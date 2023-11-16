Toplum ne istiyorsa hakem onu yapıyor

"Oyuncu her pozisyonda hakemi aldatmaya çalışıyor. Teknik kadrolar her pozisyonda hakemi baskı altına alıyorlar. Toplum ne istiyorsa hakemler de onu yapıyor." "Bizim ülkemizde hem insan kaynağı hem de ekonomik kaynak var. Bunu yapabilecek bir irade oluşturmamız lazım. Bunun için bir yol biliyorum. Yıkıp yeniden yapmak."
"Bilgisizliğin en büyük göstergesi, herkesin bildiğini söylemesidir. O yüzden bu durumdayız."
Hakem eleştirileri, demeç savaşları bitmekbilmiyor. Böyle devam ederse ligin tansiyonunasıl düşecek?
ANADOLU takımları hakemler karşısında tarihtehiçbir dönem geçen sene ezildiği kadar ezilmedi.Vicdanları kanatmaya başladı. Amabiz bunu istiyoruz. Kimse şikayet etmesin.Medyadaki yorumcu istiyor, stada 50 bin kişigeliyor, her pozisyonda hakeme baskı yapıyor.Oyuncu her pozisyonda hakemi aldatmayaçalışıyor. Teknik kadrolar her pozisyondahakemi baskı altına almaya çalışıyor. Toplumne istiyorsa hakemler de onu yapıyor. Kimçok bağırırsa ve kim güçlüyse karşılık buluyor.Benim öyle maçlarım var ki rakip oyuncununannesi bile dayanamaz. O yönetse 30.dakikada sahadan çıkarır. Hepimiz bu adaletsizliğiistiyoruz, hakemlere kızmayın yani.
BORÇLAR MİNİMUMA İNER
Peki Türk futbolu nasıl kurtulur?
BIZIM ülkemizde hem insan kaynağı hemde ekonomik kaynak var. Bunu yapabilecekbir irade oluşturmamız lazım. Bunun içinbir yol biliyorum. Yıkıp yeniden yapmak.Çünkü gecekondu gibi yaptığımız sürecegecekonduya sahip oluyoruz. Yani Türkfutbolunun yıkılıp en az 2-3 yıl ara veripekonomik yapılanmasını, fiziki yapılanmasını,sosyal yapılanmasını, akil insanlarlagözden geçirmeli. 3 yılda bütünkulüpler borçlarını minimuma indirebilir,10 yıl içerisinde de dünyanın en güçlüfutbol ülkelerinden biri olabilir.
İNSANLAR BİLMEDİKLERİ GÖREVE ADAY OLUYOR
Niye irade koyamıyoruz?
AVUTMA taktiği oluyor. İnsanlar bilmediklerigöreve aday oluyorlar. Herkeskendini bu ülkede bir şeye layık görüyor.Bilgisizliğin en büyük göstergesiherkesin bildiğini söylemesidir. O yüzdenbu durumdayız. Kaldı ki bir insankonuyu bilmediği zaman ekip seçmeyide bilmez. Oradan akil bir fikir çıkarmı? Yok. Bizim şu anda yaptığımız tekşey toplumu avutma.
HİKÂYE ANLATMAKLA İNSAN YETİŞTİRİLMEZ
Her transfer döneminde 'neden altyapıdan futbolcu çıkartılamıyor tartışmasıyaşanıyor. Alt yapıdan futbolcuçıkarmak bu kadar kolay mı?
İnsanlar bilerek konuşmuyor. Alan ne olursa olsun insanları yetiştirmek için 5 şeye ihtiyaç var. 1-İnsana, 2- Bilgiye, 3-Zamana, 4-Paraya, 5-Altyapıya. Altyapıdan kastım tesis. Bizde bunlardan sadece insan var. Dördü yok. Nasıl yetiştireceğiz? Aakademiler açılacakmış... Hiçbir şekilde yapamazsınız. Bunlar sadece toplumu oyalamaktır. Hikaye anlatmakla insan yetiştirilemez. 40 yılın başı bir oyuncu yetiştiriyorsunuz. Topa değmeden annesi, babası sülalesi, menajeri geliyor. Mesela Real Madrid'e giden Arda Güler. Kontratını uzatırken nasıl uzatmış, ne vermiş Fenerbahçe topa değmemiş bir oyuncuya. O, bir oyuncuyu çıkarmak için 20 hoca, 100'lerce oyuncu, malzeme, seyahat giderleri gibi dünya kadar para harcıyorsunuz.
OTURMUŞ KADROM OLSA ŞAMPİYONLUĞA OYNARIM
Bu kişi 'Karagümrük'e nasılgeldi arkadaş' dediğiniz oldu mu?
