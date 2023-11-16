Salih Özcan: Bu takımda kalite var

A Milli Takım'ın 25 yaşındaki orta sahası Salih Özcan, fiziksel ve mental açıdan durumlarının iyi olduğunu söyledi. Salih, "Almanya karşısında güzel bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Montella hocamız bize iyi geldi. Bu takımda kalite var. İnşallah son karşılaşmamız Galler'i de yener grubu lider olarak tamamlarız" dedi. EURO 2024'ün zor bir turnuva olacağını dile getiren yıldız futbolcu, "Kendimize güvenmemiz lazım. Almanya'da yaşayan Türkler için de güzel bir duygu olacak" ifadelerini kullandı.MİLLİ Takımımız, Almanya ile oynayacağı özel maç için bugün yola çıkacak. Ay yıldızlılar, 16.00'da özel uçakla Berlin'e giderek kampa girecek. Milli Takım son çalışmasını ise yarın yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesi basın toplantısı olacak.