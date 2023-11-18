Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den SABAH Spor'a gündemi sarsacak açıklamalar! "TFF'de şike için özel birim var"

DELİLSİZ KONUŞUYORLAR!

Bir de hakem akademisi var, en çok konuşulan konu Türkiye'de hakemler. Bundan rahatsızsınız. Peki hakemler için ne yapılıyor?

"Hakem akademisine, bir akademisyen atadık. Gruplaşmalar var, bunun önüne geçmeliyiz. Televizyonlarda herkesin birtakım tarafları var. Kendi taraflarını himaye etmek için, devamlı delilsiz bir konuşma var. Akademinin başına, Akademisyen Dr. Erden Or'u atadık; 1.5 aydır çalışıyor. Beylerbeyi yerleşkemizi Hakem Akademisi'nin de yer aldığı bir yapıya dönüştürüyoruz."