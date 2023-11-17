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Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:10

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Juanfran'dan yıllar sonra gelen Rıza Çalımbay itirafı!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Juanfran’dan yıllar sonra gelen Rıza Çalımbay itirafı!

Beşiktaş'ın eski sol beki Juanfran, Rıza Çalımbay'ın siyah beyazlı takımdaki ilk teknik direktörlük dönemi öncesinde Vicente Del Bosque ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

Beşiktaş'a Vicente Del Bosque'nin teknik direktörlük döneminde transfer olan Juanfran'dan yıllar sonra Siyah-Beyazlı kulüple ilgili çarpıcı itiraflar geldi. 2004-05 sezonunda Beşiktaş formasını terleten İspanyol futbolcu, Del Bosque'nin görevine son verilerek Rıza Çalımbay'ın Teknik Direktörlüğe getirildiği süreci şu sözlerle anlattı:

"TÜRK TEKNİK DİREKTÖR SENİ OYNATMAZ"
"Del Bosque'ye duyulan saygı sonsuz ve inanılmazdı. Kısa sürmesine rağmen bütün oyuncuların ağladığı bir veda oldu. Del Bosque ayrılmadan önce beni ofisine çağırdı ve bana şöyle dedi: 'Muhtemelen artık Türk bir teknik direktörle (Rıza Çalımbay) anlaşacaklar ve sen artık oynamayacaksın. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü zaten biliyorsun. Senden; oynamasan bile benimle olduğun kadar profesyonel olmanı, itiraz etmemeni ve oynatılmazsan sessiz kalmanı istiyorum. Hiçbir şey söyleme ve nasıl gerekiyorsa öyle davran.' Bosque'nin sözlerini asla unutamayacağım."

ÇALIMBAY İLE 8 DAKİKA OYNADI
2004-2005 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta, Del Bosque döneminde 19 maça çıkan Juanfran, İspanyol teknik adam ile yolların ayrılmasından sonra Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından ise sadece 1 maça çıkabilmiş ve 8 dakika oynamıştı. (Akşam)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Juanfran'dan yıllar sonra gelen Rıza Çalımbay itirafı!
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