puan kaybettik. Burada VAR yok, eski sistemle devam ediliyor. VAR'ın gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve her fırsatta dile getiriyorum. Ofsayttan yediğim golle maçı kaybettim. Bir metre ofsaytı görmedi. VAR olsa iptal olurdu.



F.BAHÇE İLK KEZ DOĞRU BİR KADRO KURDU

Hocam İngiltere macerası nasıl başladı. Cardiff kapısı nasıl açıldı? Nasıl gidiyor?
CARDIFF 3 yıl önce gelmişti. Alanyaspor'un başında olduğum sezon sonunda aralarında İtalya'nın da olduğu birkaç teklif almıştım. Türkiye'den Fenerbahçe'nin teklifi ağır bastı. Orada 4 sene oynamıştım. Hedef de şampiyonluktu ve Fenerbahçe'yi seçmiştim. 3 yıl sonra Cardiff'ten yeni bir teklif gelince kabul ettim. Şu an için her şey iyi gidiyor.
İngiltere Birinci Ligi mi (Championship), Süper Lig mi hangisi daha zorlu?
CHAMPIONSHIP'TE tüm takımlar birbirine çok yakın. O yüzden burası daha zor. Türkiye'de büyükler dışında bir-iki takım var zorlayan ama genele baktığımızda alt lig olsa da Championship biraz daha üstün.
Oradan bakınca Süper Lig nasıl görünüyor. Şampiyonluk yarışında kimi daha şanslı görüyorsunuz?
F.BAHÇE ile G.Saray çok iddialı. İkisi de iyi takımlar kurdu. Fenerbahçe bence yerli bir teknik direktöre ilk kez istenilen ve doğru transferleri yaptı. Onun da karşılığını alıyor. Daha ligin çok başı. Bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum ama böyle devam ederse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasında oynanacak derbiler sonucu belirler.
Fenerbahçe'de elinizde böyle bir kadro olsa ne yapardınız?
Elimde öyle bir kadro yoktu ama…


Ligde 9. sırada bulunan Cardiff City'nin piyasa değeri 51 milyon Euro


KOÇ GÖNDERMESEYDİ ŞAMPİYON OLURDUK

Kariyerinize bakınca en yüksek puan ortalaması ile oynadığınız takım Fenerbahçe (2.00) ama yine de bir ayrılık yaşandı. O süreçte neler oldu. Neden ayrıldınız?
KONUŞACAK çok şey var ama geçmiş geçmişte kaldı. Önümüze bakmamız gerek. Daha farklı düşünceler ve istekler vardı ancak gerçekleşmedi. Transferleri istediğimiz gibi yapamadık. En azından bu sene yerli bir hocaya istediği oyuncular alındı. Doğru iş yapıldığını düşünüyorum.
Sizinkine yarım kalmış bir hikâye diyebilir miyiz? Bir gün Fenerbahçe'ye dönüş olur mu?
F.BAHÇE'YI kimse kalbimizden sökemez. Formasını giydim, teknik direktörlüğünü yaptım. Maalesef 30. haftada ayrıldık. İsteğim, birlikteliğimiz sezon sonuna kadar sürdürüp, o zaman bırakmaktı. Çünkü en yakın rakibimizle arada 4-5 puan vardı. Şampiyon olabilirdik. Ama o dönemki yönetim (Ali Koç yönetimi) o şekilde olmasına karar verdi.

KURULUŞ OSMAN'I KAÇIRMAM

Gurbette en çok neyi özlediniz?
Eşim ve çocuklarımı. Okulları devam ettiği için onları getiremedim.
Mutfağı ile başlı başına bir kültür olan Gaziantep'te çalıştınız. Oradan sonra İngiltere mutfağı ile aranız nasıl?
Burada Türk yemeklerini aramıyorum. Çünkü çok fazla Türk restoranı var. Hatay, Antep sofraları var. Orada gayet güzel yemekler.
Türkiye gündemini takip edebiliyor musunuz? Televizyon, diziler?
İnternet üzerinden takip ediyorum her şeyi. İzlediğim diziler var. Kuruluş Osman'ı kaçırmam. Hatta Diriliş Ertuğrul'dan beri izliyorum. Bir sonraki bölümü heyecanla beklerim.

