Şili ekibinden Filistin mesajı

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama futbol dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak GüneyAmerika ülkesi Şili'deFilistinli göçmenlerin1920 yılında kurduğuClub Deportivo Palestino,İsrail'in Filistin işgalinetepki olarak Nublencedeplasmanında oynadığımaça Filistin bayrağı,kefiye ve Filistin'eait sembollerle çıktı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Bu arada Şili Hükümeti, yaşanan zulme karşı ilk tepki gösteren ülkelerden birisi olmuş, ardından Gazze'ye artan saldırılar nedeniyle İsrail'le ticari ilişkilerini dondurmuştu.