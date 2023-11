Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Takımda ilk gördüğümüz eksiklik motivasyon düşüklüğüydü

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, İhlas Haber Ajansı muhabirine takımın başına geçiş sürecini, oyun anlayışı ve hedefler hakkında açıklamalarda bulundu. Pendikspor'dan teklif aldığı süreci anlatan Vieira, "Buraya gelmemdeki en büyük etkenler, kulübün beni gerçekten istemesiydi. Kulüpte benimle görüşen insanların beni burada görmek istemeleriydi. Türkiye Ligi'nin çok çekişmeli ve rekabetçi bir lig olduğunu biliyordum. Buraya gelip, bu tecrübeyi yaşamak istedim" diye konuştu.Türk takımlarının hücum oynamayı sevdiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Bunu gerçekleştirmek için yerli ve yabancı yeterli oyuncu kalitesine sahipler. Çok ilginç bir lig olduğunu söyleyebilirim. Her şeyden önce kazanmamız önemliydi. 4 maçta 3 galibiyet geldi. Bu da bizi alt sıralardan yukarıya çıkardı. Bunun için çok mutluyuz. Takımın da motivasyonu bu galibiyetlerle beraber daha yukarıya çıktı" şeklinde konuştu.Kendi futbol anlayışını anlatan 47 yaşındaki teknik direktör, "Hücum futbolunu severim. Hücum futbolu oynatmayı isterim. Türkiye Ligi de böyle bir lig. Şu anda yaptığımız çalışma, saha içerisinde daha organize, daha birlikte oynayan, daha kompakt duran bir takım görüntüsü vermek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde ilerliyor" ifadelerini kullandı.Takımda ilk göreve geldiğinde gözlemlerinin sorulması üzerine Ivo Vieira, "İlk geldiğimde gözüme ilk çarpan şu oldu; futbolcuların 8 maçlık performansları boyunca hiç galibiyet almamaları ve bunla beraber motivasyonlarının çok düşük olmalarıydı. Önce 1 galibiyete ihtiyacımız vardı, takımda bunu gördüm. Önce bunu kazandık, 1 galibiyet geldi. İlk gördüğümüz eksiklik motivasyon düşüklüğüydü. Bu motivasyonla beraber takımın daha birlikte daha organize bir takım görüntüsü vermesi için çalışmalarımıza devam ettik" diye cevap verdi.Kendisinin takımın başına geçtikten sonra genç forvetleri Erencan Yardımcı'nın performansının artmasının hatırlatılmasıyla alakalı Vieira, "Tabii kendisi ile konuştum ama öncelikle takım için çalışması, takım için koşması önemliydi. Bununla beraber goller de geldi. Kendisi genç ve gelişime açık bir arkadaşımız. Ayrıca da çalışkan. Bunun için çok çalışıyor. Böyle devam ettiği sürece hem kendine faydalı olacak hem de takıma faydalı olacak. Geleceği çalışmasına bağlı. Daha iyi bir gelecek istiyorsa daha çok çalışmalı. Pendik'te bizle beraber daha çok çalışmalı, daha iyi işler yapmalı. Çalıştıkça ilerisi için güzel hayaller kurabilir. Bu yetenekte bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.Çalıştığı liglerle Süper Lig arasındaki farkları da açıklayan Portekizli teknik direktör, "Rekabet açısından Süper Lig ile Portekiz Ligi birbirine çok benziyor. Brezilya'da ise biraz daha tekniğe dayalı oyunun daha yavaş aktığı bir lig. Suudi Arabistan da öyle" cümlelerine yer verdi."Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynarken korkacak bir şey yok, sahaya çıkıp herkes elinden gelenin yapacak"Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı takımların korkarak çıktıklarıyla ilgili yorumlara değinen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray ve Fenerbahçe dışında çok dengeli bir lig olduğunu düşünüyorum. İki takımın gerçekten çok kaliteli oyuncuları var. Bu da onlarla diğer takımlar arasındaki farkı yapıyor. Onlarla oynarken korkacak bir şey yok. Sahaya çıkıp, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Sonuçta futbol bu. İyi olan da kazanacak" dedi.Ivo Vieira, her şeyden önce oyununu geliştirmeye çalışan bir takım olduklarını vurgulayarak, "Bununla beraber şu anda önemli olan birçok oyuncumuz da sakat. Öncelikle bunların takıma dönmesi lazım. Bunların takıma döndükten sonra takıma neler verebildiklerini görmek lazım. Bundan sonra daha derin bir analiz yapıp, takımın nelere, hangi bölgelere transfer ihtiyacı var, onun çalışmaları ayrıca yapılır. Önce sakat oyuncularımızın dönüp, takıma ne katkılarda bulunduğunu görmek lazım" şeklinde konuştu.Hedefler hakkında da konuşan Vieira, "Bütün çalışmalarımız sadece yeni galibiyetler kazanmak için. Bunun için çalışıyoruz. Çünkü gerçekten zor ve çekişmeli bir lig. Çok çalışmanız gerekiyor" açıklamasını yaptı.Son olarak İstanbul'u çok fazla gezemediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Şu anda geçerken gördüğüm gerçekten güzel bir şehir. Merak da ediyorum ama şu an için çok çalışıyorum. Hayatım sadece ev ve iş arasında geçiyor. Vakit bulduğum zaman da gezip, görmek ve tanımak istiyorum" yorumunda bulundu.