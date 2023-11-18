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Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:17

Emin Bayram: Ülkemiz, bayrağımız için burası çok değerli bir yer

İHA
Emin Bayram: Ülkemiz, bayrağımız için burası çok değerli bir yer

Ümit Milli Futbol Takımı'nın defans oyuncusu Emin Bayram, A Milli Futbol Takımı'na olduğu gibi Ümit Milli Takım'a da destek beklediğini belirterek, "Burada oynadığım süre boyunca elimden geleni yapmaya çalışıyorum diğer arkadaşlarım gibi. Ülkemiz için, bayrağımız için burası çok değerli bir yer" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik Stadyumu'nda özel maçta karşı karşıya geldiği Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ümit Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Emin Bayram, "Rakibimizle iyi mücadele verdik. Kazanmak için sahadaydık, beraberlikle sonuçlandı. Golden sonra iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum, 2-1 de, 3-1 de bitebilirdi, kazanabilirdik. Ama bu şekilde bitti. Önümüzde Norveç maçı var. O maça odaklanacağız. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Kasım Salı günü Alanya'da Norveç ile oynayacakları maç hakkında konuşan Bayram, "Bu seviyede her maç zorlu. Norveç de iyi bir takım. O maça iyi hazırlanacağız. Kazanmak istediğimiz bir maç. Çünkü gruplarda 1 galibiyetimiz var. Bu maçla birlikte çıkış yakalamak istiyoruz. İyi de çalışıyoruz. Bu maçla birlikte iyi bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kendileri için burasının çok değerli olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki futbolcu, "Halkımızdan A Milli Takım'a olduğu gibi Ümit Milli Takım'a da çok büyük destek ihtiyacımız var. Bunu herkesten bekliyoruz. Çok büyük kulüplerden gelen oyuncularımız var, çok değerli oyuncularımız var. Benim için de burası çok değerli bir yer. Burada oynadığım süre boyunca elimden geleni yapmaya çalışıyorum diğer arkadaşlarım gibi. Ülkemiz için, bayrağımız için burası çok değerli bir yer. Herkes destek versin" açıklamasında bulundu.

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Emin Bayram: Ülkemiz, bayrağımız için burası çok değerli bir yer
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