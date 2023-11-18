Erencan Yardımcı: Ümit Milli Takım’a çağrıldığımız için mutluyuz ve gururluyuz

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 21 yaşındaki futbolcusu Erencan Yardımcı, Slovenya ile 1-1 berabere biten hazırlık maçının ardından İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın gelişimleri açısından çok önemli olduğunu söyleyen Yardımcı, "U21 Milli Takımı'na geldiğimiz zaman Avrupa takımlarına karşı oynuyoruz. Tabii kondisyon ve güç olarak iyi olmaları bizi zorluyor. Gelişimimiz için de bu maçlar çok önemli. Kendimizi bu maçlarda çok iyi geliştiriyoruz. Bu lige de yansıyor, kendi takımımıza da yansıyor. Çağrıldığımız için mutluyuz ve gururluyuz" diye konuştu.

Norveç ile oynayacakları maça dair de konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Grupta daha 3 puanımız var, galibiyetlere ihtiyacımız var. Puan almaya ihtiyacımız var. Beşinci sıradayız. Yukarılara tırmanmaya ihtiyacımız var. Yukarılara çıkmak istiyoruz ve tabii ki de kazanmak istiyoruz. Pendik seyircisinin geldiği gibi Alanya seyircisinin de Norveç maçına gelmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

