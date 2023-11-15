Pro-lisans almadan hocalık yapılmaz!

"Dzeko 37 yaşında ama 'kalite kalitedir' dedirtiyor. Oynuyor, oynatıyor. Tam bir lider. İcardi de öyle. Onlar gelince kaliteli isimleri almak da kolaylaşıyor." "Ben İngiltere'de diğer Türk hocaları da temsil ediyorum. Neler yapabileceğimizi herkese kabul ettirelim ki başkalarına da kapılar açabilelim."
"Top oynarken hemen kenara geçmek olmaz. Pro-Lisans diye bir şey var. O zaman onu niye veriyorsunuz. Emek verenler ne olacak?"
Türkiye'deen çok tartıştığımızkonulardan biride yabancı futbolcusayısı.Ama bu sezonyabancı yıldızlarıntakımlarınabüyük etkisivar. Siz bu konudane düşünüyorsunuz?
YILDIZ olacaksaİcardi ve Dzekogibi olsa keşke.Takımlarına nasılkatkı verdiklerinigörüyoruz.Dzeko 37 yaşındada olsa 'kalitekalitedir' dedirtiyor. Hem oynuyorhem oynatıyor. Gollerini atıyor,asistini yapıyor. Tam birlider. İcardi aynı şekilde. Tümyabancılaronlar gibiolsa keşke.Böyle isimlergeldiğindebaşka kaliteliyabancılarıgetirmekde kolaylaşıyor.Menajervasıtası, arkadaşolduklarıiçin telefonlakaliteli isimleriikna edebiliyorlar.
SALİH UÇAN'I TRANSFER EDECEK PARAMIZ YOK!
Hocam orada nüfusartıyor. Ozan TufanHull City'de, Altay BayındırManchester United'a geldi.Görüşme fırsatınız oluyormu?
YUNUS Akgün (LeicesterCity) de geldi. İnşallah devameder. Bizim kaliteli futbolcularımızvar. Her gelen oyuncu yenigeleceklere kapı açacaktır. Performansını beğendiğinizve yanımda olsa ne güzel olur dediğinizisimler var mı?ÇOK beğendiğim isimler var.Takımda görmek istediklerim de varama alması biraz zor. Salih Uçan ismi son dönemdeCardiff ile çok yan yana yazılıyor. Birinciağızdan cevabını alabilir miyiz?
ESKİ futbolcularımla her zamanbağlantım var. Salih de onlardan biri.Alanya'da başarılı işler yaptık birlikte.Salih'i alacak maddi gücümüzyok. O noktada iş bitiyor. Salih deBeşiktaş'ta kalmak istiyor. Menajerlertarafından bu haberler olabilir. Salih,Beşiktaş'ta uzun yıllar kalacaktır.
BURAK YILMAZ İÇİN ÇOK ERKENDİ
Teknik adam camiasındagenç jenerasyonun hakimiyetivar. Kimler gelecekteiyi işler yapar?
GENÇ hocalar iyi çalıştıklarınıgösteriyorlar. Futbolu bırakıphemen sahaya çıkanlarındoğru olmadığını düşünüyorum.Bir yardımcılık dönemindengeçmesi gerekiyor. İyi teknikdirektör olacaksan ekibinide iyi yapacaksın. Sahadan hemen kenaragelenler deyince benim aklımasizin yerinize Fenerbahçe'de görevegelen Emre Belözoğlu geliyor.Nuri Şahin aynı şekilde.Burak Yılmaz bunun son örneği.Yaptıkları yanlış mıydı?
ONLARI kastetmedim amaşunu da söylemek gerek NuriŞahin iyi bir ekip yaptı. Prolisansdiye bir şey var. Ozaman onu niye veriyorsunuz.Herkes futbolculuktanhocalığa geçsin.Emek verenler neolacak. Kurallar ikigünde değiştiriliyor,yabancılara lisansveriliyor. Özel kişilereveriliyor. O zamançalışıp, emek vermeninne anlamı var.Kriterlerden geçilmesilazım. A lisansı ya da başkasınınlisansı ile hocalıkyapılıyor. Ben 5 sene yardımcılıkyaptım. 2012'debıraktım futbolu,5 yıl sonra teknikdirektör oldum.Çok erken olduğundahatalar dafazla olabiliyor.Burak Yılmaz iyibir hoca olabilirama çok erken.Bu iş o kadarda kolay değil.
PRO-LİSANS NEDİR?
Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'nın antrenörlük lisansıdır. Lisans, mevcut en yüksek antrenörlük sertifikasyonudur ve sırasıyla UEFA'nın 'B' ve 'A' lisanslarının elde edilmesi sonucunda kazanılır.
BURAYA VAR'IN GELMESİ ŞART
İngiltere'dehakemler bizdeki gibitartışılıyor mu?
