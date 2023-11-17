Katliama dev protesto

3 büyük takımın taraftarları yarın 20.00’de İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde, Trabzonspor taraftarı ise kent meydanında vahşeti protesto edecek
Soykırıma uğrayan Filistin halkına destek hareketi giderek büyüyor. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze saldırıları tüm dünyadan tepki görürken bu işgale futbolseverler de sessiz kalmadı. Ezeli rakipler G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftar grupları, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm için protesto gösterileri düzenleyecek. İstanbul kulüplerinin taraftarları yarın 20.00'de İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelecek. Trabzonsporlu taraftar grupları ise yarın 16.00'da başlayacak yürüyüş ve ardından Kent Meydanı'nda yapılacak açıklama ile tepkisini gösterecek. Taraftar grupları şu bildiri ile herkesi yürüyüşe davet etti: "İşgalci, soykırımcı İsrail,yıllardır abluka altına aldığıbir halkı yok etmek için haftalardırGazze'ye saldırıyor vedünya bu soykırıma senelerdirolduğu gibi yine sessiz kalıyor!Soykırımcıların, zulmüne sessizkalmak mümkün değildir!
KADIN-ÇOCUK DEMİYORLAR...
Bir aydır kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden orantısız saldırılarla giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için; Tüm taraftar grupları vetemsilcileri olarak yarın saat20.00'de Levent'te bulunan İsrailKonsolosluğu önünde buluşuyoruz! İsrail zulmüne tepkisini göstermek isteyen duyarlı herkesi bekliyoruz!''