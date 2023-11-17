Katliama dev protesto

Soykırıma uğrayan Filistin halkına destek hareketi giderek büyüyor. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze saldırıları tüm dünyadan tepki görürken bu işgale futbolseverler de sessiz kalmadı. Ezeli rakipler G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftar grupları, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm için protesto gösterileri düzenleyecek. İstanbul kulüplerinin taraftarları yarınİsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelecek. Trabzonsporlu taraftar grupları ise yarınbaşlayacak yürüyüş ve ardından Kent Meydanı'nda yapılacak açıklama ile tepkisini gösterecek. Taraftar grupları şu bildiri ile herkesi yürüyüşe davet etti: "Bir aydır kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden orantısız saldırılarla giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek içinİsrail zulmüne tepkisini göstermek isteyen duyarlı herkesi bekliyoruz!''