Hakemler yüzünden ikimaçta puan kaybettik.Burada VAR yok, eski sistemledevam ediliyor. VAR'ıngelmesi gerektiğini düşünüyorumve her fırsatta dilegetiriyorum. Ofsayttanyediğim golle maçı kaybettim.Bir metreofsaytı görmedi.VAR olsa iptalolurdu.
F.BAHÇE İLK KEZ DOĞRU BİR KADRO KURDU
Hocam İngiltere macerası nasıl başladı.Cardiff kapısı nasıl açıldı? Nasıl gidiyor?
CARDIFF 3 yıl önce gelmişti.Alanyaspor'un başında olduğum sezon sonundaaralarında İtalya'nın da olduğu birkaç teklifalmıştım. Türkiye'den Fenerbahçe'nin teklifiağır bastı. Orada 4 sene oynamıştım. Hedefde şampiyonluktu ve Fenerbahçe'yi seçmiştim.3 yıl sonra Cardiff'ten yeni bir teklif gelincekabul ettim. Şu an için her şey iyi gidiyor. İngiltere Birinci Ligi mi (Championship),Süper Lig mi hangisi daha zorlu?
CHAMPIONSHIP'TE tüm takımlar birbirineçok yakın. O yüzden burası daha zor.Türkiye'de büyükler dışında bir-iki takımvar zorlayan ama genele baktığımızda alt ligolsa da Championship biraz daha üstün. Oradan bakınca Süper Lig nasılgörünüyor. Şampiyonluk yarışındakimi daha şanslı görüyorsunuz?
F.BAHÇE ile G.Saray çok iddialı.İkisi de iyi takımlar kurdu.Fenerbahçe bence yerli bir teknikdirektöre ilk kez istenilen vedoğru transferleri yaptı. Onun dakarşılığını alıyor. Daha ligin çokbaşı. Bir şey söylemek için erkenolduğunu düşünüyorum amaböyle devam ederse Fenerbahçeve Galatasaray'ın arasında oynanacakderbiler sonucu belirler. Fenerbahçe'de elinizde böyle birkadro olsa ne yapardınız?
Elimde öyle bir kadro yoktu ama…
Ligde 9. sırada bulunan Cardiff City'nin piyasa değeri 51 milyon Euro
KOÇ GÖNDERMESEYDİ ŞAMPİYON OLURDUK
Kariyerinize bakınca en yüksek puan ortalaması ile oynadığınıztakım Fenerbahçe (2.00) ama yine de bir ayrılıkyaşandı. O süreçte neler oldu. Neden ayrıldınız?
KONUŞACAK çok şey var ama geçmiş geçmişte kaldı.Önümüze bakmamız gerek. Daha farklı düşünceler ve isteklervardı ancak gerçekleşmedi. Transferleri istediğimiz gibiyapamadık. En azından bu sene yerli bir hocaya istediğioyuncular alındı. Doğru iş yapıldığını düşünüyorum. Sizinkine yarım kalmış bir hikâye diyebilir miyiz?Bir gün Fenerbahçe'ye dönüş olur mu?
F.BAHÇE'YI kimse kalbimizden sökemez.Formasını giydim, teknik direktörlüğünü yaptım.Maalesef 30. haftada ayrıldık. İsteğim, birlikteliğimizsezon sonuna kadar sürdürüp, o zaman bırakmaktı.Çünkü en yakın rakibimizle arada 4-5 puan vardı.Şampiyon olabilirdik. Ama o dönemki yönetim(Ali Koç yönetimi) o şekilde olmasına karar verdi.
KURULUŞ OSMAN'I KAÇIRMAM
Gurbetteen çok neyi özlediniz?
Eşim ve çocuklarımı.Okulları devam ettiği içinonları getiremedim. Mutfağı ile başlı başınabir kültür olan Gaziantep'teçalıştınız. Oradan sonraİngiltere mutfağı ilearanız nasıl?
Burada Türkyemekleriniaramıyorum.Çünkü çokfazla Türkrestoranıvar.Hatay, Antepsofraları var.Orada gayet güzelyemekler. Türkiye gündeminitakip edebiliyor musunuz?Televizyon, diziler?
İnternet üzerinden takip ediyorumher şeyi. İzlediğimdiziler var. KuruluşOsman'ı kaçırmam.Hatta DirilişErtuğrul'dan beriizliyorum. Birsonraki bölümüheyecanlabeklerim.
BİZİ ALT KATEGORİ GÖRÜYORLAR
Biz hep yerli mi olsun yabancımı olsunu tartışırken başka birülkede yabancı hoca olmak nasıl birduygu?
