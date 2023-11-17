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Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:23

Eritre Devleti, Dünya Kupası'na katılmayı yasakladı

Eritre Devleti, Dünya Kupası’na katılmayı yasakladı

Afrika'nın küçük bir ülkesi olan Eritre, futbolcuların firar etme endişesi nedeniyle Dünya Kupası elemelerine katılmayacağını FIFA'ya iletti. Eritre, 2019 Afrika Kupası'nda oynanan bir deplasman maçında futbolcuları firar ettiğinden bu yana maçlara çıkmıyor.

Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Eritre'de devlet, futbol takımının Dünya Kupası elemelerine gitmesine izin vermiyor. Eritre, 2019 Afrika Kupası'nda oynanan bir deplasman maçındayken futbolcuların firar etmesi sonrası o tarihten bu yana maçlara çıkmıyor.

2019'da Doğu ve Orta Afrika Kupası maçlarında 7 futbolcu Uganda'ya kaçtı. Aynı sene genç milli takımdan 4 futbolcu Zanzibar'a firar ederken, 2021'de seyahat etmesine izin verilen kadın milli takımında ise 5 futbolcu Uganda maçı öncesi kayıplara karıştı.

Eleme kuralarına dahil edilen Eritre'nin rakipleri Fas, Zambiya, Kongo, Tanzanya ve Nijer olmuştu. Devlet yetkilileri, bu ülkelerin oldukça cazip seçenekler barındırması gerekçesiyle milli takıma maç oynatmama kararını devam ettirdi.

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Eritre Devleti, Dünya Kupası'na katılmayı yasakladı
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