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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Şili ekibinden Filistin mesajı

Şili ekibinden Filistin mesajı
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama futbol dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Güney Amerika ülkesi Şili'de Filistinli göçmenlerin 1920 yılında kurduğu Club Deportivo Palestino, İsrail'in Filistin işgaline tepki olarak Nublence deplasmanında oynadığı maça Filistin bayrağı, kefiye ve Filistin'e ait sembollerle çıktı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Bu arada Şili Hükümeti, yaşanan zulme karşı ilk tepki gösteren ülkelerden birisi olmuş, ardından Gazze'ye artan saldırılar nedeniyle İsrail'le ticari ilişkilerini dondurmuştu.

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Şili ekibinden Filistin mesajı
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