BİGLİA ve Pirlo oldu. Türk hocalarane verebiliyorsak Pirlo'ya daonu teklif ettik. Pirlo bu hikâyeyeçok inandı ve geldi. Onun için deülkemiz için de çok iyi bir adımoldu. Geçen sezon sadece Pirloile 100 küsur ülkede 2 bin küsurhaber oldu. L'Equipe, Daily Mail,La Gazzette dello Sport ve dünyatelevizyonları gelip haber yaptı. Bir çok yıldız futbolculargelmesine rağmen transferlerinizçok da ses getirmedi. Anlaşılamadığınızıdüşünüyor musunuz?
BİZ Biglia'yı getirdiğimizdeMilan'ın oyuncusuydu. BugünBiglia gibi bir oyuncu, büyüktakımlara geldiğinde uçakhavadan takip ediliyor. ZatenTürkiye'dekilerin büyük çoğunluğuAvrupa'daki oyuncularıçok iyi bilmiyorlar. Sturaro'yualdık Juventus'ta 4 şampiyonlukyaşamış Milli Takım'daoynamış bir oyuncu. Lasagnaİtalya'nın en önemli santrforlarındanbir tanesi. Kalecimiz Matias,Türkiye'deki en iyi 2-3 kalecidenbiri. Stoperimiz, FredicoCeccerini, bugün büyük takımlarımızagelen çoğu stoperlerdençok daha önde ismi var İtalya'da.
Karagümrük hep İtalyanpazarından futbolcu transfer ediyor.Sebebi nedir?
TRANSFER için zaten çok zorlanıyoruz.Ekonomik gücümüzbonservis verip oyuncu almayahiç uygun değil. İtalya'da ortasınıf takımların bütçeleri bizimiçin daha uygun. Bir de oraylaçok iyi ilişkilerimiz kuruldu.Örneğin Verona'da veya Genoa'da1.5-2 milyon Euro kazanan biroyuncunun rakamının belli birkısmını biz karşılayarak getirebiliyoruz.Ondan dolayı İtalya'yayöneldik. İtalyan futbolcularİtalya'dan bir takıma gelirgibi geliyorlar. Tek dezavantajımkiralık olduğuiçin oturmuş birkadrom olmuyor.Her yıl kadroyudeğiştirmekzorunda kalıyorum.O dabize çok ciddizaman kaybettiriyor.Aynı kadroyla1 yıl dahadevam etsekşampiyonluğaoynarız.
İMAMOĞLU TELEFONLARA ÇIKMIYOR
Stat konusu, kanayan yaranız. Karagümrükstat sorununu nasıl çözer?
1926'da kurulmuş bir kulübüz. Zaten bize tahsil edilecek yerler günün sonunda devletin olacak. Nasıl olur da Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan Fatih Karagümrük'e onun hatırına verilmez. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu hakkında 2 kere talimat verdi 'yapın diye'… Napayım çocuk gibi Cumhurbaşkanına şikâyet mi edeyim. Federasyonun altyapı kriterleri var. Stat ve tesissorunu çözülmezse bu sene sizin son seneniz mi?
Bu sene olmazsa son yılım zaten. TFF'nin koyduğu kriterlere göre 2024 Aralık ayında ligden atılmam gerekir. İstanbul Belediyesi'nin desteği olmadı mı?
Defalarca söz verdi. Tam 6 defa İstanbul Belediyesi'ne gittim. Başkan Ekrem İmamoğlu ile 3 defa konuştum. Gösterdiği yerler için planlar, projeler yaptırdım. Tam bir şey olacakmış gibi oluyor, sonra telefonlar kesiliyor. Çıkmıyorlar telefona. Ben onlardan para istemiyorum, diyorum ki elinizde arazi var şu araziyi bize tahsis edin.
KONYA'DA KAYSERI'DE OLUYOR SEN DE ÇIK BİR MAÇIMIZA GEL!
İmamoğlu maçınıza gelip tribünden izledi mi?
Hayır hiç maçımıza gelmedi. Ben siyasi bir kişi değilim. Vatanımı, milletinin seven bütün partilere de eşit mesafede dururum. Konya'da belediye başkanı maça gider. Kayseri'de gider Ankara'da gider her yerde olur da İstanbul'da niye olmaz. Bir maça da çık gel yaaa. Başka bir şehdin takımı mağdur oldu diye İmanoğlu açıklama yapıyor, "Biz yardımcı olacağız" diye.. Ama bize aynı şey yok. Her sabah takımın nerede çalışacağını düşünmeksizi yormuyor mu?