Burada öyle bir sorun yok. Buranın zorluğubizim hocalarımızı biraz alt kategoridegörmeleri. Onun için de bizim kendi hocalarımızadaha fazla güvenmemiz gerektiğinidüşünüyorum. İlla ki çok iyi yabancıteknik direktörler var ama her zaman yerlihocalarımıza güvenilmesi gerekiyor. Dil bilmekçok önemli. Dünyanın neresine gideceksenizen azından İngilizce bilmelisiniz.İngiltere'de genellikle tercüman kullanılmıyor.Okul dönemlerinde İngilizcemi geliştirdiğimiçin zorlanmıyorum. Yavaş yavaş dabaşka dilleri öğrenmeye çalışıyorum. Hull City'yi çalıştıran Liam Rosenior,Ipswich Town'dan Kieran McKenna veSunderland'dan Tony Mowbray ilebirlikte eylül ayının teknik direktörüadayları arasında kendinizeyer buldunuz, ne hissettiniz?
Çok gurur duydum. Bizim ülkemizdebu çok fazla dillendirilmiyor. Buradabir Türk hoca olarak diğer Türk hocalarıda temsil ediyorum. Fatih hocadan sonra5 büyük ligden birine gelmiş bir isimim.Burada iyi işler yapacağız ki kendi hocalarımızaörnek olalım, Türk hocaların iyi işleryaptığını herkese kabul ettirelim ve başkakapılar açalım. Bunlar benim için önemli. Bir yanda Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City,bir yanda Erol Bulut'un Cardiff'i… Hanginizinbir üst lige çıkma şansı daha yüksek?
Bu ligde 46 maç var. Onun dışında 4 maçüst üste kazanırken birden her şey kötüyegidebiliyor. Pozisyonlar değişebiliyor. Şu ançok erken. Henüz 16 haftayı geride bıraktık.İnşallah birlikte hedefe ulaşırız
KOLAYI HOCA GÖNDERMEK
Süper Lig'de müthiş bir hoca sirkülasyonu yaşanıyor. Bu kadar çok değişim olmasını neye bağlıyorsunuz?
TARAFTAR baskısı fazla, hedefler çok yüksek olduğu için doğal olarak hocaya patlıyor. İlk giden kişi o oluyor. 4-5 futbolcu gönderilemeyeceğine göre tek kişiyi göndermek daha kolay. Ama iş hocada bitmiyor. Sorun orada. Bu bir ekip işi. Ekip iyi olmadığı zaman, sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu kaçınılmaz. Bu ekibe başkan da dahil mi? Başkan-teknik adam ilişkisi İngiltere'de nasıl?
BEN kulüp başkanımızla telefonda tanıştım. Gelmeden önce hiç el sıkışmışlığım yok. Kulüp başkanımız Mehmet Dalman gelebildiği kadar maçlara geliyor. Türkiye'de baskı farklı olduğu için başkanlar zaman zaman soyunma odasına inebiliyorlar. Benim öyle bir sıkıntım olmadı.
YERİMİZ ZATEN ORASI
Türkiye adına güzel gelişmeler yaşıyoruz. EURO 2024'teyiz. EURO 2032'nin ev sahibiyiz. Türkiye turnuvada neler yapar?
AVRUPA Şampiyonası'na gidiyoruz diye seviniyoruz ama olması gereken o. Abartmaya gerek yok. Seviyemiz ve kalitemiz hep orası olmalı. İtalya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok yerinde oyuncularımız oynuyor. Bundan sonra her turnuvada olma sorumluluğumuz var. Takımımızı küçümsemeyelim. İyi bir sistem oturtup ilerlememiz gerek. Kuntz çok eleştirilse de takımı bir seviyeye getirdi. Yollar doğru zamanda ayrıldı. Evet zor bir karardı, ters de tepebilirdi ama bir karar verilmesi gerekirken doğru karar verildi. Kendimizi niye küçümsüyoruz. Milli Takım'ın hocası Türk mü olmalıdır?
GELENEKLERİMİZİ bilen, milletini tanıyan teknik adam avantajdır. Yabancı hoca şu an her şey iyi giderken doğru ama bir iki sene sonra kötü gidince yine 'Yerli olması gerek' denecek. O zaman niye Kuntz'u aldınız, U21 teknik direktörünü niye getirdiniz. Zamanında getirmeseydiniz. İşler kötü gidince yerin dibine batırmamak gerek. Kuntz iyi işler yaptı. Futbolcularla anlaşamadı. Sonra eleştiriler başladı.
STRES SAKATLIĞI TETİKLER
Arda Güler ilk sizin elinizemi geldi yanlış mıhatırlıyorum? BugünReal Madrid'de dünyayıldızlarıyla forma giyiyor.Neler hissediyorsunuz? Onu nerelerdegörüyorsunuz?
A Takıma çıkaran bizdik.15 yaşındaydı. Birkaçantrenmana katıldı.Kalitesi o zaman belliydi.Farklı yere de geldi.Daha da iyi yerlere gelecek.Orada Türk bayrağını dalgalandıracak.Arda gençyaşta profesyonel oldu. RealMadrid'deki antrenmanlarıniçeriği çok önemli. Fazlayüklenirseniz, sıkıntı olabilir.Sorumluluk çokolduğunda stres ve gerilimyapar. O da sakatlığıtetikleyebilir.