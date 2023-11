Toplum ne istiyorsa hakem onu yapıyor

ANADOLU takımları hakemler karşısında tarihtehiçbir dönem geçen sene ezildiği kadar ezilmedi.Medyadaki yorumcu istiyor, stada 50 bin kişigeliyor, her pozisyonda hakeme baskı yapıyor.Oyuncu her pozisyonda hakemi aldatmayaçalışıyor. Teknik kadrolar her pozisyondahakemi baskı altına almaya çalışıyor. Toplumne istiyorsa hakemler de onu yapıyor.Hepimiz bu adaletsizliğiistiyoruz, hakemlere kızmayın yani.BIZIM ülkemizde hem insan kaynağı hemde ekonomik kaynak var. Bunu yapabilecekbir irade oluşturmamız lazım. Bunun içinbir yol biliyorum. Yıkıp yeniden yapmak.3 yılda bütünkulüpler borçlarını minimuma indirebilir,10 yıl içerisinde de dünyanın en güçlüfutbol ülkelerinden biri olabilir.AVUTMA taktiği oluyor. İnsanlar bilmediklerigöreve aday oluyorlar. Herkeskendini bu ülkede bir şeye layık görüyor.Bilgisizliğin en büyük göstergesiherkesin bildiğini söylemesidir. O yüzdenbu durumdayız.İnsanlar bilerek konuşmuyor. Alan ne olursa olsun insanları yetiştirmek için 5 şeye ihtiyaç var. 1-İnsana, 2- Bilgiye, 3-Zamana, 4-Paraya, 5-Altyapıya. Altyapıdan kastım tesis. Bizde bunlardan sadece insan var. Dördü yok. Nasıl yetiştireceğiz? Aakademiler açılacakmış... Hiçbir şekilde yapamazsınız. Bunlar sadece toplumu oyalamaktır. Hikaye anlatmakla insan yetiştirilemez. 40 yılın başı bir oyuncu yetiştiriyorsunuz. Topa değmeden annesi, babası sülalesi, menajeri geliyor. Mesela Real Madrid'e giden Arda Güler. Kontratını uzatırken nasıl uzatmış, ne vermiş Fenerbahçe topa değmemiş bir oyuncuya. O, bir oyuncuyu çıkarmak için 20 hoca, 100'lerce oyuncu, malzeme, seyahat giderleri gibi dünya kadar para harcıyorsunuz.BİGLİA ve Pirlo oldu. Türk hocalarane verebiliyorsak Pirlo'ya daonu teklif ettik. Pirlo bu hikâyeyeçok inandı ve geldi. Onun için deülkemiz için de çok iyi bir adımoldu.gelip haber yaptı.BİZ Biglia'yı getirdiğimizdeMilan'ın oyuncusuydu.ZatenTürkiye'dekilerin büyük çoğunluğuAvrupa'daki oyuncularıçok iyi bilmiyorlar.İtalya'da.TRANSFER için zaten çok zorlanıyoruz.Ekonomik gücümüzbonservis verip oyuncu almayahiç uygun değil. İtalya'da ortasınıf takımların bütçeleri bizimiçin daha uygun. Bir de oraylaçok iyi ilişkilerimiz kuruldu.Örneğin Verona'da veya Genoa'da1.5-2 milyon Euro kazanan biroyuncunun rakamının belli birkısmını biz karşılayarak getirebiliyoruz.Ondan dolayı İtalya'yayöneldik.O dabize çok ciddizaman kaybettiriyor.Aynı kadroyla1 yıl dahadevam etsekşampiyonluğaoynarız.1926'da kurulmuş bir kulübüz. Zaten bize tahsil edilecek yerler günün sonunda devletin olacak. Nasıl olur da Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan Fatih Karagümrük'e onun hatırına verilmez. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu hakkında 2 kere talimat verdi 'yapın diye'… Napayım çocuk gibi Cumhurbaşkanına şikâyet mi edeyim.Bu sene olmazsa son yılım zaten. TFF'nin koyduğu kriterlere göre 2024 Aralık ayında ligden atılmam gerekir.Defalarca söz verdi. Tam 6 defa İstanbul Belediyesi'ne gittim. Başkan Ekrem İmamoğlu ile 3 defa konuştum. Gösterdiği yerler için planlar, projeler yaptırdım. Tam bir şey olacakmış gibi oluyor, sonra telefonlar kesiliyor. Çıkmıyorlar telefona. Ben onlardan para istemiyorum, diyorum ki elinizde arazi var şu araziyi bize tahsis edin.Hayır hiç maçımıza gelmedi. Ben siyasi bir kişi değilim. Vatanımı, milletinin seven bütün partilere de eşit mesafede dururum. Konya'da belediye başkanı maça gider. Kayseri'de gider Ankara'da gider her yerde olur da İstanbul'da niye olmaz. Bir maça da çık gel yaaa. Başka bir şehdin takımı mağdur oldu diye İmanoğlu açıklama yapıyor, "Biz yardımcı olacağız" diye.. Ama bize aynı şey yok.Hem yıpratıcı, hem utandırıcı. En kötüsü ortalıkta ağlayan sadece benim. Bazen çıkıp rakip yöneticiler TV'lerde stadı olmayan tesisi olmayan takımlar var diyorlar. Sanırsın ki bunlara stadı babaları yapmış veya kendi öz sermayeleriyle yapmışlar.İstemek çok zor. Bir de mırın kırın etti mi? Ki edebilir çok normal. Zemin şöyle oldu, bakıma aldık falan. Bir de düşün benim yerime kendinizi koyun.Türkiye'de maalesefBizleronlara zevk versin diye oynuyormuşuz gibi birmuamele görüyoruz.Türkiye'deki bütçe farkı akla, sportmenliğeve Fair-Play'a aykırı.Dünya'nın her yerinde büyüktakımlar ve küçük takımlar var.İngiltere, Almanya Ligi'ndeŞampiyonlar Ligi'ni kazanmakiçin oynayan takımın bütçesi400 milyon Euro ise kümedüşen takımın bütçesi de200 milyon Euro. Bu kabuledilebilir ve rekabet edilebilirfark. Bizde bu fark30 katı.Türk takımları olarak, hakikati konuşmak gerekirse bizler iyi transferler yapamıyoruz. İyi transfer yapmanın en önemli koşulu bonservis ödeyebilmek. Biz 70-80 milyon Euro seviyesinde bonservis ödeyemiyoruz. Anadolu takımları için konuştuğumuzda 1.5-2 milyon Euro, 3 milyon Euro seviyesinde de ödeyemiyoruz. Bunu yapamadığımız için kontratı bitmiş veya ağır sakatlıklar yaşamış ya da düşüşe geçenleri almaya çalışıyoruz.Karagümrük başkanlığı öncesinde görev yaptığım kulüplerde de birinci sınıf hocayı bütçeleyebilecek durum yoktu. Ppotansiyeline inandığım hocaları tercih ettim. Hepsi de gittikleri yerlerde büyük işler yaptı. Kardeşimiz gibi gelip düşmanımız gibi ayrılıyor.Spor insanı olmasam çıktığımız gibidüşerdik. Biz bu oyunu biliyoruz. Sırrımız bu.Ben bu oyunun müzisyeniyim. Elimden piyanoyualsanız bile bir teneke bulur çalarım. Ama piyanosuolanlar bile ses çıkartamıyor bazen.Kesinlikle hayır. Bu şartlar altında Karagümrük'ün bırakınyarışmasını sahaya çıkması bile bir mucize. Stadım olmadığıiçin kombine, loca satamıyorum. İsim hakkı satamıyorum.Arabistan çılgınlığına dur derdim. Birfutbolcuya 100-200 milyon Euro paraverilemez bir sezonluğuna.Burası vergiveren bir işse, bu transferlerin yaptırılmamasılazım. Bizden gidenOyuncuylakulüp arasındaki sözleşmeye bak kulübükoruyan hiçbir şey yok. Oyuncularada maden işçisi muamelesi yapılıyor.