Hem yıpratıcı, hem utandırıcı. En kötüsü ortalıkta ağlayan sadece benim. Bazen çıkıp rakip yöneticiler TV'lerde stadı olmayan tesisi olmayan takımlar var diyorlar. Sanırsın ki bunlara stadı babaları yapmış veya kendi öz sermayeleriyle yapmışlar. Rakiplerinizden stat isterken hangi duygularlao talepte bulunuyorsunuz?
İstemek çok zor. Bir de mırın kırın etti mi? Ki edebilir çok normal. Zemin şöyle oldu, bakıma aldık falan. Bir de düşün benim yerime kendinizi koyun. Futbolcular stadın ve tesislerin olmadığınöğrenince şaşırmıyorlar mı? Biz hiç yalan söylemiyoruz. Benim spor insanı olmam kendilerinden biri gibi gördükleri için 'helal olsun' diyorlar. TFF'ye Riva'yı bize açtıkları için teşekkür ederim.
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, GALATASARAY ZEVK ALSIN DİYE BİZ VARIZ!
Anadolu takımları mevcut ligin figüranları mı?
Türkiye'de maalesef 3 kulüp ve diğerleri var. Bizleronlara zevk versin diye oynuyormuşuz gibi birmuamele görüyoruz. G.Saray ve F.Bahçe büyük bütçelerlekadro kurdular. Nasıl baş ediyorsunuz?
Türkiye'deki bütçe farkı akla, sportmenliğeve Fair-Play'a aykırı.Dünya'nın her yerinde büyüktakımlar ve küçük takımlar var.İngiltere, Almanya Ligi'ndeŞampiyonlar Ligi'ni kazanmakiçin oynayan takımın bütçesi400 milyon Euro ise kümedüşen takımın bütçesi de200 milyon Euro. Bu kabuledilebilir ve rekabet edilebilirfark. Bizde bu fark30 katı. Rekabet diye birşeyin 'R'si bile yok şu an.Böyle bir ligde asla güçlü,iyi bir futbol olması mümkünde değil.
TÜRK TAKIMLARI İYİ TRANSFER YAPAMIYOR
Transfer yaparken zorlanıyor musunuz?
Türk takımları olarak, hakikati konuşmak gerekirse bizler iyi transferler yapamıyoruz. İyi transfer yapmanın en önemli koşulu bonservis ödeyebilmek. Biz 70-80 milyon Euro seviyesinde bonservis ödeyemiyoruz. Anadolu takımları için konuştuğumuzda 1.5-2 milyon Euro, 3 milyon Euro seviyesinde de ödeyemiyoruz. Bunu yapamadığımız için kontratı bitmiş veya ağır sakatlıklar yaşamış ya da düşüşe geçenleri almaya çalışıyoruz.
KARDEŞ GİBİ GELİYORLAR DÜŞMAN GİBİ GİDİYORLAR
Genelde tecrübesi olmayan hocalarlaçalıştınız. Nedeni nedir?
Karagümrük başkanlığı öncesinde görev yaptığım kulüplerde de birinci sınıf hocayı bütçeleyebilecek durum yoktu. Ppotansiyeline inandığım hocaları tercih ettim. Hepsi de gittikleri yerlerde büyük işler yaptı. Kardeşimiz gibi gelip düşmanımız gibi ayrılıyor.
PİYANO YOKSA TENEKE ÇALARIM
Asansör takım olmadığınızıkanıtladınız. İşin sırrı ne?
Spor insanı olmasam çıktığımız gibidüşerdik. Biz bu oyunu biliyoruz. Sırrımız bu.Ben bu oyunun müzisyeniyim. Elimden piyanoyualsanız bile bir teneke bulur çalarım. Ama piyanosuolanlar bile ses çıkartamıyor bazen. Ligde adil yarıştığınızı düşünüyor musunuz?
Kesinlikle hayır. Bu şartlar altında Karagümrük'ün bırakınyarışmasını sahaya çıkması bile bir mucize. Stadım olmadığıiçin kombine, loca satamıyorum. İsim hakkı satamıyorum.
OYUNCULARA MADEN İŞÇİSİ MUAMELESİ YAPILIYOR!
UEFA ya da FIFA Başkanı olsaydınızilk icraatınız ne olurdu?
Arabistan çılgınlığına dur derdim. Birfutbolcuya 100-200 milyon Euro paraverilemez bir sezonluğuna. Bu FIFAeli ile katledilen bir şey. Burası vergiveren bir işse, bu transferlerin yaptırılmamasılazım. Bizden giden Diagne,Arabistan 2. Ligi'nde 2 yıllık 11milyon Euro aldı. Diagne o parayıalırken ben elimizdeki Lasagna'yıne vererek tutabilirim. Oyuncuylakulüp arasındaki sözleşmeye bak kulübükoruyan hiçbir şey yok. Oyuncularada maden işçisi muamelesi yapılıyor.