BİZİ ALT KATEGORİ GÖRÜYORLAR

Biz hep yerli mi olsun yabancı mı olsunu tartışırken başka bir ülkede yabancı hoca olmak nasıl bir duygu?
Burada öyle bir sorun yok. Buranın zorluğu bizim hocalarımızı biraz alt kategoride görmeleri. Onun için de bizim kendi hocalarımıza daha fazla güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlla ki çok iyi yabancı teknik direktörler var ama her zaman yerli hocalarımıza güvenilmesi gerekiyor. Dil bilmek çok önemli. Dünyanın neresine gidecekseniz en azından İngilizce bilmelisiniz. İngiltere'de genellikle tercüman kullanılmıyor. Okul dönemlerinde İngilizcemi geliştirdiğim için zorlanmıyorum. Yavaş yavaş da başka dilleri öğrenmeye çalışıyorum.
Hull City'yi çalıştıran Liam Rosenior, Ipswich Town'dan Kieran McKenna ve Sunderland'dan Tony Mowbray ile birlikte eylül ayının teknik direktörü adayları arasında kendinize yer buldunuz, ne hissettiniz?
Çok gurur duydum. Bizim ülkemizde bu çok fazla dillendirilmiyor. Burada bir Türk hoca olarak diğer Türk hocaları da temsil ediyorum. Fatih hocadan sonra 5 büyük ligden birine gelmiş bir isimim. Burada iyi işler yapacağız ki kendi hocalarımıza örnek olalım, Türk hocaların iyi işler yaptığını herkese kabul ettirelim ve başka kapılar açalım. Bunlar benim için önemli.
Bir yanda Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bir yanda Erol Bulut'un Cardiff'i… Hanginizin bir üst lige çıkma şansı daha yüksek?
Bu ligde 46 maç var. Onun dışında 4 maç üst üste kazanırken birden her şey kötüye gidebiliyor. Pozisyonlar değişebiliyor. Şu an çok erken. Henüz 16 haftayı geride bıraktık. İnşallah birlikte hedefe ulaşırız

KOLAYI HOCA GÖNDERMEK

Süper Lig'de müthiş bir hoca sirkülasyonu yaşanıyor. Bu kadar çok değişim olmasını neye bağlıyorsunuz?
TARAFTAR baskısı fazla, hedefler çok yüksek olduğu için doğal olarak hocaya patlıyor. İlk giden kişi o oluyor. 4-5 futbolcu gönderilemeyeceğine göre tek kişiyi göndermek daha kolay. Ama iş hocada bitmiyor. Sorun orada. Bu bir ekip işi. Ekip iyi olmadığı zaman, sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu kaçınılmaz.
Bu ekibe başkan da dahil mi? Başkan-teknik adam ilişkisi İngiltere'de nasıl?
BEN kulüp başkanımızla telefonda tanıştım. Gelmeden önce hiç el sıkışmışlığım yok. Kulüp başkanımız Mehmet Dalman gelebildiği kadar maçlara geliyor. Türkiye'de baskı farklı olduğu için başkanlar zaman zaman soyunma odasına inebiliyorlar. Benim öyle bir sıkıntım olmadı.

YERİMİZ ZATEN ORASI

Türkiye adına güzel gelişmeler yaşıyoruz. EURO 2024'teyiz. EURO 2032'nin ev sahibiyiz. Türkiye turnuvada neler yapar?
AVRUPA Şampiyonası'na gidiyoruz diye seviniyoruz ama olması gereken o. Abartmaya gerek yok. Seviyemiz ve kalitemiz hep orası olmalı. İtalya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok yerinde oyuncularımız oynuyor. Bundan sonra her turnuvada olma sorumluluğumuz var. Takımımızı küçümsemeyelim. İyi bir sistem oturtup ilerlememiz gerek. Kuntz çok eleştirilse de takımı bir seviyeye getirdi. Yollar doğru zamanda ayrıldı. Evet zor bir karardı, ters de tepebilirdi ama bir karar verilmesi gerekirken doğru karar verildi. Kendimizi niye küçümsüyoruz.
Milli Takım'ın hocası Türk mü olmalıdır?
GELENEKLERİMİZİ bilen, milletini tanıyan teknik adam avantajdır. Yabancı hoca şu an her şey iyi giderken doğru ama bir iki sene sonra kötü gidince yine 'Yerli olması gerek' denecek. O zaman niye Kuntz'u aldınız, U21 teknik direktörünü niye getirdiniz. Zamanında getirmeseydiniz. İşler kötü gidince yerin dibine batırmamak gerek. Kuntz iyi işler yaptı. Futbolcularla anlaşamadı. Sonra eleştiriler başladı.




STRES SAKATLIĞI TETİKLER

Arda Güler ilk sizin elinize mi geldi yanlış mı hatırlıyorum? Bugün Real Madrid'de dünya yıldızlarıyla forma giyiyor. Neler hissediyorsunuz? Onu nerelerde görüyorsunuz?
A Takıma çıkaran bizdik. 15 yaşındaydı. Birkaç antrenmana katıldı. Kalitesi o zaman belliydi. Farklı yere de geldi. Daha da iyi yerlere gelecek. Orada Türk bayrağını dalgalandıracak. Arda genç yaşta profesyonel oldu. Real Madrid'deki antrenmanların içeriği çok önemli. Fazla yüklenirseniz, sıkıntı olabilir. Sorumluluk çok olduğunda stres ve gerilim yapar. O da sakatlığı tetikleyebilir.

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Pro-lisans almadan hocalık yapılmaz!
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