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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Katliama dev protesto

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Katliama dev protesto

3 büyük takımın taraftarları yarın 20.00’de İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde, Trabzonspor taraftarı ise kent meydanında vahşeti protesto edecek

Soykırıma uğrayan Filistin halkına destek hareketi giderek büyüyor. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze saldırıları tüm dünyadan tepki görürken bu işgale futbolseverler de sessiz kalmadı. Ezeli rakipler G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftar grupları, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm için protesto gösterileri düzenleyecek. İstanbul kulüplerinin taraftarları yarın 20.00'de İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelecek. Trabzonsporlu taraftar grupları ise yarın 16.00'da başlayacak yürüyüş ve ardından Kent Meydanı'nda yapılacak açıklama ile tepkisini gösterecek. Taraftar grupları şu bildiri ile herkesi yürüyüşe davet etti: "İşgalci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek için haftalardır Gazze'ye saldırıyor ve dünya bu soykırıma senelerdir olduğu gibi yine sessiz kalıyor! Soykırımcıların, zulmüne sessiz kalmak mümkün değildir!

KADIN-ÇOCUK DEMİYORLAR...
Bir aydır kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden orantısız saldırılarla giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için; Tüm taraftar grupları ve temsilcileri olarak yarın saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz! İsrail zulmüne tepkisini göstermek isteyen duyarlı herkesi bekliyoruz!''

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Katliama dev protesto
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